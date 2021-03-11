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Турецкий мясной «Рамиз» неделю битком. Почему новый ресторан так популярен?

Не знаю, в честь чего, но многие минчане ждали открытия турецкой харчевни на месте ушедшего не по своей воле «Ган Бея. Ресторан «Рамиз», не путать с британским Раамзи, – это привезённая турками в Минск их же франшиза с очередной пыткой меню. Кроме этого они забрали отросток фудкорта, как правильно написал Онлайнер – «Food Hell», а ещё этаж под казино.

По-джентльменски дал им время справиться с потоком страждущих до мяса и отложил обзор на сегодня. Вот и пришло время рассказать, что они наготовили. За работой турецких поваров пристально наблюдает Игорь Ольхов – один из учредителей «Галерея Концепт», которая является инвестором торгового центра. Левее за столиком замечен не только Депутат Мингорсовета – Хейфец Владимир. Видимо, волнуются.

Ох! Это восточное меню с нездоровым ассортиментом, где самое заманчивое – это мясо, но на тот момент много чего не было. К примеру, стейка Тибон за 32р, который включили в счет и после, по моей просьбе, убрали. Многие заметят, что интерьер, мебель и часть посуды оставили со старого ресторана.

ТЕСТ ЕДЫ

Всё халяль! Заказываю из всех разделов, чтобы понять, на кого это рассчитано. Хотите прикол? В меню нет эскандера и даже кокорича. Мне это показалось весьма подозрительным, точно турки, а?

Первым в глиняной миске вынесли золотистый фри за 6,80р под уже затвердевшим сыром. Порция макарон бюджетных сортов в маслянистом песто с курицей в густом карри и салатом за 14,50р. Я бы добавил в овощи хоть какой-то соус. Отбитый цыплёнок с тем же гарниром – 14,20р. Конские порции углеводов за вменяемые деньги. Чуть Италии, чуть Индии, в Стамбуле такого не ел, видимо, это адаптированное под бледнокожих.

МЯСНЫЕ ЗАБАВЫ

А вот тут нас ждёт самое интересное. Сразу рекомендую начинать с котлет и стейков, но есть одно НО! Кёфте Рамиза за 15,50р были просто пресные, как тупо обжаренный колбасный фарш. В тарелке ещё острый соус, порубленный лаваш и запеченные овощи. Ё-моё, ну, добавьте в мясо кумин, зиру или аджы тоз бибе.

Следующими вылетели три мясных томагавка за 24р с тремя видам гарнира. Хороший ход, после такой порции голодным выйти нереально. Учли местную специфику рынка. Мясо ягнёнка нежное, чутка жирноватое, жуётся легко, риск подавиться кусом мяса стремится к жизни. На уверенные 8 кокобаев.

Знаменитый турецкий фахитас за 26р из говядины принудительного выгула. Подаётся на несезонных овощах, со сладким перцем, двумя видами соуса, тёртым на тёрку вроде сулугуни и тёплой лепёшкой. Звучит, как дичь, а по факту целая сковорода мяса с овощами. Отличное вложение денег в калории, и это 8 кокобаев!

СЛАДКОЕ

Первая турецкая десертная, в которой 21 сладость, но на день открытия не готовы к кенюфе! Всенепременно вернусь за жареным сыром в сиропе, чтобы сравнить. Сегодня визуальные близнецы: клубничная Ибица за 7,50р и Геленджик в шоколаде за 8р, но без аквадискотеки. Вкусно! А вот коктейли им нужно запретить готовить на международном уровне или нанять бармена. Да-да, на фото есть Нью-Йорк сауэр – 13р и Дайкири – 12р. Одинаково кислые, алкоголь не чувствуется, нет баланса – это 5 кокобаев! Прямо как в Стамбуле, мы с Ником прошли десяток заведений, чтобы найти что-то похожее на коктейли, и было это от 15$.

Тезисами и по делу: получился турецкий «Ган Бей» с сытными блюдами по справедливым ценам. Местами вкусно, местами подозрительно пресно, если завезут аутентичные специи, то всё у них будет хорошо. Так, через сутки не выйду на связь – пишите в генеральное консульство Беларуси в Стамбуле!

Оценка ресторана «Ramiz»: 7 кокобаев

Адрес: г. Минск, пр. Победителей, 9

Телефон: +375(00) 000-00-00

Время работы: 10:00 – 22:00

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26 Комментарий
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Анастасия
Анастасия
14 часов назад

что-то как-то мало чего-то аутентичного и оригинального, просто мясо с овощами и макаронами…. Но ценник весьма неплох, если и правда порции большие

4
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Piston
Piston
13 часов назад
Ответить на  Анастасия

Нет тут ничего из Турции, 5кокобаев

2
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Golopop
Golopop
13 часов назад
Ответить на  Анастасия

Пока там ничего аунтентичного нет! Ну только может десерты с бананом необычные и все!

1
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Ivann
Ivann
13 часов назад
Ответить на  Анастасия

Порции большие, но это временное явление. Так всегда, когда открываются новые заведения, потом поднимают ценник и уменьшают порции

1
Ответить
Shurik
Shurik
13 часов назад
Ответить на  Анастасия

Тут просто нет таких продуктов, чтобы готовить аунтентичные Турецкие блюда!

0
Ответить
Анастасия
Анастасия
13 часов назад
Ответить на  Shurik

*Раз уж нет)

1
Ответить
Golopop
Golopop
13 часов назад
Ответить на  Анастасия

Я думаю есть, просто нет нормального Шефа у них, который приготовит так как в Турции

0
Ответить
Анастасия
Анастасия
13 часов назад
Ответить на  Shurik

Азия как-то справляется) ну и как мои нет таких проуктов, то зачем называть ресторан турецким?

0
Ответить
Piston
Piston
13 часов назад
Ответить на  Анастасия

было бы желание!

0
Ответить
Golopop
Golopop
13 часов назад
Ответить на  Анастасия

Все так, согласна с вами. Просто повара плохие в этом Рамизе

1
Ответить
Ivann
Ivann
13 часов назад

Ничего не поменялось со времен Ганбея, кухня плюс-минус такая же осталась.

3
Ответить
Piston
Piston
13 часов назад
Ответить на  Ivann

Диваны, светильники и персонал остался с прошлого ресторана. Почему пишут что новый ресторан, если он старый?!

1
Ответить
Golopop
Golopop
13 часов назад
Ответить на  Ivann

Интерьер точно от Ганбея, ну ничего не поменяли они

1
Ответить
Поли
Поли
14 часов назад

Чет турецкими блюдами вообще не пахнет…турки удивятся

3
Ответить
Piston
Piston
13 часов назад
Ответить на  Поли

вот скажите мне, откуда в Беларуси может быть Турция?

0
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Golopop
Golopop
13 часов назад
Ответить на  Поли

Турки в шоке наверное от этих недобеларуских блюд. Ситуация прояснится, когда появятся турецкие кальяны)

0
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Ivann
Ivann
13 часов назад
Ответить на  Поли

Ганбейщина настоящая и ничего более

1
Ответить
Piston
Piston
13 часов назад
Ответить на  Ivann

++++

0
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Shurik
Shurik
13 часов назад
Ответить на  Поли

Согласен полностью!

0
Ответить
Piston
Piston
13 часов назад

Почитал обзор и понял что не пойду туда в ближайшие пол-года, может быть год. Нет там этой Турции

1
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Kuznecova
Kuznecova
3 часов назад

Посетили, в итоге первый раз в жизни пришлось обратиться к администратору зала, заявленые блюда отличаются от фото, не хватало вяленых овощей и соуса в блюде, количество пасты не такое как на фото а столовая ложка макарон, остыли и склеились в комок. Платить за полноценное блюдо с отсутствием главных составляющих странно, разрешили ситуацию и не посчитали блюдо в счёт. Но не извинились-странно, косячат они, а стыдно нам.

0
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Кокобай
Автор
Кокобай
1 час назад
Ответить на  Kuznecova

А чем они обосновали?

0
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Golopop
Golopop
13 часов назад

Был там пару дней назад – с оценкой полностью согласен, я бы может даже 6кокобаев поставила

0
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Shurik
Shurik
13 часов назад

Фуд хэлл – вот тут я тоже соглашусь с Онлайнером!

0
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Piston
Piston
13 часов назад
Ответить на  Shurik

Велком ту Хэлл!!!

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Ivann
Ivann
13 часов назад
Ответить на  Shurik

Адский фудкорт на 6 этаже Галереи образовалось

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