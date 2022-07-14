Готовим дома самый простой и вкусный завтрак по рецептам французских деревень

Когда в деревнях прокричали первые петухи, не попавшие на бульон, белорусы готовили несложные завтраки минут так за двадцать пять. Сегодня я покажу, как забомбить его по-французски из мини-круассанов с различными начинками. За готовыми круассанами можно сходить в магазин или пекарню, но кто в здравом уме и доброй памяти захочет выходить из дома ранним утром ради не факт свежих булок. Как раз на этот случай у меня в морозильнике припасены дети круассанов.

Купил за 4,76byn в «Евроопт. Палаццо», но уверен, есть в любом гипере. Само собой можно запастись замороженными листами теста и самому накрутить, но для утра слишком сложная манипуляция.

ЧТО ВНУТРИ?

Начинка подойдёт любая, у меня в холодильнике оказались крабовые палочки, магазинный лосось, баночный восточный хумус, одно авокадо, сыр рикотта, творожный сыр кружочками и азербайджанское варенье из грецких орехов. Дополнительно заказал из «БК» лучшее, что может дать природа для бутербродов и салатов — жареные креветки в панировке — 5 штук за 10,10byn.

ГОТОВИМ

А тут начинается самое элементарное: просыпаемся, тут же из холодильника достаём круассаны и выкладываем их на пергамент, соблюдая зону комфорта. В идеале достать с вечера.

Я достал утром, поэтому иду делать зарядку, принимаю душ, одновременно чищу зубы. Пока отвечал всем в Директ, прошёл час. Как учила бабушка, любое тесто будет золотистей, если смазать желтком.

Переношу противень в разогретую до 180 градусов духовку с режимом обдув на 20 минут, поехали! Тем временем подготавливаю начинку: пью кофе, достаю из пачки рыбу, рву палочки, чищу авокадо по 5,25byn за два. Запоминайте упаковку, в 90% случаев — он спелый. Считайте, завтрак за 25 минут.

Ножом для хлеба пилю круассаны и очень аккуратно закладываю начинку: у меня сегодня креветка с хумусом, лосось с творожным сыром и рикотта с вареньем из мягкого грецкого ореха.

Выглядят малыши не как в ресторане высокой деревенской кухни Франции, но на вкус збс! По тесту вопросов не имею, топ за эти деньги, — 4,76byn за 15 штук, богатство начинки определите сами.

Получается вполне себе бюджетно, а благодаря размеру можно экспериментировать с начинками.