Ещё одна мармеладная сеть «Мармел», показываю, чем богаты

Два магазина открылись одновременно пару дней назад в торговых центрах «Даймонд Сити» и «Магнит». По дизайну сильно похоже на мармеладную лавку «Мятный Кит ». Конкуренция – это хорошо, ждём акции лояльности. Посмотрим, может чего новенького завезли, нет больше сил терпеть одинаковый ассортимент, как при совке. Вижу на бирках, что привоз из России, Германии, Италии, Чехии и цитрусовая атака из Испании.

Забился «Мармел » на втором этаже напротив «Гиппо ». Яркая подсветка, на столах большие коробки с конфетами, по дизайну ничего нового. Фантазии оставалось на три дня. Грустно становится, когда всё по трафарету.

Смешнее, когда дизайнеры вот этого копипаста просят их отметить в Инстаграм. Остаётся лишь улыбаться.

За 100г любых сладостей придётся разбить копилку на 3,30р. Получается 33р за 1 килограмм, шикарный бизнес на сахаре и желатине. Ассортимент схож с Китом, только у этих ещё разные мягкие ириски и орехи в шоколаде. По вкусу совершенно обычно, ну, или я не заметил чего-то супер вкусного. Показываю полки.

Тезисами и по делу: просто магазин желатина, но ассортимент порадовал. Сойдёт для внезапных подарков.

Оценка магазина «Мармель»: 7 кокобаев