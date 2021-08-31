Прошёлся по всем пловным Минска, чтобы найти самый вкусный плов с барашком до 11р за много
Каждый раз, когда я привожу в родительское гнездо два килограмма плова с Комаров, папа рассказывает про командировки в Ташкент, и как его там вкусно готовят, а потом едят перстами. В Минске найти честный плов не из микроволновки крайне сложно, поэтому с вечера ни маковой росинки во рту (как бабушка говорила), чтобы утром начать своё путешествие в мир пряности, рассыпчатого риса и сладкой морковки.
Залог вкусного плова – это постоянный трафик. Тогда казан всегда при деле, плов быстро едят, он всегда свежий и не успевает полежать пару дней в ожидании тебя. Инстинкты охотника подсказывают, что нужно идти к узбекам. На часах 11:30, посмотрим, кто рано встаёт и свежий рис подаёт. Даже если меня и узнают, то плов с нуля готовится пару часов. Так что обратного пути у них нет, а ведро старого жирного риса – всё равно проигрыш.
«Чайхана Ташкент» | ул. Комсомольская, 34
Раньше здесь управлял узбекскими делами тот самый Хасан, который успел вернуться в своё старое кафе шеф-поваром, собственно, оттуда он и начинал свой путь. Обзор был, потом почитаете. За 350г Ташкентского плова – 15р. Визуально порция честная, рис рассыпчатый, жирненький и сочный, морковка с изюмом дают сладость. Мяса не много и не мало. Нут на месте, а гранатом украсить запамятовали. Но всё равно дико вкусно, 9 кокобаев!
«Чайхана Баклажан» | ул. Комсомольская, 6
Спускаемся вниз по улице на летнюю террасу. С телятиной – 14,50р за 300г. Порция выглядит не по-восточному скромно, для красоты закинули головку печеного чеснока и перец. Всего два куска мяса нездорового чёрного цвета, благо не каменное. А вот рис, как будто полежал в масле, а его потом взяли и опять принудительно пожарили. Сложно кайфовать с ощущением привкуса старого масла, не доел, собак не звал. 4 кокобая!
«Чайхана-Базар» | ТРЦ «Галерея Минск»
Поднимаемся на шестой этаж, а там вовсю кипит жизнь. Прямо из казана да на красивую тарелку. Плов с бараном стоит 11р/300г, хотя реклама предлагает его же за 10,60р. Готовят узбеки – это добрый знак, но не всегда. Крепкая порция, приятный янтарный цвет, мясо сочное, как и сам слегка сладковатый рис. Пацаны вообще ребята, крепкие 9 кокобаев. Вспомните мой обзор, чтобы сравнить порцию. Если жульничают – пишите мне в директ.
«Чайхана-Сити» | ТРЦ «Палаццо»
В грустном торговом центре – грустно, но на фудкорте живенько. Узбеки не спеша месят тесто, в казане томится плов. С барашком стоит 11р за 300г. Порция не вызывает тревоги, гранат бледный, рис не до конца рассыпчатый, мяса, как котик выплакал. В целом вкусно, на 7 кокобаев. Домой беру килограмм, мясо почему-то больше.
«Самса» | ТРЦ «Титан»
Возлагал большие надежды на аутентичное домашнее кафе, типа узбекский Сайгон. Внутри от тандыра лютый жар, на кухне метр на метр узбеки что-то собирают по пакетам. В маленькой тарелке уместилось 300г плова с барашкой за 9,90р. Ох, совсем суховат, не думаю, что сегодняшний, мясо в меру, рис местами скрепит на зубах. Не больше 5 кокобаев. Только если рядом негде поесть. Выпечка стабильно хороша, к тесту самсу с корейкой за 4,70р
«Чайхана Лаунж» | ул. Сурганова, 61
Как говорится, в старой Чайхане плов не испортят, но цена будет ого-го! Золотая долина с пасущимся раньше барашком за рекордные для плова 18р/350г. На входе кипит казан, поэтому волноваться нет резона. Плов по всем канонам, мяса в меру, рис пряный. Но с такими ценами максимум 7 кокобаев. Надо брать навынос с 20% скидкой.
«Плов номер один» | ул. Кульман, 5б
Точно был таким в обзоре 2016 года, пока там готовил шеф из, если помните, «Бухары» на Сурганова. Потом его депортировали, и рецепты были утеряны навсегда. Домашнее кафе находится на «Монетке» под паркингом. За окном выдачи можно наблюдать, как плов живёт своей жизнью. Вторник, 10:00 – закрыто, но обычно вкусно.
«Кинза» | Комаровский Рынок
Пункт выдачи плова расположен около лестницы на крытом рынке. Всегда беру с бараном за 9р/ 300г. Честно скажу, есть его из коробки не душевно, поэтому отношу в норку. Иногда мяса кладут щедро, а иногда только четыре кусочка, но рис стабильно рассыпчато-пряный с лёгкой сладостью морковки и изюма. Стабильные 8 кокобаев.
«Астория Риверсайд» | пр. Победителей, 116
Больше нигде не видел, чтобы у нас готовили азербайджанский Шах-плов, это когда в хрустящем слоёном тесте с ягнёнком и шафраном. Подают его на огне и разрезают при вас. Правда, за шоу с рисом они решили брать безумные 62р за 1000г. Плов без вопросов вкусный, но не за такие деньги. Вкусно на 8 кокобаев, но потом неделя Роллтона.
Если заказать его и не только его до 16:00, то сработает скидка в 20%. Хоть не так больно.
«Баку» | ТЦ «Атлантик»
Кафе рядом с «Сайгон Вьет» параллельно «Лидо». С утра быстро приготовили айзер плов за 15р с сухофруктами и барашком. В стол вынесли овощную тарелку, свежий хлеб и чай. Тут или барсук в гнезде или так рады белорусам. Короче, плов вкусный, но на узбекский не похож. Вместо пряностей у них преобладает сладость. На 7 кокобаев.
ВЫВОД: трушный плов нужно есть там, где узбеки готовят на большой поток. К тесту «Ташкент», не выезжая из Беларуси, «Чайхана» в Галерее и «Кинза» на Комарах, если брать навынос. И всегда спрашивайте: «Сегодняшний?».
|КАФЕ
|ЦЕНА
|ВЕС
|ОЦЕНКА
|1
|Астория Риверсайд
|62р
|1000г
|8 кокобаев
|2
|Чайхана Лаунж
|18р
|350г
|7 кокобаев
|3
|Чайхана Ташкент
|15р
|350г
|9 кокобаев
|4
|Баку
|15р
|350г
|7 кокобаев
|5
|Чайхана Баклажан
|14,50р
|300г
|4 кококбая
|6
|Чайхана-Базар
|11р
|300г
|9 кокобаев
|7
|Чайхана-Сити
|11р
|300г
|7 кокобаев
|8
|Самса
|9,90р
|300г
|5 кокобаев
|9
|Плов номер один
|–
|–
|–
|10
|«Кинза
|8,90р
|300г
|8 кокобаев
В блоке с Чайханой в Галерее у вас фотографию меню Чайхана-сити Палаццо
За 300 грамм риса и кусок мяса -15 рублей…НЕ перевелись дегроды и недоумки….
После прочтения, прям вспомнил из детства мамин плов на лепешке. Доедаешь плов и достаешь эту вкуснятину.
Спасибо за обзор. Полностью поддерживаю. Вообще качество блюд и обслуживания резко упало в наших кафе. В Чайхане Ташкент подруге забыли положить ингредиенты в блюдо. Но самое позорное в наших кафе это чай.Даже в кафе с восточной тематикой. Как стыдно было перед иностранными гостями. Они вообще не поняли, что за пойло принесли. Даже по цвету. И это повторилось в разных кафе.
У нас сервис просел знатно, и за всё хотят денег
Сгоняй в Узбекистан, и станет понятно, что целостного понятие узбекский плов не существует – в Ташкенте свой (мы, кстати, и привыкли больше к такому плову), в Хиве свой (без специй и с говядиной онли), в Самарканде свой (тоже редко когда с барашком), в Бухаре свой. Баранину в целом больше едят в Ферганской долине.
Самый вкусный в Ташкенте и Бухаре. Простите меня остальные жители Узбекистана.
Порция от пуза в обед 2-3 доллара. Ходил в кафе для местных.
Добавил в свой виш лист! Только так и познать правильный плов