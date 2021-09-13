Лавка швейцарского сыра и грузинская шашлычная на втором этаже рынка «Валерьяново»
Нелогично было так далеко засовывать рынок, но из-за охлаждённых молодечненских стейков за недорого и рёбер молодого парсючка по 8р за кг, приходится ездить. Рынок как рынок, в котором ещё и поместился «Виталюр», пару гастролавок с деликатесами, магазин самопиханных колбас из дикой дичи от самой дорогой усадьбы «Красный Бор». Тьма фермерского мяса, копчёных лещей, сыров, страусиных яиц и мёда.
Будний день. Продавцы в телефонах зевают за прилавками, людей очень мало, никто навязчиво не зазывает.
Кафе «Мангал Хаус»
Шашлыком пахнет прямо на входе. По неработающему эскалатору поднимаемся ножками, а там целый этаж без освещения. Вдалеке виднеется, как горит Кальцифер. Подходим ближе, да, реально стоит мангал с огнём.
В меню кебабы из разных животных, шашлыки, корейка барана, обеденный харчо, жареная картошечка по 3р, маринованный лук и домашний пышный лаваш. Грузины за мангалом, как-то всё душевно.
ТЕСТ
Один куриный кебаб в укропе на лаваше – 8р/150г. Получился сочным, мясистым, стоит как у всех шашлычников.
Куриное филе на углях – 10р за 200г. Особенно хорошо под самодельный красный соус лайтовой остроты.
А вот с корейкой за 18р вышел промах. Мясо здешнего барана жестковато, нет сочности, жирное. Погрыз кости.
ВЫВОД: оно-то вкусно жарят мясо, но не представляю, как они собираются выживать на антресолях рынка, если только работать на доставку для местных. За весь стол получилось 52р, на 7 кокобаев не больше.
Телефон: +375(44) 563-37-90
Лавка «Сырный Слон»
Она на первом этаже напротив «Шедевров Вкуса». Сыров не так много, но таких в городе не сыскать, особенно порционный раклет по 12,90р, который вкусно плавить на бутерброды или бургеры. Я устраивал обзор Кобринскому импортозамещающему раклету, который лучше не нагревать. Есть готовый набор сыров за 39,30р для фондю.
Ля Гурмэ за 10,90р взял домой. Сыр супер мягкий, как смесь гауды и плавленного сырка. За кг под 100р, дорого.
Даю подсказку, маркируйте, подписывайте, придумайте, чтобы можно было вспомнить, какой сыр купил.
Телефон: +375(44) 700-90-07
Всё бы это было хорошо, если не так далеко. Рынок построили для местных, а за разными сырами, колбасами из дичи и вызревшим Тибоном из белорусского бычка съездить однозначно стоит. Не пожалеете.
Адрес: д. Валерьяново, ул. Логойская, 5А
Время работы: 09:00 – 21:00 | пн – выходной
Очень хороший рынок получился!