Прошёлся по всем пловным Минска, чтобы найти самый вкусный плов с барашком до 11р за много

Каждый раз, когда я привожу в родительское гнездо два килограмма плова с Комаров, папа рассказывает про командировки в Ташкент, и как его там вкусно готовят, а потом едят перстами. В Минске найти честный плов не из микроволновки крайне сложно, поэтому с вечера ни маковой росинки во рту (как бабушка говорила), чтобы утром начать своё путешествие в мир пряности, рассыпчатого риса и сладкой морковки.

Залог вкусного плова – это постоянный трафик. Тогда казан всегда при деле, плов быстро едят, он всегда свежий и не успевает полежать пару дней в ожидании тебя. Инстинкты охотника подсказывают, что нужно идти к узбекам. На часах 11:30, посмотрим, кто рано встаёт и свежий рис подаёт. Даже если меня и узнают, то плов с нуля готовится пару часов. Так что обратного пути у них нет, а ведро старого жирного риса – всё равно проигрыш.

«Чайхана Ташкент» | ул. Комсомольская, 34

Раньше здесь управлял узбекскими делами тот самый Хасан, который успел вернуться в своё старое кафе шеф-поваром, собственно, оттуда он и начинал свой путь. Обзор был, потом почитаете. За 350г Ташкентского плова – 15р. Визуально порция честная, рис рассыпчатый, жирненький и сочный, морковка с изюмом дают сладость. Мяса не много и не мало. Нут на месте, а гранатом украсить запамятовали. Но всё равно дико вкусно, 9 кокобаев!

«Чайхана Баклажан» | ул. Комсомольская, 6

Спускаемся вниз по улице на летнюю террасу. С телятиной – 14,50р за 300г. Порция выглядит не по-восточному скромно, для красоты закинули головку печеного чеснока и перец. Всего два куска мяса нездорового чёрного цвета, благо не каменное. А вот рис, как будто полежал в масле, а его потом взяли и опять принудительно пожарили. Сложно кайфовать с ощущением привкуса старого масла, не доел, собак не звал. 4 кокобая!

«Чайхана-Базар» | ТРЦ «Галерея Минск»

Поднимаемся на шестой этаж, а там вовсю кипит жизнь. Прямо из казана да на красивую тарелку. Плов с бараном стоит 11р/300г, хотя реклама предлагает его же за 10,60р. Готовят узбеки – это добрый знак, но не всегда. Крепкая порция, приятный янтарный цвет, мясо сочное, как и сам слегка сладковатый рис. Пацаны вообще ребята, крепкие 9 кокобаев. Вспомните мой обзор, чтобы сравнить порцию. Если жульничают – пишите мне в директ.

«Чайхана-Сити» | ТРЦ «Палаццо»

В грустном торговом центре – грустно, но на фудкорте живенько. Узбеки не спеша месят тесто, в казане томится плов. С барашком стоит 11р за 300г. Порция не вызывает тревоги, гранат бледный, рис не до конца рассыпчатый, мяса, как котик выплакал. В целом вкусно, на 7 кокобаев. Домой беру килограмм, мясо почему-то больше.

«Самса» | ТРЦ «Титан»

Возлагал большие надежды на аутентичное домашнее кафе, типа узбекский Сайгон. Внутри от тандыра лютый жар, на кухне метр на метр узбеки что-то собирают по пакетам. В маленькой тарелке уместилось 300г плова с барашкой за 9,90р. Ох, совсем суховат, не думаю, что сегодняшний, мясо в меру, рис местами скрепит на зубах. Не больше 5 кокобаев. Только если рядом негде поесть. Выпечка стабильно хороша, к тесту самсу с корейкой за 4,70р

«Чайхана Лаунж» | ул. Сурганова, 61

Как говорится, в старой Чайхане плов не испортят, но цена будет ого-го! Золотая долина с пасущимся раньше барашком за рекордные для плова 18р/350г. На входе кипит казан, поэтому волноваться нет резона. Плов по всем канонам, мяса в меру, рис пряный. Но с такими ценами максимум 7 кокобаев. Надо брать навынос с 20% скидкой.

«Плов номер один» | ул. Кульман, 5б

Точно был таким в обзоре 2016 года, пока там готовил шеф из, если помните, «Бухары » на Сурганова. Потом его депортировали, и рецепты были утеряны навсегда. Домашнее кафе находится на «Монетке » под паркингом. За окном выдачи можно наблюдать, как плов живёт своей жизнью. Вторник, 10:00 – закрыто, но обычно вкусно.

«Кинза» | Комаровский Рынок

Пункт выдачи плова расположен около лестницы на крытом рынке. Всегда беру с бараном за 9р/ 300г. Честно скажу, есть его из коробки не душевно, поэтому отношу в норку. Иногда мяса кладут щедро, а иногда только четыре кусочка, но рис стабильно рассыпчато-пряный с лёгкой сладостью морковки и изюма. Стабильные 8 кокобаев.

«Астория Риверсайд » | пр. Победителей, 116

Больше нигде не видел, чтобы у нас готовили азербайджанский Шах-плов, это когда в хрустящем слоёном тесте с ягнёнком и шафраном. Подают его на огне и разрезают при вас. Правда, за шоу с рисом они решили брать безумные 62р за 1000г. Плов без вопросов вкусный, но не за такие деньги. Вкусно на 8 кокобаев, но потом неделя Роллтона.

Если заказать его и не только его до 16:00, то сработает скидка в 20%. Хоть не так больно.

«Баку » | ТЦ «Атлантик »

Кафе рядом с «Сайгон Вьет » параллельно «Лидо ». С утра быстро приготовили айзер плов за 15р с сухофруктами и барашком. В стол вынесли овощную тарелку, свежий хлеб и чай. Тут или барсук в гнезде или так рады белорусам. Короче, плов вкусный, но на узбекский не похож. Вместо пряностей у них преобладает сладость. На 7 кокобаев.

ВЫВОД: трушный плов нужно есть там, где узбеки готовят на большой поток. К тесту «Ташкент», не выезжая из Беларуси, «Чайхана» в Галерее и «Кинза» на Комарах, если брать навынос. И всегда спрашивайте: «Сегодняшний? ».