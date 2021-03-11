Турецкий мясной «Рамиз» неделю битком. Почему новый ресторан так популярен?

Не знаю, в честь чего, но многие минчане ждали открытия турецкой харчевни на месте ушедшего не по своей воле «Ган Бея. Ресторан «Рамиз», не путать с британским Раамзи, – это привезённая турками в Минск их же франшиза с очередной пыткой меню. Кроме этого они забрали отросток фудкорта, как правильно написал Онлайнер – «Food Hell», а ещё этаж под казино.

По-джентльменски дал им время справиться с потоком страждущих до мяса и отложил обзор на сегодня. Вот и пришло время рассказать, что они наготовили. За работой турецких поваров пристально наблюдает Игорь Ольхов – один из учредителей «Галерея Концепт», которая является инвестором торгового центра. Левее за столиком замечен не только Депутат Мингорсовета – Хейфец Владимир. Видимо, волнуются.

Ох! Это восточное меню с нездоровым ассортиментом, где самое заманчивое – это мясо, но на тот момент много чего не было. К примеру, стейка Тибон за 32р, который включили в счет и после, по моей просьбе, убрали. Многие заметят, что интерьер, мебель и часть посуды оставили со старого ресторана.

ТЕСТ ЕДЫ

Всё халяль! Заказываю из всех разделов, чтобы понять, на кого это рассчитано. Хотите прикол? В меню нет эскандера и даже кокорича. Мне это показалось весьма подозрительным, точно турки, а?

Первым в глиняной миске вынесли золотистый фри за 6,80р под уже затвердевшим сыром. Порция макарон бюджетных сортов в маслянистом песто с курицей в густом карри и салатом за 14,50р. Я бы добавил в овощи хоть какой-то соус. Отбитый цыплёнок с тем же гарниром – 14,20р. Конские порции углеводов за вменяемые деньги. Чуть Италии, чуть Индии, в Стамбуле такого не ел, видимо, это адаптированное под бледнокожих.

МЯСНЫЕ ЗАБАВЫ

А вот тут нас ждёт самое интересное. Сразу рекомендую начинать с котлет и стейков, но есть одно НО! Кёфте Рамиза за 15,50р были просто пресные, как тупо обжаренный колбасный фарш. В тарелке ещё острый соус, порубленный лаваш и запеченные овощи. Ё-моё, ну, добавьте в мясо кумин, зиру или аджы тоз бибе.

Следующими вылетели три мясных томагавка за 24р с тремя видам гарнира. Хороший ход, после такой порции голодным выйти нереально. Учли местную специфику рынка. Мясо ягнёнка нежное, чутка жирноватое, жуётся легко, риск подавиться кусом мяса стремится к жизни. На уверенные 8 кокобаев.

Знаменитый турецкий фахитас за 26р из говядины принудительного выгула. Подаётся на несезонных овощах, со сладким перцем, двумя видами соуса, тёртым на тёрку вроде сулугуни и тёплой лепёшкой. Звучит, как дичь, а по факту целая сковорода мяса с овощами. Отличное вложение денег в калории, и это 8 кокобаев!

СЛАДКОЕ

Первая турецкая десертная, в которой 21 сладость, но на день открытия не готовы к кенюфе! Всенепременно вернусь за жареным сыром в сиропе, чтобы сравнить. Сегодня визуальные близнецы: клубничная Ибица за 7,50р и Геленджик в шоколаде за 8р, но без аквадискотеки. Вкусно! А вот коктейли им нужно запретить готовить на международном уровне или нанять бармена. Да-да, на фото есть Нью-Йорк сауэр – 13р и Дайкири – 12р. Одинаково кислые, алкоголь не чувствуется, нет баланса – это 5 кокобаев! Прямо как в Стамбуле, мы с Ником прошли десяток заведений, чтобы найти что-то похожее на коктейли, и было это от 15$.

Тезисами и по делу: получился турецкий «Ган Бей» с сытными блюдами по справедливым ценам. Местами вкусно, местами подозрительно пресно, если завезут аутентичные специи, то всё у них будет хорошо. Так, через сутки не выйду на связь – пишите в генеральное консульство Беларуси в Стамбуле!

Оценка ресторана «Ramiz»: 7 кокобаев

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