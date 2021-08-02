На Комсомольской китайцы открыли свою «Юдзу» с барбекю для своих. Попробовали заказать еды

Первое, с чем столкнулись бледнопузые гости – никто не говорит по-русски, никто не понимает русский, в терминале закончился чек, изъясняться жестами. Смешной перевод через Гугл Транслейт, еду заказываем по номеру или указательным пальцем, забудьте, что значит узнать состав хоть чего-то. Короче, «Юдзу» – типичное китайское кафе для китайцев, поэтому приходится принимать их правила игры.

В прошлой жизни здесь недолго мучился слабый на коктейли «Z bar». Прошло больше полугода и, конечно же, нашёлся новый арендатор, готовый рискнуть, взяв частную аренду напротив КГБ, минимум 20 евро за квадрат.

АТМОСФЕРА

Её тут нет. Разрисовали стены, расставили мебель, на террасу вынесли зонтики, – готово! Чисто, и уже хорошо.

ЕДА И ПОПИТЬ

Меню по-китайски большое, ноль блюд с лапшой, без десертов, но с извращениями, типа головы карпа, не куриного яйца на палочке или маринованных, хорошо что куриных, лап. Из отдельного раздела с азиатским грилем готовят после 17:00. Почему? Никто не знает. Шашлычки позже отдельно попробую, но особых надежд не питаю.

Из пяти видов привезённых с родины холодных баночных напитков затестили четыре. Мой топ – почти несладкий жасминовый чай. Второе место у лимонада из чернослива по мотивам маминых компотов из сухофруктов.

ТЕСТ

Готовят шустро. После чаёв сразу подали нарубленные маринованные куриные лапки за 12р в каком-то тягучем соусе со сладко-острым перцем. Если закрыть глаза, то вполне себе съедобно, приятно хрустит на зубах с последующим: «Как же печёт губы»! Для белорусов это всё ещё дикий ад, поэтому отставил в сторонку.

Свинина в панировке на сухую за 20р. Вместо соуса смесь каких-то пряных специй. Как принято у китайцев, большая порция, по техническим характеристикам напоминает курицу из «KFC». Второе место после.

После тонко нарезанной нежнейшей баранины с луком и перцем за 21р. Через мою аллергию на цветение полыни, внезапно пробились нотки душистой зиры. Что не сильно характерно в китайской гастрономической культуре Минска. Такое блюдо нужно заказывать на двоих, плюс порция риса за 1р на гарнир. 8 кокобаев.

Целая тарелка курицы Гун Бао по заветам провинции Сычуань стоит 18р. Как и у салата Цезарь существует 100500 рецептов сборки. Тут курица нежная, я бы сказал слишком, ещё чуть-чуть и можно через трубочку высосать. Обволакивающий соус более уксусный, ярко томатный. Как и с бараниной, берём на двоих её и порцию риса.

СУПЫ

Решил посвятить отдельный раздел. В меню пять видов, и вы только посмотрите каких размеров. Не представляю, как можно съесть в одно лицо. Может, они увидели, что нас четверо и поэтому столько наварили? Сомневаюсь.

Всем единогласно зашёл крепкий по бульону, но лёгкий, хочется верить рыбный, суп, с точно макаронами способом фунчоза и мягкими фишболлами из нашего карпа. Стоит кастрюля 6р, и это маленькая победа общепита!

Из сегодняшней группы фудхантеров только я люблю питательный антипохмельный китайский суп со свежими помидорами и вбитым туда яйцом. Бульон скорей всего куриный, но это не точно. Тут за него просят всего 5р.

Ну, если вы больше ничего не хотите… А разве ещё что-нибудь есть? И на столе в качестве угощения появилась тарелка жареного арахиса, который я бы никогда не заказал за 13р. Удивительно, как они его жарят, что он получается максимально хрустящим, но мягким, с лёгкой солёной сладостью. Смею предположить, что дело в масле и усилителе вкуса. Топовая закуска под пиво, невозможно остановиться им хрустеть.

МОЙ ТОП КИТАЙСКИХ КАФЕ 1 «Тан Чао» на ул. Октябрьская, 19 2 «Бамбук» на ул. Мельникайте, 3 3 «Юшан» на ул. Кульман, 11

Тезисами и по делу: не на каждый день и не для всех. Фанатикам азиатской кухни всё-таки советую дождаться 17:00 – время китайских шашлычков, заказать баранину с зирой, найти компанию из минимум двух человек, т.к. одному тестить больно накладно и слишком большие порции. Да, чуть-чуть сушило.

Оценка кафе «Юдзу»: 7 кокобаев