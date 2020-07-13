В «Mon Nom» запустили конструктор завтраков, за которыми выстраивается очередь

Казалось бы, что может быть такого в кофейне, да ещё и в спальнике Тракторного завода. По какому-то нелепому стечению обстоятельств я обделил вниманием эспрессо-бар «Мон Номо» на Стахановской, 2, поэтому решил наверстать на новых завтраках. На всякий пожарный прежде чем ехать на тест, наберите им и уточните, есть ли места.

Комфортное помещение на первом этаже старого здания с высокими потолками, большими окнами с видом на заводские пейзажи и полное отсутствие стен. Двери только на входе и в туалете. Внутри старая, удобная мебель, живые растения, у стены черный диван, как из кастинга. А на улицу по-европейски выставили стулья, через дорогу от кофейни уже выпивают. Живенько получилось.

ЗАВТРАКИ

И это единственная еда в кофейне с русалками. На маленьком листике, в котором карандашом предлагают отметить, чем хотите позавтракать, – 23 позиции. В том числе и хлеб с маслом. Чтобы собрать свой завтрак придется заплатить 10р за 3 блюда (если это можно так назвать), 15р за 5 блюд, каждое дополнительное ещё 3р. Базовый капучино – 3,5р, дабл капучино с плотной пенкой – 5,50р, графин воды в стол – бесплатно. Цены – как и везде, а вот идея – новая, такое ещё никто не делал.

Проверенный конструктор: пшеничный хлеб с маслом (просим подрумянить), 2 яйца пашот, хумус с хлебцами и огурцом, 2 сырника с кремом из манго, слабосолёный лосось гравлакс со сметаной и на десерт – Павлова. Но потом всё как в тумане, и меня понесло. Пометил галочками всё!

Порции кукольные, никакой сложной кухни, но в рамках 15р за завтрак – считаю, честно. Меню сделано так, чтобы кофейня не обанкротилась, но это и так понятно. Берите тостовый хлеб с домашним маслом и не загоняйтесь, что стоит 3р. Как говорили деды – хлеб всему голова. Так сытнее.

Сырники очень нежные, Павлова с клубникой на отлично. Лосось замаринован грамотно, хумус похож на настоящий, но не идеально. Чувствуется, что кто-то грамотный приложил руку к созданию завтраков.

МИНУСЫ: хлеб – вялый, выбор херовый, а ещё его нужно обжаривать на гриле, чтобы хрустел. Размер фермерской сосиски из говядины – сиротский, как бездомным котикам. Их бекон из хрюши выжарен в чипсы до состояния крошения в руках. Два яйца пашот подаются в кастрюльке, их неудобно есть. Завтрак придётся подождать, запаситесь терпением. Есть, конечно, вопросы, но они не фатальные.

Ну, если в «Мон Ном» всё-таки не будет мест, то тогда я рекомендую съездить в «Роял Оук Паб» на клаб-сэндвич за 13р или в «Блум» за панкейками с бататом и кремом из авокадо за 10р.

Тезисами и по делу: интерактивный завтрак, который ты собираешь сам, – это круто и вкусно, если не брать зря погибший бекон. А в кофейне чувствуется хипстерская непринуждённость. Поэтому выбирайте день, дождитесь 10 утра и выезжайте на тест, вам понравится, почти не волнуюсь!

Оценка завтраков «Мон Ном»: 8 кокобаев