Торговый «Дом мармелада» открылся в «Палаццо». Посмотрели на желатиновый рай

Судя по тенденции, на мармеладе самый сладкий бизнес. Появление магазинов в хронологическом порядке: первым всплыл «Мятный Кит», который быстро превратился в сеть. Затем на его подобии появился «Мармел », чуть позже «Мармелаша» в «Галерее », и вот, «Дом Мармелада». Цены плюс-минус одинаковые, отличие лишь в оформлении зала, «Китообразный» краше всех, ну как по мне.

Центральный вход, эскалатор поднимает на третий этаж к фудкорту. Если карта ляжет, к концу года обещают запустить первый «IMAX » от «Silver Screen». Я уже побывал внутри, не уверен на 100%, что именно эта система, но экран точно большой.

Магазин стилизован под историю Белоснежки и неспокойных гномов, яркое освещение, с десяток бочек с мармеладом. Совершенно базовое исполнение, без энтузиазма.

МАРМЕЛАД

За 100г чего угодно – 3,50р, выбор большой, да-да-да-да! Есть лакрица, не понимаю, почему её так любят. Хочу внести на общую повестку дня для всех магазинов с желатином. Заграничная страна происхождения – это хорошо, но вы бы вкус подписали, про состав и КБЖУ я вообще молчу. Почему мне надо мучать вашего консультанта?

Желатинки как желатинки, мне больше всего зашёл маршмеллоу в хрустящей клубничной корочке и большой желатиновый удав. По традиции даю фотоотчёт.

N МАГАЗИН ЗА 100 ГРАММ 1 «Мятный Кит», «Мармел», «Мармелаш» 3,30р 2 «Дом Мармелада» 3,50р

ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ

Наша фудхантерша Влада захантила сезонный горячительный напиток в баре «Евроопта. Палаццо » по смешной цене – 3,99р за 400мл! Уже во всех заведениях.

Тезисами и по делу: опять магазин мармеладных сладостей, куда потянут дети, если он попадётся им в поле зрения. Пойдёт!

Оценка магазина «Дом Мармелада»: 7 кокобаев