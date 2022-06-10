В лесу под Минском открыли ресторан «Веннер», где ничего не готовят, кроме специальных сетов

Назвали его так, что потом ни рассказать, ни вспомнить. Место для «Venner» выбрали у себя на частном пляже «Друзья Пляж», по козьей тропинке за популярной бургерной «Гриль Манеро». Что зимой, что летом, люди слетаются из столицы ради бургеров, котлеты для которых готовят на диком мангале. После садятся на лавочку и наслаждаются импровизированным пикником на берегу Минского моря. Пляж найти несложно, если следовать за бургерными крошками.

Пляжу год, за это время его улучшили, насыпали песочка, поставили большую шведскую линию, как на террасе «Биргарден» в «Друзьях». Обычно беру холодник за 4,50byn и картошку за 5byn.

Вход на пляж бесплатный, шезлонги по 7byn, оборудован туалет с раздевалкой, можно приехать с четвероногим питомцем, но только на поводке. Для детей платная зона отдыха с надувными горками, аниматорами и кроликами в вольерах. Короче, с деньгами можно отдохнуть везде.

РЕСТОРАН

На первом этаже бывшего жилого здания они сообразили место под ресторан. В интерьере сплошное дерево, нарисованные берёзы, под лампой растёт лайм. Вид открывается на гуляющих в бикини.

На террасе забивают дудку дьявола, честное слово, цену не помню, вроде до 35byn должно быть.

СЕТЫ

На выбор два сета: демоверсия из 5 блюд за 75byn и полная из 7 за 88byn, заказывал по звонку заранее. В дальнейшем сеты будут меняться, как и стоимость на них. Сегодня дорогой.

Первым вынесли кукурузный хлеб с маслом и чёрную жемчужину в домике, где жил гребешок. На запить грибной лимонад из мухоморов без яда. Страшно! Но печень не отказала, тьфу-тьфу.

1. Раздача колоды началась с нежного хумуса из артишока с порубленной северной креветкой в двух видах масла. Размер — дегустационный, так и думал, что после сета на «Монетку» дорога.

2. На второе мозаика из тунца в текстуре а-ля заливное на огородной клубнике, под которой ещё и кокос. Первым приказали употребить шарик из нори, начинённый баттаргой и васаби. Вкусно.

Еда по ощущениям что-то среднее между вкусно и это что, ёпрст, такое, что курит шеф на кухне?

3. На льду сашими из мускула сладкого гребешка, приехавшего с Сахалина, пятачки маринованной свеклы, сверху один грамм чёрной икры и, вроде как, творожный сыр. Что-то для богатых.

4. А вот и козырь — много нежнейшей говядины из Беларуси в луже из сливочно-грибного соуса, сделанного из собранных в лесу сморчков. Четвёртый курс подали вовремя, шаурма — отбой!

5. Беспроигрышное сочетание сливочного сыра страчателла с лесными ягодами в соусе из манго.

6. А это пришлось погуглить: Реже телёнка оказалось его зобной железой — деликатес! На языке как нежное, сладковатое мясо. Подают его мало в грибном муссе с кукурузными сухариками. Перфект!

Долго ль мне в тоске голодной

Пост невольный соблюдать

И телятиной холодной

Трюфли «Яра» поминать? А.С. Пушкин

7. На сладкое — кокосовый мусс с каффир-лаймом в кокосе с текстурами, напоминающими гранолу.

ПЛЮСЫ: новые ощущения, пускай не всё прям вкусно, но теперь можно рассказать друзьям, какую дичь ты ел вчера за 88byn. Готовят при тебе, пока ты пытаешься запомнить из кого.

МИНУСЫ: персонал обязан знать состав всего назубок, а вдруг у меня аллергия? Чёт не хочется вызывать скорую на пляж. Трюфельным маслом удобрять максимум одно блюдо, оно и дома есть.

Тезисами и по делу: как минимум пощекотать нервишки, однозначно говорю сетам да! Ибо нет сил приходить в новые заведения и каждый раз видеть у всех пасту, ризотто, севиче и суши.

Оценка сетов «Venner»: 7 кокобаев