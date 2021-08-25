Капучино по цене 4 гамбургеров, или где построят ещё два «Зерно». Вчера открылась книжная-кофейня «Маркс»

Теперь в этом районе пять кофеен: «Кава и Кветки», «Параграф», «Мануфактура», через месяц на углу откроется «Поль». Проект кофейни «Зерно» удачно заехал в переехавший «Сон Гоголя » в жилом доме за шлагбаумом на улице Карла Маркса, 11. Симбиоз нарекли философско – «Маркс», но тогда почему кофе для народа не за коммунистическое рукопожатие, а по 9р за капучино на растительном молоке? Шучу!

Последняя их кофейня открылась на улице Ленина в интерьере разбитых стен. Скажем так, на очень-очень большого любителя старых подъездов в сталинках. Следующая будет на Киселёва с другой стороны от эко-био-зож-вег-дог-френдли кофейни «Тиден». И ещё одна на месте сдавшегося «Оливье» на Интернациональной.

Первое правило книжного клуба на Маркса – не упоминать о кофейне Зерно. Второе правило книжного клуба – не упоминать о Зерне вообще! Третье правило клуба – в бою участвуют книжный магазин и кофейня.

АТМОСФЕРА

Опять белые стены, жёсткие стулья, большой шведский коммунальный стол, зелень и через проём без двери – библиотека. Покажусь старомодным, но я предпочитаю читать книгу на бумаге, ммм этот запах. Душевно.

По меню пока так: маленький капучино варят за 5р, он же, с загадкой для гуманитариев, плюс 3р получается 9р. Цены как в Европе, наконец-то! Своя сладкая выпечка, на завтрак в круассан могут настругать ветчины. Будем откровенны, кофе у них хороший, поэтому цены такие, чтобы бизнес работал. Конечно, можно найти капучино дешевле и даже ещё вкуснее, но это же Зееернооо! Среди друзей много зернопоклонников, для них и открывают.

Аренда определяет цены. Карл, веганский просто Флэт – 9р! Люди с непереносимостью лактозы будут страдать.

Обычный круассан с лососем стоит внезапно 10р! Обращаю внимание, что любую зелень нужно промывать от песка!

Тезисами и по делу: просто ещё одна хипстерская кофейня со своим подходом к правильной обжарке, самодельными десертами, книгами и атмосферой на европейский манер. Вот тут мне уютно!

Оценка кофейни «Маркс»: 7 кокобаев