Зажав в кулачке валидол, съездил на тест новой «Хинкальни» с караоке

Присядьте, мне самому было стрёмно. Без шуток, реально грузинская кухня на первом этаже и свободный микрофон на втором. Владелец «Хинкали» явно любит шашлык, а после пошуметь. Открыл он его в ТРЦ «Даймонд Сити», совершенно странный выбор локации для весьма специфического формата. С четверга по воскресенье до 2 ночи, такое в ТЦ вижу впервые для заведения на третьем этаже. Как выходить? Через крышу по лестнице спускаться или за ручку с охраной?

Про караоке узнаете сами, контактный телефон оставлю, а мы примем на себя удар грузинской кухни в Беларуси. Заказывать буду много, давно так не волновался.

АТМОСФЕРА

Не по-грузински, больше напоминает клуб из 90-х с большой сценой, высокими диванами и атмосферой в мрачных тонах. Реальное караоке, где вместо суши подают хинкали. Вот совсем не удивлюсь, если чуть позже появятся кальяны.

Через затонированные стёкла наблюдается фудкорт, возможно, ночью станет уютней.

ЧЕМ ПОЯТ

Заказываем традиционные блюда, тарелку домашних сыров и, ради спортивного интереса, коктейль. Порнстар мартини за 15р подают с просекко в рюмке для чачи, ну такое. Вместо половинки маракуйи лимон и мята, картина смешная, ситуация страшная. Водку с пюре маракуйя бармен смешал в балансе. Надо работать.

Вижу хит грузинских караоке – Советское шампанское по 25р, наценка всего в два раза.

ЧЕМ КОРМЯТ

Цены, как и везде, в меню попала пицца с ананасами. Для фудкорта – это всё дорого.

Куриный шашлык за 14р – сочный, подают с соусом. Четыре хинкали внутри с барашком – 10р, бульон течет по рукам, тесто могло быть тоньше, но в общем и целом вкусно!

Подают всё в аутентичной глиняной посуде, разрисованной в национальные орнаменты.

Харчо стоит 10р, сварен с понятием, порция честная, странно, что не предлагают лепёшки. Горные мочёности – 15р, спаржа и бамия с гор особенно хороши. Фантазёры.

Знаменитый грузинский стейк Рибай стоит 16р за 100г, завесил на 55р. В медиум рэ не попали, но мясо сочное, правильно пожарено, режется легко. На 8 кокобаев!

Под коктейль гастропара – скрученная по-купатски пряная колбаска за 14р в лучших домашних традициях. Мясная, слегка жирненькая, требует к себе гарнир. В мясо умеют.

Отдельное внимание – мясная доска кавказских сыров. Всё, что на ней – готовят сами. Под такие присмаки хочется накатить, но на службе нельзя. Вкусно, по-домашнему.

Что странно, я заказал сыры за 20р, а мне вынесли этот микс, назвав его комплементом от шеф-повара. Ладно, окей, пускай это будет грузинским гостеприимством.

Цыпленок по-чкмерски за 12р в их исполнении одна сиротская куриная нога в сливочном соусе, где забыли про чеснок. Грустное зрелище, не видел такого в Батуми ни разу.

Когда все уже сыты, вынесли красивый на первый взгляд хачапури по-аджарски. Просят за него 15р, написано 500г! Весов нет, но размером он с мою ладонь, тесто сыровато, в сырной массе нарушена пропорция, поэтому она не размешивается и достаётся куском. Благо грузины этой дичи не видели. Биотопливо на 5 кокобаев. Всё, хватит!

Тезисами и по делу: что мы имеем, добротная грузинская кухня в стенах не то клуба, не то кальянной. На ТОП-1 самых популярных вопросов: «Ну как?» Отвечаю – вкусно! История исключительно для местных, теперь будет, где ночью потусить.

Оценка кафе «Хинкали»: 7 кокобаев