Съездили на тест самых популярных ресторанов Могилёва по мнению жителей города

Как и было обещано, доставил лично победительнице в Довск её новенький Айфон 13 Про Макс цвета неба на 256 гигов, а заодно и проведал Могилёв. Думаю, это судьба. В сторис по традиции задал вопрос про топовые рестораны, на что тут же получил сотни советов. На тест выбрал самые популярные. Последний раз был в 2018 году, тогда под обзор попали шесть заведений, потом почитаете.

В такую погоду все города выглядят постапокалиптично, Могилёв не исключение. В центре ни разу не возникло проблем с парковкой. Первая жертва – модный рестик.

«AMICI» | ул. Миронова, 4

Произносится как Амичи, не Амиши. Ресторан в центре, в симпатичной стекляшке офиса компании «Серволюкс», который «Петруха», заведение тоже их рук дело.

Если смотреть на бизнес-центр с торца, то его стены уходят в плоскость, как будто здание плоское. Интересное архитектурное решение, выглядит небанально.

Помещение ресторана компактное, с одной стороны окна в окна, с другой глухая стена. По интерьеру запарились, но, не привязываясь к какой-либо концепции. Душевно.

ЕДА

Меню небольшое, как и само заведение, цены столичные, вода за деньги. Скажу так, видно, что стараются быть рестораном, но по страничкам в меню совсем обычно. Просто карпаччо за 20р под трюфельной пастой, вкусно. Паста с креветками и кальмарами – 29р, неплохо, но почему так дорого? Гуляш и суп из белых грибов по 12р – хорошо. Мякоть ягнёнка за 37р с пюре и сладким перцем. Мясо тает во рту, порция как котику. Фондан за 12р вытек на мороженое, тоже вкусно! Сытно, но без аплодисментов.

Коктейли от 13р, смешивают с пониманием дела, но есть вопрос по количеству алкоголя в крови. Не пьянит после двух – это плохой знак. На двоих минус 168р, однако!

Очередной подарок городу от крупной компании, можно смело бить копилку.

ОЦЕНКА: 7 кокобаев

«Спрут» | ул. Космонавтов, 2

Писали, что у них вкусно готовят морепродукты и суши. Паназиатская история с видом на город расположилась на втором этаже торгового центра. Отмечаю приятный персонал, который ориентируется по меню и в заведениях с обеденным кальяном. Как оказалось, в Могилёве таких не имеется. Бутылка с водой из-под фильтра в стол.

Осьминог с картошкой за 29,70р сегодня на работу не пришёл. Говорите в Минске дорого, показываю цены в Могилёве, я так понимаю, они обусловлены большим весом.

Том Ям за 14,90р на кокосике с морскими гадами. По бульону не яркий, зачем-то настругали лук-порей, а креветки пересушили на сковородке. Как похлёбка гуд!

В морском рамене за 13,90р плотный, слегка сладковатый бульон, жменя переваренной лапши, опять эти креветки и грамотно замаринованное яйцо. Не Ронин!

Нигири за 3,50р должно было быть с гравлакс, а получилось с копчёным лососем. Вижу, балуются желатиновой соевой икрой. Это ещё модно, даже у нас.

Ролл за 17,90р тартаром из лосося наружу, а внутри креветка в огурцах. Реально честный выход за эти деньги. Скручен хорошо, начинка в балансе, сушисту – премию!

Соевый соус налили бесплатно к роллам, вы такое в суши-домах Минска видели?

Отмечу подход к подаче: красивая посуда, подставки-котики под палочки и тарелка-веер. Ради суши точно стоит сходить. Достойная региональная паназия. Молодцы.

ОЦЕНКА: 7 кокобаев

«Grand Savoy» | ул. Первомайская, 57

Заведение при отеле и с видом на автобусы с заселяющимися хоккеистами. Внутри уютное, не знаю, кто придумал класть плашмя здоровенные ветки ели на стол.

Открываю меню, кружится голова, слегка теряю сознание. Тут уже цены местами выше лучших ресторанов Минска. Паста карбонара за 29р? Там грудинка какого-то вымирающего животного? Паста с креветками – 39р, они одичали по пути в Беларусь?

Ладно, заказываю интересное. Строганина за 18,50р с клюквенным вареньем и жёлтым снегом, не то, что вы подумали, он лимонный. Замороженная говядина, как и полагается, хрустит на зубах, я бы стругал её намного тоньше. Вкусно, даже очень!

Салат из брискета – 27р. Запеченная говяжья грудинка не совсем сочная, но весьма нежная. Подаётся с соусом из каперсов и салатом типа Цезарь. На 8 кокобаев!

Мучные клёцки с осьминогом в биске стоят 38р. Одно нарубленное тощее щупальце за такие деньги – это грустно, еще печальней, что капец солёное. Перед варкой воду специально солят, чтобы мясо было мягче, напрасно, это как массажировать кастрюлей замороженного осьминога. И лисички какие-то уставшие, а вот соус отличный.

Павлова за 13р почти по правилам, только консистенция безе ближе к дереву. По еде запарились, придумали сочетания, заморочились с визуализацией. С такими ценами в ресторане при отеле, как на минном поле, старайтесь избегать макарон за 29р.

За 24р – вариация на Белый русский, только с хересом, на отлично. Цены на замесы, как в наших топовых барах, хорошо живут в Могилёве. Савой могу рекомендовать про еду.

ОЦЕНКА: 7 кокобаев

Оценки присвоил согласно своим взглядам на соотношение цена/качество блюд, не трогая за остальное. Если же сравнивать относительно других заведений Могилёва, то вот эта троица получила бы по 8 кокобаев! Спасибо вам за советы.

Шеринг обошёлся в три раза дешевле такси – рекомендую. За 666 минут – 167р.