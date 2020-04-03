Общепит не сдаётся! Домашнее приключение с новой доставкой суши «Roll Bros»

Как бы тяжело не было, но заведениям приходится работать, денежку за аренду никто не отменял. По сей день не понимаю, на что рассчитывают новые доставки суши на уже давно поделенном рынке, и сегодня под прицелом молодые «Roll Bros» с сетами по рискованной цене.

Сайт без корзины, приём заказа через оператора, суши только сетами, карты не принимают, как-то дорого за 640г роллов — 29,90р! В теории выгодно брать Сет недели за 29,90р/1120г и Мега фила — 29,90р/795г. В остальном цены неконкурентоспособные. Суши Хаус и Шеф Артс — выгоднее, если брать килограммами.

У «Суши Шеф Артс» сейчас годные акции на здоровенные сеты суши плюс пицца от 29,90 до 39,60 рублей.

Итак, рандомно выбрал сет Бро, красава за 29,99р, оформил заказ в четверг на пятницу к 11:00, но скидку, о которой они писали, так и не получил. Ладно, тяжёлые времена, я всё понимаю. Но тогда уберите эту замануху для туристов. Курьер приехал вовремя, сдачу закинул мне на телефон плюс 10р, потом я перевел ему обратно. Волновался.

Из рыбы в составе роллов: лосось, креветка и тунец. Ну, вскрываем пакет! Две крафтовые коробочки, соевый соус, имбирь, васаби по 50 копеек каждый, салфетки, жевательная резинка и послание CEO компании.

Выглядят бодренько, здорового вида лосось и слегка розоватый тунец смиренно лежит на ролле из чёрного риса как сало. Скручены неплохо, рис сварен и заправлен идеально, начинки как и должно быть — не много и не мало. На удивление, прям отличные суши, тут у некоторых чисто ролл Филадельфия 16,90р стоит. Два с половиной рыбных ролла — 30р. Это средняя цена по рынку за качественные суши на доставке. Главный минус — нет фишки!

Год будет максимально сложным для всех белорусов, а после сегодняшней речи нашего вождя стало ясно, что о помощи от государства можно окончательно забыть! В этот сложный период мы должны помогать друг другу.

Тезисами и по делу: явно небольшой домашний бизнес на качественных роллах умелыми ручками, но впереди ещё очень много работы. Будет сложно без фишки. Первый выстрел всегда тестовый, а дальше рынок покажет их место в пищевой цепи. Рекомендую к тесту, и не сломайте, пожалуйста!

Оценка суши «Roll Bros»: 7 кокобаев