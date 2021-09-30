Турецкая бутербродная, второй «Белый Налив», где всё по 2,9р и кофейня с пловом

Необъяснимое явление, как в потрясающем фильме «Явление ». В тяжёлое время массово открываются заведения, в фильме про массовость чуть иначе. Торговый центр «Галерея Минск» плавно превращается в Стамбул, французские круассанные с пахлавой скоро свой фудкорт, а пару дней назад рядом открыли стрит-фуд с бутербродами, даже турецкий мокрый бургер готовят.

Не хочется повторяться, но, платных обзоров в кокобаях не существует в природе. Многие сейчас огорчатся. Я всегда сам прихожу в новые кафетерии, если считаю, что это будет интересно моим читателям. Таков путь!

Кофейня «Бонс Эсперитос» | ул. Раковская, 36

Странное заведение на гос. аренде открылось между итальянским «Лангола » с лучшей пастой по соотношению цена/качество и кафе «Пинса Романа », где я советую топовую пинсу именно с пармой за 15р.

Новая кофейня — это окно выдачи и пару столиков на улице до заморозков. Варят кофе на собственной обжарке, на полке узбекские лепёшки, но тандыра я не вижу, пирожки, сладости и плов. Плов, говорят, привозят отдельно. Я уже делал обзор на лучший плов в Минске, поэтому сразу советую задавать вопрос ребром: «А плов свежий? » Обманут — гореть в аду! Никогда не ешьте разогретый в микроволновке.

Капучино за 3,50р на хорошо. Размером с детский кулачок — пирожок с печенью курицы — огонь, но за 4р явный перебор. Пахлава сухая, как пески Арракиса. Короче, еда под вопросом, кофе можно пить смело. Проект на 7 районных кокобаев.

Оценка: 6 кокобаев

Бутербродная «Мармарис» | Галерея Минск

Шестой этаж Галереи — турецкие карусели. Не удивлюсь, если вместо рипнувшей «Иль Патио » будет какой-нибудь Эль кебаб хаус. Под названием курортного города скрываются простые бутерброды, и ого! Мокрый бургер, надеюсь как тот, что я тестил на рынке в Стамбуле. В меню одни булки, замечен бараний суджук.

Предупредили, что ждать два бутерброда минут 15 — 20 не меньше. В быстрой еде что-то пошло не так.

Цены адекватные, но очень хочется брелок охотника за едой, который выдают по паролю «барсук не в дупле».

К здоровому сэндвичу и бургеру бонусом дают картошку фри и турецкий Оливье. Посмотрим, как долго продлится щедрость. Тост йеген с говяжьим суджуком — 7,50р. Булка батонная, но мягкая и хрустящая, внутри колбаса, тягучий сыр и острый соус. Вкусно, сытно, жирно, калорийно. Джаст фор фан — советую!

Большой Мокрый Бургер за 5р не по законам Стамбула. Просто булка, залитая густой томатной пастой, зачем так? Без одноразовых перчаток есть нереально. Но затестить всё-таки стоит, для разнообразия.

Оценка: 7 кокобаев

Бар «Белый Налив» | ул. Октябрьская, 23а

Неделя аншлага в первом баре на Зыбицкой. Как и в Украине, берут ценой — всё по 1 евро. Сидр реально добрый, лёгкая газация, слабый градус, природный вкус. Устрицы и классические хот-доги по 2,9р. Всё тоже самое теперь и на Октябрьской рядом с «Изи Супом ». Устрицы остались по 2,9р — в меню ошибочка вышла.

Оценка: 8 кокобаев

ВЫВОД: ждут нас смутные времена, импорт будет дорожать из-за того, что нужно заработать после простоя из-за Ковида. Закроется много заведений, столько же откроется. Будем жить дальше, двум смертям не бывать.