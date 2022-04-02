Два новых заведения, куда можно прийти с детьми и спокойно попить кофе. Велком в «Пуговка» и «Лютики»

Наконец-то по Минску стали открываться тематические заведения для детей. По своей сути, это большие комнаты с различными развлечениями и буфетной зоной для родителей. Такие пространства часто арендуют под детские праздники, я как-то бывал на таком, психологически сложно, если не пить из фляжки. Итак, сразу два клуба для малышариков открылись в густо застроенном районе Лебяжьего со стороны ЖК «Олимпик Парк».

С каждым годом формат детских увеселительных заведений набирает обороты, всё больших желающих открыть в своём доме семейное кафе, где можно занять ребёнка хотя бы на час.

1. «Пуговка» | ул. Ратомская, 7

Называют себя детским кафе и уже во всю работают, по конструкции напоминает детскую кофейню «Груша» на Дзержинского. Посередине островок для игры в ресторан, дальше качели, горка и бассейн с шариками. Вижу топовые игрушки Viga, Concept Club и те, что скрафтили белорусские ремесленники. Один час пребывания ребёнка стоит 10byn, анлим — 25byn.

Туалет специально адаптирован для детей, дотошный подход к формату всегда одобрял!

2. «Лютики» | пр. Победителей, 135

Находится под ЖК «D3» и уже на низком старте, это значит, что нужно подождать. Через окно наблюдаю простенькую мебель в отличие от «Пуговки», но и места тут кажется больше.

Телефон: +375(00) 000-00-00

А для тех, кто не с этого района, есть моя подборка всех заведений Минска с детским меню и отдельными комнатами. И помните, относись к чужим вещам, как к своим. На здоровье!