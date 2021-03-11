Турецкий мясной «Рамиз» неделю битком. Почему новый ресторан так популярен?

Не знаю, в честь чего, но многие минчане ждали открытия турецкой харчевни на месте ушедшего не по своей воле «Ган Бея. Ресторан «Рамиз», не путать с британским Раамзи, – это привезённая турками в Минск их же франшиза с очередной пыткой меню. Кроме этого они забрали отросток фудкорта, как правильно написал Онлайнер – «Food Hell», а ещё этаж под казино.
По-джентльменски дал им время справиться с потоком страждущих до мяса и отложил обзор на сегодня. Вот и пришло время рассказать, что они наготовили. За работой турецких поваров пристально наблюдает Игорь Ольхов – один из учредителей «Галерея Концепт», которая является инвестором торгового центра. Левее за столиком замечен не только Депутат Мингорсовета – Хейфец Владимир. Видимо, волнуются.
Ох! Это восточное меню с нездоровым ассортиментом, где самое заманчивое – это мясо, но на тот момент много чего не было. К примеру, стейка Тибон за 32р, который включили в счет и после, по моей просьбе, убрали. Многие заметят, что интерьер, мебель и часть посуды оставили со старого ресторана.
ТЕСТ ЕДЫ
Всё халяль! Заказываю из всех разделов, чтобы понять, на кого это рассчитано. Хотите прикол? В меню нет эскандера и даже кокорича. Мне это показалось весьма подозрительным, точно турки, а?
Первым в глиняной миске вынесли золотистый фри за 6,80р под уже затвердевшим сыром. Порция макарон бюджетных сортов в маслянистом песто с курицей в густом карри и салатом за 14,50р. Я бы добавил в овощи хоть какой-то соус. Отбитый цыплёнок с тем же гарниром – 14,20р. Конские порции углеводов за вменяемые деньги. Чуть Италии, чуть Индии, в Стамбуле такого не ел, видимо, это адаптированное под бледнокожих.
МЯСНЫЕ ЗАБАВЫ
А вот тут нас ждёт самое интересное. Сразу рекомендую начинать с котлет и стейков, но есть одно НО! Кёфте Рамиза за 15,50р были просто пресные, как тупо обжаренный колбасный фарш. В тарелке ещё острый соус, порубленный лаваш и запеченные овощи. Ё-моё, ну, добавьте в мясо кумин, зиру или аджы тоз бибе.
Следующими вылетели три мясных томагавка за 24р с тремя видам гарнира. Хороший ход, после такой порции голодным выйти нереально. Учли местную специфику рынка. Мясо ягнёнка нежное, чутка жирноватое, жуётся легко, риск подавиться кусом мяса стремится к жизни. На уверенные 8 кокобаев.
Знаменитый турецкий фахитас за 26р из говядины принудительного выгула. Подаётся на несезонных овощах, со сладким перцем, двумя видами соуса, тёртым на тёрку вроде сулугуни и тёплой лепёшкой. Звучит, как дичь, а по факту целая сковорода мяса с овощами. Отличное вложение денег в калории, и это 8 кокобаев!
СЛАДКОЕ
Первая турецкая десертная, в которой 21 сладость, но на день открытия не готовы к кенюфе! Всенепременно вернусь за жареным сыром в сиропе, чтобы сравнить. Сегодня визуальные близнецы: клубничная Ибица за 7,50р и Геленджик в шоколаде за 8р, но без аквадискотеки. Вкусно! А вот коктейли им нужно запретить готовить на международном уровне или нанять бармена. Да-да, на фото есть Нью-Йорк сауэр – 13р и Дайкири – 12р. Одинаково кислые, алкоголь не чувствуется, нет баланса – это 5 кокобаев! Прямо как в Стамбуле, мы с Ником прошли десяток заведений, чтобы найти что-то похожее на коктейли, и было это от 15$.
Тезисами и по делу: получился турецкий «Ган Бей» с сытными блюдами по справедливым ценам. Местами вкусно, местами подозрительно пресно, если завезут аутентичные специи, то всё у них будет хорошо. Так, через сутки не выйду на связь – пишите в генеральное консульство Беларуси в Стамбуле!
Оценка ресторана «Ramiz»: 7 кокобаев
Адрес: г. Минск, пр. Победителей, 9
Телефон: +375(00) 000-00-00
Время работы: 10:00 – 22:00
что-то как-то мало чего-то аутентичного и оригинального, просто мясо с овощами и макаронами…. Но ценник весьма неплох, если и правда порции большие
Нет тут ничего из Турции, 5кокобаев
Пока там ничего аунтентичного нет! Ну только может десерты с бананом необычные и все!
Порции большие, но это временное явление. Так всегда, когда открываются новые заведения, потом поднимают ценник и уменьшают порции
Тут просто нет таких продуктов, чтобы готовить аунтентичные Турецкие блюда!
*Раз уж нет)
Я думаю есть, просто нет нормального Шефа у них, который приготовит так как в Турции
Азия как-то справляется) ну и как мои нет таких проуктов, то зачем называть ресторан турецким?
было бы желание!
Все так, согласна с вами. Просто повара плохие в этом Рамизе
Ничего не поменялось со времен Ганбея, кухня плюс-минус такая же осталась.
Диваны, светильники и персонал остался с прошлого ресторана. Почему пишут что новый ресторан, если он старый?!
Интерьер точно от Ганбея, ну ничего не поменяли они
Чет турецкими блюдами вообще не пахнет…турки удивятся
вот скажите мне, откуда в Беларуси может быть Турция?
Турки в шоке наверное от этих недобеларуских блюд. Ситуация прояснится, когда появятся турецкие кальяны)
Ганбейщина настоящая и ничего более
++++
Согласен полностью!
Почитал обзор и понял что не пойду туда в ближайшие пол-года, может быть год. Нет там этой Турции
Посетили, в итоге первый раз в жизни пришлось обратиться к администратору зала, заявленые блюда отличаются от фото, не хватало вяленых овощей и соуса в блюде, количество пасты не такое как на фото а столовая ложка макарон, остыли и склеились в комок. Платить за полноценное блюдо с отсутствием главных составляющих странно, разрешили ситуацию и не посчитали блюдо в счёт. Но не извинились-странно, косячат они, а стыдно нам.
А чем они обосновали?
Был там пару дней назад – с оценкой полностью согласен, я бы может даже 6кокобаев поставила
Фуд хэлл – вот тут я тоже соглашусь с Онлайнером!
Велком ту Хэлл!!!
Адский фудкорт на 6 этаже Галереи образовалось