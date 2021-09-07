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Заведения

Ещё одна мармеладная сеть «Мармел», показываю, чем богаты

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Два магазина открылись одновременно пару дней назад в торговых центрах «Даймонд Сити» и «Магнит». По дизайну сильно похоже на мармеладную лавку «Мятный Кит». Конкуренция – это хорошо, ждём акции лояльности. Посмотрим, может чего новенького завезли, нет больше сил терпеть одинаковый ассортимент, как при совке. Вижу на бирках, что привоз из России, Германии, Италии, Чехии и цитрусовая атака из Испании.

Забился «Мармел» на втором этаже напротив «Гиппо». Яркая подсветка, на столах большие коробки с конфетами, по дизайну ничего нового. Фантазии оставалось на три дня. Грустно становится, когда всё по трафарету.

Смешнее, когда дизайнеры вот этого копипаста просят их отметить в Инстаграм. Остаётся лишь улыбаться.

За 100г любых сладостей придётся разбить копилку на 3,30р. Получается 33р за 1 килограмм, шикарный бизнес на сахаре и желатине. Ассортимент схож с Китом, только у этих ещё разные мягкие ириски и орехи в шоколаде. По вкусу совершенно обычно, ну, или я не заметил чего-то супер вкусного. Показываю полки.

Тезисами и по делу: просто магазин желатина, но ассортимент порадовал. Сойдёт для внезапных подарков.

Оценка магазина «Мармель»: 7 кокобаев

Адрес: г. Минск, МКАД

Телефон: +375(29) 629-62-65

Время работы: 10:00 – 23:00

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Эдвард Билл
Эдвард Билл
18 часов назад

выезжаю на тест

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Матрос
Матрос
18 часов назад

Почти как мятный кит, разве нет?

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Яна
Яна
19 часов назад

Забавно, эти стырили дизайн у мятного кита, а мятный кит у этих:

https://kluch.media/materials/top-7-neobychnykh-vkusnostey-vladimirskoy-vselennoy-marmelada/

Круговорот)

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