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Где затестить рыбу из печенья, моти и рамен: тестим рецепты по комиксам в первой рисовой «Конохагакуре»

Кокобай
1 день назад
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Без понятия, что значит в реальном мире конохагакуре, но чтобы вспомнить название кафе, ассоциировал его с фамилией Кохно, это такой популярный ведущий. Молодёжное аниме-кафе застряло на окраине в ТЦ «Столица», верхний уровень, павильон 106. В «Конохагакуре», тьфу ты, упор на японский стритфуд: рамены, много всего из риса, воки, бао и суши, высшей магии не ждал. Из сразу очевидных плюсов — 20% скидка на всю еду с 12:00 до 16:00, не так больно рисковать.

Чисто кафе для гиков, тащащихся по Наруто, Атаки Титанов, Тетради смерти и прочего аниме. Про атмосферу рассуждать нет смысла, она тут по комиксам, как раньше коммунальные квартиры газетой обклеивали. Внутри пара столиков, настолки, комиксы, отдельная комната и приставка.

Мой топ по аниме сериалам: Берсерк, Евангелион, Стальной алхимик, кулинарный В поисках божественного рецепта и про вампиров Хелсинг. По коротким: Ди: Охотник на вампиров, Ходячий замок, Унесённые призраками. Начните с последних, если понравится, пропадёте на месяц.

МЕНЮ

Меню запредельно большое для такого маленького, специфического формата кафе. Смотрите сами.

ЧЕМ КОРМЯТ

Три имбирных чая по 6,50byn, перебор с сахаром, ставлю на сироп с кипятком. Минут через 15 вынесли рамен и знаменитый японский Фо Бо. Шучу, конечно, но вьетнамский суп реально был.

1. Рамен со свининой без скидки стоит крепкие 18,90byn, в отличие от бульона, который как подсоленная соевым соусом вода: не крепкий, не яркий, не наваристый. Вот упругая лапша — это вкусно. Как земля и небо, если сравнивать с хрю-хрю раменом, что наваривают в «Сакагучи».

2. Их рецепт вьетнамского супа за 16byn лучше сразу забыть. Пресный, водянистый, ни тебе пряных специй, зелени ни уксуса с морковкой. Из недавних топовый Фо Бо варят в «Сен Ханой. Грин Сити».

По обоим супам какое-то баловство, хотя выглядят канонично. Чтите традиции!

3. Роллы, ну как в любой кулинарии при гипере, в Филе за 18,90byn лосось из пачки. Без эмоций оба.

4. Кошерный бао с фалафелем за 8byn клеймён знаком кафе. Булочка воздушная, сочетание вкусное.

5. За сегодня съел свою месячную норму риса. Пожалуйста, рисовые шарики за 8byn с сыром в хрустящей панировке под соусом. Тупо чеддер в рисе, запоминайте на случай лютого голода.

6. Удон по рецептам японских кафе в Италии. Чёрные спагетти в сливочном соусе с обжаренным окунем, лососем, соевой спаржей и лаймом. Звучит, как рецепт сатаны, но за 16byn съесть вкусно.

НА СЛАДКОЕ

Фух, остались моти по 3byn и светофор из липких рисовых шариков на шпажке за 8byn. Моти тянутся, внутри что-то типа творожного крема, годно. Мой топ в «Умами» и «Маруми», как ни странно.

Разноцветные рисовые клёцки Данго стягиваются, как шашлык с шампура. Прикольно, но не более.

РЫБКА МОЯ

Я твой кокобайчик. На акции из шеф-меню засоветовали новинку — тайяки, японское печенье с начинкой, может быть сладкой или нет, как у нас. В случае с «Конохагакуре», рыбке разорвали рот, чтобы начинить её, как бутерброд, и всё равно выглядит забавно. Тесто хрустящее, напоминает гонконгскую вафлю, если будете тестить, берите сладкую. По 17 ноября — 2 по цене 1 за 15byn.

Сервис — приятный, шарят по всему меню, а вот готовят еду долго, просто знайте, если пойдёте.

Тезисами и по делу: если воспринимать их творчество, как прикольную еду по придуманным рецептам комиксов, а не кухню японцев, то вполне сносно. Рекомендую рыбки в часы 20% скидки.

Оценка кафе «Конохагакуре»: 7 кокобаев

Адрес: г. Минск, ТЦ «Столица»

Телефон: +375(29) 230-90-72

Время: 11:00 — 23:00

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9 Комментарий
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Стимп
Стимп
1 день назад

Хоть что-то необычное ,в последнее время тяжело что-то интересное найти

6
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Твоё Эго
Твоё Эго
13 часов назад

Автор настолько ужасен в письме,что кровь из глаз.Советую почитать букварь

5
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1111
1111
1 день назад

Была в этом заведении, которое в Столице. К сожалению, у меня возникло впечатление, что это какая-то столовка для анимешников с конскими ценами и посредственной едой. Готовят и правда долго, многих позиций из меню не было

2
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Кайто
Кайто
22 часов назад

А главное то упустили. Их воки-это отдельный вид искусства. И омурайсу хорош

0
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Кокобай
Администратор
Кокобай
21 часов назад
Ответить на  Кайто

Вернусь, омлет реально хорош?

0
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Кольт
Кольт
22 часов назад

А мне,кстати ,рамен заходит. Нет ощущения,что ты ешь чистый жир. Хотя не эксперт,может так и должно быть

0
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Кокобай
Администратор
Кокобай
22 часов назад
Ответить на  Кольт

Рамено тьма разных, но это по Наруто, а там он готовит именно тонкоцу рамен. Погуглите, как он выглядит

0
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Сады Семирамиды
Сады Семирамиды
9 часов назад
Ответить на  Кокобай

Ну так тонцоку рамен даже выглядит по другому. Посмотрите в гугле и на ваших фотографиях. Как вы и отметили что в сравнении с «Сакагучи» это небо и земля. Сравните даже по виду рамена «сакагучи» и это кафе. При чем вы им поставили 7 кокобаев и этой кафе 7 кокобаев, хотя большинство основных блюд были максимально посредственные, что ели тянет даже на 6 кокобаев. А то что вы сказали что если учитывать их творчество и тому подобное, которое далеко от японской кухни, то вполне сносно. Вы оцениваете в первую очередь еду, а не то, как выглядит заведение. Вид заведения это как… Подробнее »

Последний раз редактировал 9 часов назад пользователем Сады Семирамиды
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Кокобай
Администратор
Кокобай
3 часов назад
Ответить на  Сады Семирамиды

А Сакагучи еда такая же по своему углеводному смыслу

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