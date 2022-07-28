Как только будет жарко, все начнут готовить этот десерт: северные мюсли с семенами чиа на завтрак

Почти уверен, так мюсли вы ещё не готовили! Для этого вам понадобятся самые полезные ингредиенты и чуточку терпения, т.к. десерту нужно будет замерзнуть. Опять же, кто-то назовёт полезной сладостью, лично для меня, это сытный и вкусный завтрак, после которого не хочется прилечь. Чтобы его материализовать из моего текста, понадобится греческий йогурт, семена чиа, любые орехи, ягоды, злаковые и чуть-чуть волшебной пыли, а лучше кленового сиропа.

Семена чиа можно заказать через интернет-магазин или же сходить в эко-лавку, всё остальное в один заход в любом крупном магазине. Основа — одна, начинка любая, поехали готовить!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Греческий йогурт — 2 пачки

Семена чиа — 3 ложки

Фисташки — на глаз

Голубика — от души

Банан — 1 штука

Овсяные хлопья — на глаз

Кокосовая стружка — на глаз

Сладкие звёздочки — на глаз

КАК ПРИГОТОВИТЬ:

1. Смешиваю в банке две пачки йогурта с тремя чайными ложками семян чиа. Даю им время разбухнуть, это примерно час. Семена сделают йогурт более плотным, более густым.

2. Достаю в идеале плоскую тарелку с невысокими бортиками, хотя, мне кажется, можно в любую посуду. На всякий застилаю дно пищевой плёнкой, чтобы потом можно было легко достать.

3. Покрываю стол деревенской скатертью, чтобы не измазаться. Следующие манипуляции настолько предсказуемые, что даже смешно. Йогурт благодаря чиа хорошо так загустел, выкладываю массу в тарелку, равномерно размазываю ложкой, чтобы получилось встык и без выпирать.

4. Выкладываю очищенные фисташки и ягоды голубики. После засыпаю овсяными хлопьями и кокосовой стружкой, всё на глаз. Чтобы утром было веселее, добавляю сахарные звёздочки.

5. Беру ложку, обматываю пищевой плёнкой, чтобы не прилипало и топлю в йогурте всё, что насыпал. Закутываю пищевой плёнкой и отправляю в морозилку до утра. Наверное, самый простой рецепт.

ТЕСТИМ

Получились замороженные ягодно-ореховые мюсли. Перед подачей усилить свежим бананом, распилить на небольшие квадратики, выложить в глубокую тарелку и подавать утром, когда на градуснике 28 плюс. Действительно вкусно, а главное, полезно, плюс освежает, как ледяной душ.

ЛАЙФХАК: чтобы десерт стал слаще, берите сладкий йогурт, при подаче полейте кленовым сиропом или любым вареньем, у меня ежевичное из Азербайджана с любовью . Смачна есцi!