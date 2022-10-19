Минским рестораторам тяжело зарабатывать? Тестим самый дорогой ресторан «Сториз» в Молодечно

Да, в небольших городах люди живут скромнее, аренда местами ниже, как и зарплата персонала, только продукты у всех с одного склада. При всём при этом по городу носятся новые X6 и бэхи семёрки. В недавнем обзоре рассказывал, как мы поохотились в случайных заведениях Молодечно, после обещал обзор на самое ресторанное. Так вот, сейчас покажу, что готовят и сколько стоит еда в, пожалуй, единственном ресторане «Сториз». Себя называют бистро энд бар с караоке.

Если в навигатор вбить адрес полностью с «Ш», то найдёте его без проблем. Если без, то встретите парочку котов, рынок с шаурмой и странно большое здание. Затупили, поэтому пришлось погулять.

АТМОСФЕРА

Вход реально, как в сказочную Нарнию через стрёмный коридор. Внутри светло, зелено, стильно даже для уровня дизайнов Минска. По атмосфере похоже на «Пена Дней». Конечно, я знал, что к проекту приложила руку Алёна Булатая — известный столичный дизайнер. На её счету много чего, в том числе «Бриошь», «Пена Дней», чутка ш «Марбл» и «Бульбашы». По атмосфере ставлю падабайку.

Комфортные диваны, уединённые столики с локальным освещением, но зачем в бистро такая здоровенная барная стойка? Ради интереса нужно приехать вечером на посмотреть, кто тут пьёт.

ЦЕНЫ

Еда в меню процентов на 30 дешевле, чем у нас по модным кафе, конечно же, порции, как дефлопе. Слушайте, не помню, когда последний раз видел Карбонару за 13byn или десерты по 5byn.

Дружище скинул их меню в январе 2022г, цены апнулись рубля на три. Молодечно не будет прежним.

ЧЕМ ПОРАДУЮТ

Время обеда, на тёплой летке полная посадка, за окном гоняются коты. Негрони за столичные 18byn и тоник с джином за 13,50byn замешали отлично, бутылка воды в стол — бесплатно.

1. Тартар стоит 15byn, идёт со своим хлебом. Говядина порублена с помидорами, сразу заправлен, сверху посыпан хрустяшками с муссом из запечённого перца. Вкусно, чтобы модно — мало.

2. В стол зачем-то взял домашнее сало за 9byn со своим хлебом плюс миска больших оливок.

3. Хз, как в закуски попала столовая ложка безвкусного, магазинного помидора в подсолнечном масле за 5byn, ему место в гарнирах, а лучше до сезона овощей про него взять и забыть.

4. За 10byn честная порция сливочного паштета из куриной печени нежнейшей текстуры на джеме из изюма со сливочным японским хлебом по-молодечненски. Идеально, комар носа не подточит.

5. Творожный сыр с маринованным огурцом закрутили в говядину и назвали мясные рулетики татаки ценой в 13byn. Мясо нежное, сочетание законное, даже вкусно за счет орехового соуса.

6. Тако с креветкой за 15byn безобразно залили азиатским майонезом. Повар зря перевёл продукты.

ГОРЯЧЕЕ

1. В Молодечно картошки осталось до зимы. Порция картофельных ньокки с детскую ладошку в шпинатном соусе с идеально пожаренным филе лосося, хрустящая корочка снаружи и розовый внутри. Видно, на кухне опытный волчара, не жалко было расставаться с 29byn.

2. Поке, облитый соусом из тако, не испортишь. Ленивый рецепт из того, что в холодильнике: рыба бодрого цвета, рис тёплый, авокадо в мелкий кубик еретики назвали гуакамоле. Вкусно.

3. Когда намотал макароны на вилку, понял, почему спагетти с беконом в сливках стоят 13byn. В составе Карбонары указан желток и соус винный Бер блан, который обычно идёт к рыбе. Жуть!

4. Вырезка с пюре из остатков картошки в двух соусах. Просят за натюрморт 26byn, и это лучшее вложение денег. Мясо ровно в медиум рэ, без жил, костей и сала. Уверенные 9 кокобаев!

СЛАДКОЕ

Готовить десерты нужно запретить делать на госуровне. Более-менее съедобным был только белый шоколад с попкорном из гречки с облепихой, остальное на уровне районной кулинарии. С другой стороны, за 4 десерта — 21byn, могут себе позволить лепить корзиночки, не нанимая кондитера.

ТАКСИ

Проехать на такси за 1,60byn?! Чистенький Логан на Экономе провёз без лишних разговоров.

Тезисами и по делу: гармоничное соотношение цены к скиллу приготовления еды, это прям достойно даже для Минска. Такое явление определяю, как подарок городу, очень сомневаюсь, что бистро отобьётся на нашем с вами веку. Если захотите проверить, то до Молодечно всего час езды.

Оценка бистро «Сториз»: 8 кокобаев