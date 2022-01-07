Переоткрытие кафе «Деревня Бобо». И первый обзор, который я не знал, как закончить

Все точно помнят то самое заведение на Интернациональной с шикарными бургерами и начинистыми пиццеттами. По сей день неизвестно, почему «Бобо» закрыл двери, а на его месте из приятного бара вырос клуб охотниц «Мэдмен». Каково было моё удивление, узнать о его возвращении, только не в центр, а на второй этаж рынка Валерьяново, у которого новый собственник на О.

Естественно, после таких новостей я лёг пораньше спать, чтобы с самого утра отправиться на тест. В глубинах памяти всплыли их восхитительные бургеры!

В кафе отдельный доступ с парковки или через рынок на эскалаторе. Традиционно на входе запахло шашлыком, а почему? А потому, что в «Мангал Хаусе» раздули мангал! Обзор был, почитаете потом. Снилось, что рядом откроется стейк-хаус Олексина.

АТМОСФЕРА

Хозяева прежние. Формат «Деревня Бобо » напоминает «Хинкальню » с караоке в «Даймонде », её тоже тестил, давайте обзор откроете после, хотя там очень смешно.

Стильно, мне нравится. Бетонные колонны закрыты аркой из дерева, удобная мебель, контактный бар, недикая зелень, мягкое неприродное освещение, ведь солнце сюда не заглядывает. По атмосфере на 8 кокобаев, есть домашнее караоке.

ЧТО В МЕНЮ

Семь бургеров от 14р до 19р, пиццетты от 14р до 18р, но сегодня они не готовы, как и черничный пирог за 14р. Цены плюс-минус, как и у всех рестораторов, но для кафе по факту на рынке слегка перебор. Бутылка русской воды – 8р, корзина хлебов – 5р.

А ведь реально удобно, за фермерскими продуктами рукой подать, но почему тогда такое унылое меню. Мясо, дичь, сыры, овощи, тьма всяческой годноты.

ТЕСТ

Быстро приготовились супы: с морепродуктами стоил 15р и рамен за 9р. Первый просто сырно-сливочный Чаудер, в который засыпали морской коктейль. А рамен по ощущениям куриный суп с полуяйцом и макаронами. Ничего не понял, поэтому сразу же уточнил, кто на кухне. Сообщили, в какой-то чайхане работал. Сигнал красный!

Салат, как в «Сайгоне », но за 14р. Микс свежей капусты, сладкого перца и морковки с отварными креветками и курицей. Заправили сладким чили, кинзу забыли. Вкусно!

Заказал внезапное в меню – деревенское сашими из селёдки со скумбрией своего посола, почти как живая. Плохо почистили, оставлю без комментариев.

Бургер мак энд чиз за 17р по традиции в коробке на пергаменте. Совсем малютка, раньше булка была лучше, да и котлета из мраморной говядины толще. Но вкусно.

Из раздела Горячее – цыплёнок за 23р в азиатском стиле. Представлял себе красивую половинку тушки птицы. По факту нажарили куриного филе, залили баночным соусом и засыпали нашинкованной пекинской капустой. Грустно, но съедобно.

На троих – 117р, обедов нет, поэтому до 16:00 работает 30% скидка на основное.

Тезисами и по делу: вывод один – нужен шеф-повар, который сумеет в старую кухню! После теста я пребывал в смятении, даже не знал, что написать. Испытываю тёплые чувства к «Бобо », поэтому дам второй шанс, а сейчас история для валерьяновских.

Оценка кафе «Деревня Бобо»: без кокобаев