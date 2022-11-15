Где затестить рыбу из печенья, моти и рамен: тестим рецепты по комиксам в первой рисовой «Конохагакуре»

Без понятия, что значит в реальном мире конохагакуре, но чтобы вспомнить название кафе, ассоциировал его с фамилией Кохно, это такой популярный ведущий. Молодёжное аниме-кафе застряло на окраине в ТЦ «Столица», верхний уровень, павильон 106. В «Конохагакуре», тьфу ты, упор на японский стритфуд: рамены, много всего из риса, воки, бао и суши, высшей магии не ждал. Из сразу очевидных плюсов — 20% скидка на всю еду с 12:00 до 16:00, не так больно рисковать.

Чисто кафе для гиков, тащащихся по Наруто, Атаки Титанов, Тетради смерти и прочего аниме. Про атмосферу рассуждать нет смысла, она тут по комиксам, как раньше коммунальные квартиры газетой обклеивали. Внутри пара столиков, настолки, комиксы, отдельная комната и приставка.

Мой топ по аниме сериалам: Берсерк, Евангелион, Стальной алхимик, кулинарный В поисках божественного рецепта и про вампиров Хелсинг. По коротким: Ди: Охотник на вампиров, Ходячий замок, Унесённые призраками. Начните с последних, если понравится, пропадёте на месяц.

МЕНЮ

Меню запредельно большое для такого маленького, специфического формата кафе. Смотрите сами.

ЧЕМ КОРМЯТ

Три имбирных чая по 6,50byn, перебор с сахаром, ставлю на сироп с кипятком. Минут через 15 вынесли рамен и знаменитый японский Фо Бо. Шучу, конечно, но вьетнамский суп реально был.

1. Рамен со свининой без скидки стоит крепкие 18,90byn, в отличие от бульона, который как подсоленная соевым соусом вода: не крепкий, не яркий, не наваристый. Вот упругая лапша — это вкусно. Как земля и небо, если сравнивать с хрю-хрю раменом, что наваривают в «Сакагучи».

2. Их рецепт вьетнамского супа за 16byn лучше сразу забыть. Пресный, водянистый, ни тебе пряных специй, зелени ни уксуса с морковкой. Из недавних топовый Фо Бо варят в «Сен Ханой. Грин Сити».

По обоим супам какое-то баловство, хотя выглядят канонично. Чтите традиции!

3. Роллы, ну как в любой кулинарии при гипере, в Филе за 18,90byn лосось из пачки. Без эмоций оба.

4. Кошерный бао с фалафелем за 8byn клеймён знаком кафе. Булочка воздушная, сочетание вкусное.

5. За сегодня съел свою месячную норму риса. Пожалуйста, рисовые шарики за 8byn с сыром в хрустящей панировке под соусом. Тупо чеддер в рисе, запоминайте на случай лютого голода.

6. Удон по рецептам японских кафе в Италии. Чёрные спагетти в сливочном соусе с обжаренным окунем, лососем, соевой спаржей и лаймом. Звучит, как рецепт сатаны, но за 16byn съесть вкусно.

НА СЛАДКОЕ

Фух, остались моти по 3byn и светофор из липких рисовых шариков на шпажке за 8byn. Моти тянутся, внутри что-то типа творожного крема, годно. Мой топ в «Умами» и «Маруми», как ни странно.

Разноцветные рисовые клёцки Данго стягиваются, как шашлык с шампура. Прикольно, но не более.

РЫБКА МОЯ

Я твой кокобайчик. На акции из шеф-меню засоветовали новинку — тайяки, японское печенье с начинкой, может быть сладкой или нет, как у нас. В случае с «Конохагакуре», рыбке разорвали рот, чтобы начинить её, как бутерброд, и всё равно выглядит забавно. Тесто хрустящее, напоминает гонконгскую вафлю, если будете тестить, берите сладкую. По 17 ноября — 2 по цене 1 за 15byn.

Сервис — приятный, шарят по всему меню, а вот готовят еду долго, просто знайте, если пойдёте.

Тезисами и по делу: если воспринимать их творчество, как прикольную еду по придуманным рецептам комиксов, а не кухню японцев, то вполне сносно. Рекомендую рыбки в часы 20% скидки.

Оценка кафе «Конохагакуре»: 7 кокобаев