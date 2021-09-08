Съездили за молодечненскими устрицами и крафтовой пиццей в новый бар вина «Ту Мудс»

Позавчера в редакцию скинули фото визуально приятной пиццы, и я решил, что почему бы и нет. Давно не выезжал, пора проверить, как развивается, а может и деградирует региональный ресторанный бизнес в шестидесяти километрах от Минска. Свежачок по меркам Молодечно гастробар «Ту Мудс» в старом здании, практически в центре. Из-за неоновых вывесок утром снаружи выглядит как тайный секс-шоп.

До него прошлись по местному фудкорту, куда в 2017 году все мы ездили ради пышных латинобургеров. Теперь они в Минске, и уже целых три точки. В пиццерии «Пингвин » пахнет «Сказочным Замком », только олды поймут эмоции.

Итак, переносимся внутрь гастробара. Два зала, высокие потолки, оголённая кирпичная кладка, облагороженная мебель бабули, мягкие кресла. Всё портят дешёвые пластиковые окна и двери. Уютно, у соседей на столах завтрак.

В меню по вину, как из недавнего обзора, где мы с «Сашей и Вино » собирали подборку бюджетного до 35р.

МЕНЮ

Цены на супы, салаты и горячее ниже столичных. Деградирующие напитки настроения, кофе, пицца, как у нас. Заметил в меню риск – устрица за 16р «Спросите у официанта». Официант знает, что она запечённая, на этом всё. Почти уверен, моллюск самой глубокой заморозки, интересно же с чем его готовят в Молодечно.

ТЕСТ

Первым делом американо с Мёллером – 3р. Затем сразу же тартар из говядины за 14р по-французски без поцелуя, но с румяным картофелем фри. Хорошо порублен, удачно заправлен, излишним считаю майонезно-тунцовый соус на манер Вителло Тоннато. Такое лучше подавать отдельно. В рубленом мясе я за классику, как в «Гаштете».

Ради чего ехали – здешняя пицца! Долго споря, выбрали Времена года за 19р с итальянским прошутто, колбасками салями и шампиньонами. Вот теперь чувствую себя дома. Выглядит хорошо: сочная начинка, умеренный борт, скромный размер. Тесто оказалось мягким внутри, слегка хрустящим и тонким – перфект! Сверху тоже всё достойно, моцарелла тянется, томатная паста сладкая. На 8 кокобаев, для Молодечно цена зашкаливает.

Не рисовый крем-суп, а ризотто с белыми грибами за 12р. Выглядит ужасно, этот тонко натёртый сыр из кулинарной книжки прошлого. Нужно крошкой или большими тонкими слайсами. Рис сварен правильно, но что-то не то. Или не Арборио, или вино забыли. Грибы, почти уверен, свежие, только из леса вынесли. Как сытная каша вполне пойдёт.

Ну и под занавес вынесли ту самую одинокую устрицу за 16р. Ха, как чувствовал, что запекут её именно под сыром с луком. Не, братцы, из криосна вы её зря разбудили. А ещё странно, что у неё болотный вкус, как у карпа вне воле. Неужели сами начали выращивать? Шучу, шучу, но это плохо, на грани мерзко. Не смотрите вы столичные тренды, делайте упор на кухню. После устрицы прошло тридцать минут, всё в порядке, можно ехать восвояси.

Тезисами и по делу: за пиццу ставлю отлично, а в остальном просто хорошо. Не делаю скидки на города, давайте уже поднимать культуру питания там, где открылись. Проект классный, молодцы, а молодечненским к тесту.

Оценка гастробара «Ту Мудс»: 7 кокобаев