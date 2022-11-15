Где затестить рыбу из печенья, моти и рамен: тестим рецепты по комиксам в первой рисовой «Конохагакуре»

Без понятия, что значит в реальном мире конохагакуре, но чтобы вспомнить название кафе, ассоциировал его с фамилией Кохно, это такой популярный ведущий. Молодёжное аниме-кафе застряло на окраине в ТЦ «Столица», верхний уровень, павильон 106. В «Конохагакуре», тьфу ты, упор на японский стритфуд: рамены, много всего из риса, воки, бао и суши, высшей магии не ждал. Из сразу очевидных плюсов — 20% скидка на всю еду с 12:00 до 16:00, не так больно рисковать.
Чисто кафе для гиков, тащащихся по Наруто, Атаки Титанов, Тетради смерти и прочего аниме. Про атмосферу рассуждать нет смысла, она тут по комиксам, как раньше коммунальные квартиры газетой обклеивали. Внутри пара столиков, настолки, комиксы, отдельная комната и приставка.
Мой топ по аниме сериалам: Берсерк, Евангелион, Стальной алхимик, кулинарный В поисках божественного рецепта и про вампиров Хелсинг. По коротким: Ди: Охотник на вампиров, Ходячий замок, Унесённые призраками. Начните с последних, если понравится, пропадёте на месяц.
МЕНЮ
Меню запредельно большое для такого маленького, специфического формата кафе. Смотрите сами.
ЧЕМ КОРМЯТ
Три имбирных чая по 6,50byn, перебор с сахаром, ставлю на сироп с кипятком. Минут через 15 вынесли рамен и знаменитый японский Фо Бо. Шучу, конечно, но вьетнамский суп реально был.
1. Рамен со свининой без скидки стоит крепкие 18,90byn, в отличие от бульона, который как подсоленная соевым соусом вода: не крепкий, не яркий, не наваристый. Вот упругая лапша — это вкусно. Как земля и небо, если сравнивать с хрю-хрю раменом, что наваривают в «Сакагучи».
2. Их рецепт вьетнамского супа за 16byn лучше сразу забыть. Пресный, водянистый, ни тебе пряных специй, зелени ни уксуса с морковкой. Из недавних топовый Фо Бо варят в «Сен Ханой. Грин Сити».
По обоим супам какое-то баловство, хотя выглядят канонично. Чтите традиции!
3. Роллы, ну как в любой кулинарии при гипере, в Филе за 18,90byn лосось из пачки. Без эмоций оба.
4. Кошерный бао с фалафелем за 8byn клеймён знаком кафе. Булочка воздушная, сочетание вкусное.
5. За сегодня съел свою месячную норму риса. Пожалуйста, рисовые шарики за 8byn с сыром в хрустящей панировке под соусом. Тупо чеддер в рисе, запоминайте на случай лютого голода.
6. Удон по рецептам японских кафе в Италии. Чёрные спагетти в сливочном соусе с обжаренным окунем, лососем, соевой спаржей и лаймом. Звучит, как рецепт сатаны, но за 16byn съесть вкусно.
НА СЛАДКОЕ
Фух, остались моти по 3byn и светофор из липких рисовых шариков на шпажке за 8byn. Моти тянутся, внутри что-то типа творожного крема, годно. Мой топ в «Умами» и «Маруми», как ни странно.
Разноцветные рисовые клёцки Данго стягиваются, как шашлык с шампура. Прикольно, но не более.
РЫБКА МОЯ
Я твой кокобайчик. На акции из шеф-меню засоветовали новинку — тайяки, японское печенье с начинкой, может быть сладкой или нет, как у нас. В случае с «Конохагакуре», рыбке разорвали рот, чтобы начинить её, как бутерброд, и всё равно выглядит забавно. Тесто хрустящее, напоминает гонконгскую вафлю, если будете тестить, берите сладкую. По 17 ноября — 2 по цене 1 за 15byn.
Сервис — приятный, шарят по всему меню, а вот готовят еду долго, просто знайте, если пойдёте.
Тезисами и по делу: если воспринимать их творчество, как прикольную еду по придуманным рецептам комиксов, а не кухню японцев, то вполне сносно. Рекомендую рыбки в часы 20% скидки.
Оценка кафе «Конохагакуре»: 7 кокобаев
Адрес: г. Минск, ТЦ «Столица»
Телефон: +375(29) 230-90-72
Время: 11:00 — 23:00
Хоть что-то необычное ,в последнее время тяжело что-то интересное найти
Автор настолько ужасен в письме,что кровь из глаз.Советую почитать букварь
Была в этом заведении, которое в Столице. К сожалению, у меня возникло впечатление, что это какая-то столовка для анимешников с конскими ценами и посредственной едой. Готовят и правда долго, многих позиций из меню не было
А главное то упустили. Их воки-это отдельный вид искусства. И омурайсу хорош
Вернусь, омлет реально хорош?
А мне,кстати ,рамен заходит. Нет ощущения,что ты ешь чистый жир. Хотя не эксперт,может так и должно быть
Рамено тьма разных, но это по Наруто, а там он готовит именно тонкоцу рамен. Погуглите, как он выглядит
Ну так тонцоку рамен даже выглядит по другому. Посмотрите в гугле и на ваших фотографиях. Как вы и отметили что в сравнении с «Сакагучи» это небо и земля. Сравните даже по виду рамена «сакагучи» и это кафе. При чем вы им поставили 7 кокобаев и этой кафе 7 кокобаев, хотя большинство основных блюд были максимально посредственные, что ели тянет даже на 6 кокобаев. А то что вы сказали что если учитывать их творчество и тому подобное, которое далеко от японской кухни, то вполне сносно. Вы оцениваете в первую очередь еду, а не то, как выглядит заведение. Вид заведения это как… Подробнее »
А Сакагучи еда такая же по своему углеводному смыслу