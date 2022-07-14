Готовим дома самый простой и вкусный завтрак по рецептам французских деревень

Когда в деревнях прокричали первые петухи, не попавшие на бульон, белорусы готовили несложные завтраки минут так за двадцать пять. Сегодня я покажу, как забомбить его по-французски из мини-круассанов с различными начинками. За готовыми круассанами можно сходить в магазин или пекарню, но кто в здравом уме и доброй памяти захочет выходить из дома ранним утром ради не факт свежих булок. Как раз на этот случай у меня в морозильнике припасены дети круассанов.
Купил за 4,76byn в «Евроопт. Палаццо», но уверен, есть в любом гипере. Само собой можно запастись замороженными листами теста и самому накрутить, но для утра слишком сложная манипуляция.
ЧТО ВНУТРИ?
Начинка подойдёт любая, у меня в холодильнике оказались крабовые палочки, магазинный лосось, баночный восточный хумус, одно авокадо, сыр рикотта, творожный сыр кружочками и азербайджанское варенье из грецких орехов. Дополнительно заказал из «БК» лучшее, что может дать природа для бутербродов и салатов — жареные креветки в панировке — 5 штук за 10,10byn.
ГОТОВИМ
А тут начинается самое элементарное: просыпаемся, тут же из холодильника достаём круассаны и выкладываем их на пергамент, соблюдая зону комфорта. В идеале достать с вечера.
Я достал утром, поэтому иду делать зарядку, принимаю душ, одновременно чищу зубы. Пока отвечал всем в Директ, прошёл час. Как учила бабушка, любое тесто будет золотистей, если смазать желтком.
Переношу противень в разогретую до 180 градусов духовку с режимом обдув на 20 минут, поехали! Тем временем подготавливаю начинку: пью кофе, достаю из пачки рыбу, рву палочки, чищу авокадо по 5,25byn за два. Запоминайте упаковку, в 90% случаев — он спелый. Считайте, завтрак за 25 минут.
Ножом для хлеба пилю круассаны и очень аккуратно закладываю начинку: у меня сегодня креветка с хумусом, лосось с творожным сыром и рикотта с вареньем из мягкого грецкого ореха.
Выглядят малыши не как в ресторане высокой деревенской кухни Франции, но на вкус збс! По тесту вопросов не имею, топ за эти деньги, — 4,76byn за 15 штук, богатство начинки определите сами.
Получается вполне себе бюджетно, а благодаря размеру можно экспериментировать с начинками.
Мы — компания, которая производит эти круассаны (ООО «Владпродимпорт»). И нам очень приятно, что наши круассаны попали в ваш обзор! После прочтения статьи хотели бы кое-что прояснить. Дело в том, что эти круассаны должны расстояться. Поэтому их оставляют на противне на в ночь. За это время они вырастают в размере в 3 раза! И это уже не будут малыши или как вы пишете «дети круассанов»)) они займут у вас целый противень. К тому же после полноценной расстойки круассаны будут гораздо пышнее и более слоистыми внутри, воздушными. Вы же когда их готовили, оставили постоять совсем немного. От этого круассаны и не… Подробнее »
Просто автор не смог прочитать инструкцию
Выкладываю на пергамент и оставляю в холодной духовке на ночь, к утру они становятся размером с «нормальный» круассан. 12 минут в духовке и готово.
Так что не пренебрегайте инструкцией и побеспокойтесь о круассанах с вечера.
Вы правильно пишете, что надо читать инструкцию. В данном случае круассаны действительно получаются в 2-3 раза больше после длительной расстойки (как и написано в способе приготовления)!
Я думала там 1 большой круассан за эти деньги и не брала. Теперь обязательно на тест
Жду отчёт)
В Виталюре 10,5 руб данные круассаны
Не, это перебор!
Очень жаль, что в составе маргарин с пальмовым маслом, а не сливочное масло
А что за доставка БК?
Бургеркинг)))