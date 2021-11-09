Из Twitter
avatar
Сеньор Кокобай🏹
@koko_byy
46 Following
36K Followers
Что может быть лучше, чем саке под хого в обед https://t.co/A6h4EsUt4z
about 1 hour ago
Прикольно читать, как сцепились конкуренты по мармеладному бизнесу))) https://t.co/SroCFOrR8x
about 1 hour ago
Follow
Подписка
Подписка на новости

Только самое интересное! И не волнуйтесь, мы не шлем спам!

Интересное на сегодня

Торговый «Дом мармелада» открылся в «Палаццо». Посмотрели на желатиновый рай

byКокобай
9 ноября, 2021
1 минута чтения
Нет комментариев
Total
0
Shares
0
0
0
0

Судя по тенденции, на мармеладе самый сладкий бизнес. Появление магазинов в хронологическом порядке: первым всплыл «Мятный Кит», который быстро превратился в сеть. Затем на его подобии появился «Мармел», чуть позже «Мармелаша» в «Галерее», и вот, «Дом Мармелада». Цены плюс-минус одинаковые, отличие лишь в оформлении зала, «Китообразный» краше всех, ну как по мне.

Центральный вход, эскалатор поднимает на третий этаж к фудкорту. Если карта ляжет, к концу года обещают запустить первый «IMAX» от «Silver Screen». Я уже побывал внутри, не уверен на 100%, что именно эта система, но экран точно большой.

Магазин стилизован под историю Белоснежки и неспокойных гномов, яркое освещение, с десяток бочек с мармеладом. Совершенно базовое исполнение, без энтузиазма.

МАРМЕЛАД

За 100г чего угодно – 3,50р, выбор большой, да-да-да-да! Есть лакрица, не понимаю, почему её так любят. Хочу внести на общую повестку дня для всех магазинов с желатином. Заграничная страна происхождения – это хорошо, но вы бы вкус подписали, про состав и КБЖУ я вообще молчу. Почему мне надо мучать вашего консультанта?

Желатинки как желатинки, мне больше всего зашёл маршмеллоу в хрустящей клубничной корочке и большой желатиновый удав. По традиции даю фотоотчёт.

NМАГАЗИНЗА 100 ГРАММ
1«Мятный Кит», «Мармел», «Мармелаш»3,30р
2«Дом Мармелада»3,50р

ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ

Наша фудхантерша Влада захантила сезонный горячительный напиток в баре «Евроопта. Палаццо» по смешной цене – 3,99р за 400мл! Уже во всех заведениях.

Тезисами и по делу: опять магазин мармеладных сладостей, куда потянут дети, если он попадётся им в поле зрения. Пойдёт!

Оценка магазина «Дом Мармелада»: 7 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, 74А

Телефон: +375(00) 000-00-00

Время работы: 10:00 – 22:00

Total
0
Shares
Share 0
Share 0
Like 0
Tweet 0
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии
Related Posts
Яндекс.Метрика
0
Будем рады вашему мнению, прокомментируйте.x
()
x