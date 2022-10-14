Никогда в Минске! Проверил, что сейчас происходит с ценами на еду в заведениях Молодечно

Когда мозгу требуется отдохнуть от суеты, мы выбираемся в небольшие города, где тихо и лампово. По ощущениям примерно как москвичи понаезжают в Минск. Всего какой-то час езды, и мы уже гуляем по центральной аллее в поисках дикого, нового, аутентичного. В маленьких городах время останавливается, заведения открываются редко, жизнь спокойно течёт в одном русле. Есть в этом свой шарм, т.к. в больших городах время ускоряется, а свечи на торте задуваются всё чаще и чаще.

Молодечно — вторая родина латинобургеров «Сабросо». Года два назад они были на гребне популярности, но время никого не щадит. Если захотите затестить их сочнейшие бургеры, то езжайте на местный рынок, в Минске кайф не тот, совершенно. Да, модный «Ту Мудс» с пиццей — всё!

Современный фастфуд добрался и до них, вижу «КФC» заманивает своей акцией 5 за 5, на горочке расположилась «Хинкальня», а около вокзала большой баннер «Додо».

1. «Капибара» | ул. Притыцкого, 12

На стене ветхого здания большая морская свинка — это знак! В помещении три на три работает суши-бар, цены ниже столичных, формат «тэйк энд гоу эвэй». Подозрительно дешёвый сет — 25byn, полный гарнир идёт бесплатно. Давно не видел квадратных роллов, мода на такую форму осталась в 2017.

Заказ собрали за 20 минут, судя по заготовкам на столе, спрос на суши в Молодечно живой.

Спросили имя и написали на упаковке, мило. К упаковке подошли капитально: брендированный пакет, палочки, салфетки, все гарниры. В Минске таким занимается буквально пару доставок.

За 25byn магии не ждал, т.к. дома любой ролл с рыбой в среднем уже 20byn, просто дичь! В коробке с капибарой шесть нигири: бледный лосось, филе некитайского угря и креветка. Рис сварен хорошо, забыли промазать его васаби, так надо по традиции. И два ролла: огурец, сливочный сыр и тобико.

По роллам уверенный середнячок, васаби у них вкусный, кремовый и не дерзкий.

ОЦЕНКА: 7 кокобаев

2. «Пингвин» | ул. Притыцкого, 10

Легендарная пиццерия, сохранившая старые рецепты предков. Это сеть, в Молодечно несколько кафе, формат как у нашего «Сказочного Замка», который свои рецепты в погоне за модой проетерял.

В кафе стоит спёртый запах запечённой колбасы. За столами едят пиццу, обильно запивая бутылочкой — другой пива. В меню, внимание! 35 видов пицц, время приготовления 15 — 40 минут.

За 500г «Праздничной» с грибным фаршем и салями заплатили 12,24byn, в эту стоимость входит платная коробка за 70 копеек. Ох, этот дурманящий запах ностальгии, который ни с чем не перепутать. На мягком дрожжевом тесте сочная начинка: кетчуп, помидоры, жареные шампиньоны с луком, дешёвый сыр, петрушка. Полита сливочным майонезом — стиль змейка. Как большая смаженка со вкусом златки из «Хутка Смачна». Поймут лишь олды, от молодых ведро хэйта жду я.

Порубленных маслин в ингредиентах не значится, но они есть. Реально праздник какой-то, возможно, фишка пиццы в том, что повар рандомно может добавить начинки на свой вкус. Праздничная!

ОЦЕНКА: 7 кокобаев

В следующем обзоре расскажу про молодечненский ресторан «Сториз», который легко может дать фору минским модным кафе. Как по атмосфере, так и по качеству еды и ценам.

Опять же, если поедете за латинскими рецептами булок с мясом, загляните в местный «Сайгон» — домашнее кафе «Фо Бо», очень утку по-полупекински вам рекомендую и суп фо бо. С тех пор молодечненские вьетнамцы цены приподняли, но не катастрофа, Удачной охоты и отдыха!