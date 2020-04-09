Первый в Молодечно вьетнамский стрит-фуд «Фо Бо» с честными ценами легко утрёт столице нос

История не сильно новая, но я просто обязан показать, что они готовят. Буквально 40 минут — и мы в Молодечно на улице Волынца, на так называемой центральной площади и находится кафе «Pho Bo» с аутентичной вьетнамской кухней и пекинской уткой по-молодечненски.

Если меня победит старость, я с радостью перееду на хутор, буду тестить коровье молоко и упражняться в приготовлении брынзы. Но, ещё рано! И сегодня мы вторглись во вьетнамском кафе «Фо Бо». В Минске точка с похожим названием цивилизованно работает на шестом этаже ТЦ «Галерея Минск», но это не они.

Центр Молодечно, площадь с пятачок, парковка, рядом местный популярный тусняк «Red Bar». А во вьетнамском кафе по традиции ничего лишнего, а точнее вообще ничего! Бамбуковые шляпы, фонарики и базовая мебель.

МЕНЮ

Кроме вьетнамских рецептов, на заламинированном листе А 3, ещё и тайская кухня, китайские пельмени, всякая лапша, азиатские салаты, вегетарианские блюда и утка типа по-пекински, но без шаурмы и хот-догов. Мудро подошли, на монопродукте, ещё и в регионе, далеко не уехать. Это вам не лодочки в Барановичах продавать.

Блуждая по помещению, через небольшое окно выдачи из кухни заметил, что готовят азиаты, это добрый знак. Все поголовно в масках и перчатках, кроме официантки, видимо, её не жалко. Шутка-мишутка, всех жалко.

ЕДА

Ранним утром в помещении кафе никого, прямо как в заведениях Минске. Целенаправленно заказываю фо бо, а остальное рандомно. Цены лайтовые, супы от 4 до 6р, а самое дорогое блюдо — утка в кокосе — стоит 15р. Дешевле, чем жареная стручковая фасоль с чесноком в «Бистро де люкс», на минуточку, 16р за 120г.

Первым вынесли ведро фо бо без всяких соусов, только долька лайма сбоку тарелки. Цена всего лишь 6р. Нежная говядина, крепкий, душистый бульон, честная литровая порция. Топ, но явно не без магии глутамата.

Их вариация на том ям подаётся в глубокой стеклянной домашней пиале. В мягком, но остром бульоне на кокосовом молоке плавают три креветки, порубленные шампиньоны, брокколи и опять проростки сои, они их везде закидывают. Лучшее вложение 6р в суп и никогда в Минске. Вьетнамо-молодечненская версия на 8 кокобаев.

Одинокий нэм со свининой в рисовой бумаге — 2р. Жареные китайские пельмени с мясом — 4р. Почти ко всем блюдам, даже к Пад Таю, идёт гарнир — салат из нашинкованной капусты с морковкой в заправке.

На раз-два и на столе салат Ном Том за 6р с сезонными овощами, полосками в меру спелого манго, опять проростки сои и отварные креветки, экономно разрезанные пополам. Очередная хитрая заправка, и обильно засыпали кунжутом. Чувствую, что вкус они явно усиливают азиатской волшебной пылью.

Вот это запомните. Здоровенная тарелка с жаренной, в меру нежной уткой в сладком соусе, горкой риса и капустным салатом. Называют по-пекински, естественно, это не так, но от этого хуже она не стала. Смело 8 кокобаев!

Тарелка красного карри с мягкой курицей — всего 8р за целую миску еды. Порции жесточайшие, одного блюда, если это не суп, вполне достаточно. Карри получился знатным, но в Сумудошной и Май Тай мне больше нравится.

Когда стало совсем тяжело, вынесли хрустящую свинину в сладком соусе за 9р и гору лапши в стиле Пад Тай с креветками за 12р, сильно залитую соусом. Ничего не могу сказать, готовят с душой и пониманием дела.

Тезисами и по делу: любо наблюдать, как азиатская кухня пробивается в областных городах. Стоит ли собирать компанию друзей в момент добровольной самоизоляции и палить бензин? Я бы чутка выждал. Пекинскую утку по-молодечненски и фо бо однозначно к тесту, еду старайтесь брать в стол и тестить вместе. Удачной охоты!

Оценка кафе «Фо Бо»: 8 кокобаев