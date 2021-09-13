Лавка швейцарского сыра и грузинская шашлычная на втором этаже рынка «Валерьяново»

Нелогично было так далеко засовывать рынок, но из-за охлаждённых молодечненских стейков за недорого и рёбер молодого парсючка по 8р за кг, приходится ездить. Рынок как рынок, в котором ещё и поместился «Виталюр», пару гастролавок с деликатесами, магазин самопиханных колбас из дикой дичи от самой дорогой усадьбы «Красный Бор ». Тьма фермерского мяса, копчёных лещей, сыров, страусиных яиц и мёда.

Будний день. Продавцы в телефонах зевают за прилавками, людей очень мало, никто навязчиво не зазывает.

Кафе «Мангал Хаус »

Шашлыком пахнет прямо на входе. По неработающему эскалатору поднимаемся ножками, а там целый этаж без освещения. Вдалеке виднеется, как горит Кальцифер. Подходим ближе, да, реально стоит мангал с огнём.

В меню кебабы из разных животных, шашлыки, корейка барана, обеденный харчо, жареная картошечка по 3р, маринованный лук и домашний пышный лаваш. Грузины за мангалом, как-то всё душевно.

ТЕСТ

Один куриный кебаб в укропе на лаваше – 8р/150г. Получился сочным, мясистым, стоит как у всех шашлычников.

Куриное филе на углях – 10р за 200г. Особенно хорошо под самодельный красный соус лайтовой остроты.

А вот с корейкой за 18р вышел промах. Мясо здешнего барана жестковато, нет сочности, жирное. Погрыз кости.

ВЫВОД: оно-то вкусно жарят мясо, но не представляю, как они собираются выживать на антресолях рынка, если только работать на доставку для местных. За весь стол получилось 52р, на 7 кокобаев не больше.

Лавка «Сырный Слон »

Она на первом этаже напротив «Шедевров Вкуса». Сыров не так много, но таких в городе не сыскать, особенно порционный раклет по 12,90р, который вкусно плавить на бутерброды или бургеры. Я устраивал обзор Кобринскому импортозамещающему раклету, который лучше не нагревать. Есть готовый набор сыров за 39,30р для фондю.

Ля Гурмэ за 10,90р взял домой. Сыр супер мягкий, как смесь гауды и плавленного сырка. За кг под 100р, дорого.

Даю подсказку, маркируйте, подписывайте, придумайте, чтобы можно было вспомнить, какой сыр купил.

Всё бы это было хорошо, если не так далеко. Рынок построили для местных, а за разными сырами, колбасами из дичи и вызревшим Тибоном из белорусского бычка съездить однозначно стоит. Не пожалеете.