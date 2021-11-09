Торговый «Дом мармелада» открылся в «Палаццо». Посмотрели на желатиновый рай

Судя по тенденции, на мармеладе самый сладкий бизнес. Появление магазинов в хронологическом порядке: первым всплыл «Мятный Кит», который быстро превратился в сеть. Затем на его подобии появился «Мармел», чуть позже «Мармелаша» в «Галерее», и вот, «Дом Мармелада». Цены плюс-минус одинаковые, отличие лишь в оформлении зала, «Китообразный» краше всех, ну как по мне.
Центральный вход, эскалатор поднимает на третий этаж к фудкорту. Если карта ляжет, к концу года обещают запустить первый «IMAX» от «Silver Screen». Я уже побывал внутри, не уверен на 100%, что именно эта система, но экран точно большой.
Магазин стилизован под историю Белоснежки и неспокойных гномов, яркое освещение, с десяток бочек с мармеладом. Совершенно базовое исполнение, без энтузиазма.
МАРМЕЛАД
За 100г чего угодно – 3,50р, выбор большой, да-да-да-да! Есть лакрица, не понимаю, почему её так любят. Хочу внести на общую повестку дня для всех магазинов с желатином. Заграничная страна происхождения – это хорошо, но вы бы вкус подписали, про состав и КБЖУ я вообще молчу. Почему мне надо мучать вашего консультанта?
Желатинки как желатинки, мне больше всего зашёл маршмеллоу в хрустящей клубничной корочке и большой желатиновый удав. По традиции даю фотоотчёт.
|N
|МАГАЗИН
|ЗА 100 ГРАММ
|1
|«Мятный Кит», «Мармел», «Мармелаш»
|3,30р
|2
|«Дом Мармелада»
|3,50р
ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ
Наша фудхантерша Влада захантила сезонный горячительный напиток в баре «Евроопта. Палаццо» по смешной цене – 3,99р за 400мл! Уже во всех заведениях.
Тезисами и по делу: опять магазин мармеладных сладостей, куда потянут дети, если он попадётся им в поле зрения. Пойдёт!
Оценка магазина «Дом Мармелада»: 7 кокобаев
Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, 74А
Телефон: +375(00) 000-00-00
Время работы: 10:00 – 22:00