Для кого под домом Чижа открыли рыбный магазин «Ред Фиш»?

Очередной поставщик рыбы и морепродуктов построил себе магазин, чтобы быть поближе к людям. Если мне не изменяет память, «Red Fish» активно поставляет лосось в сушарни и кафе Минска. Свою первую лавку с охлажденной рыбой, сахалинскими устрицами и копченостями они разместили внутри сомнительного магазина «Дионис» на Сторожовской, 8.

Когда в Инсте в меня попал их рекламный таргетинг, то я тут же представил капитальную лавку. Такая, как у Джон Дори и армянского Vino Vino в жилом комплексе D3. Где красиво на льду разложена рыба, а за стеклом отдельная комната для её зачистки. И место у окна для дегустации устриц по цене магазина или тартаров под винишко, которое засоветует здешний сомелье. История просто топ, если бы не цены.

Но не тут-то было. Рыбный уголок «Красной Рыбы» находится в районном сельпо, где напротив стоят холодильники с конкурентами по рыбному промыслу. Максимально сомнительная локация.

По сравнению с доставкой «Четверг.бай», откуда я часто заказываю пивные креветки по 25р за кг и всякую рыбу, выбор совсем скромный и цены чутка выше. Но и не нужно ждать следующего дня, приехал, припарковал машину за 1р в час, выбрал сибаса пободрее, его на месте почистили и можно уже ехать домой запекать. Кроме охлаждённого лосося, замороженной рыбы и устриц, у них ещё всякие готовые копчености, но цены что-то не радуют. С какого перепуга, подкопченный лосось стоит 120р за кг?

ЧТО ПРОДАЮТ

ВЫГОДНО: цены на норвежскую форель в Беларуси почти у всех будут одинаковые, т.к. в Норвегии она подешевела. Стейки у этих товарищей по 30,99р за кг, целая рыбина — 17,59р. За почищенного осьминога хотят 30р/1кг. Учтите, что после варки его останется грамм 400. В кипятке он должен пребывать строго 7 — 10 минут, если упустили момент, то час. После пожарить 2 — 3 минуты с чесноком, белым вином и оливковым маслом, а лучше час потушить по-португальски с картошкой, томатами и луком.

Лично я, никогда больше не буду готовить осьминога дома. Жёсткий, что капец, отдал собакам 85 рублей. Лучше бы морского окуня в пароварке сварил. Осьминога нужно есть в заведении и точка!

Экономическая загадка: это почему 1 кг филе форели стоит 42,20р, а если её подкоптить, то уже получается 110р. Шикарный бизнес, больше 60% навара. Неужто так укапчивается?

Слева «Ред Фиш» | Справа «Четверг»

Тезисами и по делу: очередная локальная история, когда рядом нет «Виталюра» или «Санта Фиш». Есть резон ехать только за осьминогом, форелью по 17,59р за кг и за лососем на акции, а для этого нужно следить за их Инстом, думаю, вы его легко найдёте. Удачной охоты!

Оценка магазина «Red Fish»: 7 кокобаев