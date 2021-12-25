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Интересное на сегодня

Как мы готовили самую большую рождественскую индюшку, что я видел!

отКокобай
25 декабря, 2021
3,8K просмотров
8 комментариев
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Сегодня рецепт традиционной индюшки на День благодарения у американцев. Ближе к 7 января попробую приготовить томлёное наше пячисто. Итак, четырнадцати килограммовая индюшка, фаршированная сладкими яблоками с розмарином, обмазанная кремом из паприки, чеснока, соли и кленового сиропа. На гарнир Стоунхендж из маринованных огурцов, запивать будем яблочным соком.

Для меня это вызов, я никогда не готовил индейку, тем более на 14 килограммов. Купили мы её замороженную, в том самом оптовом магазине, который в блоге набрал 70 000 просмотров и 350 000 в Инстаграм. Охлаждённую ищите на Комарах.

Индейка – самая крупная домашняя птица сразу после страусов. Взрослый индюк может весить до 35 килограмм, хорошо, что не наш. В мясе индейки практически нет жиров, мало холестерина, её мясо считается диетическим. Поэтому оно превосходно переваривается, и легко усваивается. Говорят, её печень особенно вкусна.

К индюшке подам 100% яблочный сок в чистом виде, а для себя замешаю с кое-чем.

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ:

  • Индейка
  • Яблоки
  • Сладкая паприка
  • Сухой чеснок
  • Соль
  • Кленовый сироп
  • Розмарин
  • Подсолнечное масло

ГОТОВИМ:

Спойлер, не берите больших птиц, в идеале до 6 килограммов, сразу готовую к запеканию. У нас на столе именно такая, только почти в два раза тяжелее.

1. Я многое понял, после того, как приготовил. Итак, индейку помыл, обтёр бумажными полотенцами. Яблоки чистим, после режем, смешиваем с розмарином.

2. Готовим крем для загара. На такую тушку две пачки перемолотой сладкой паприки, две пачки сухого чеснока, 2 столовые ложки морской соли. Туда же 6 столовых ложек подсолнечного масла и маленькая бутылочка сладкого кленового сиропа.

3. Фаршируем яблоками в розмарине, хорошо втираем наш крем в тушку индюшки.

4. Чтобы быстро запеклась, её нужно спрятать в рукав для запекания. Таких больших ещё не придумали, поэтому импровизируем. Разрезаем его вдоль, он превращается в просто плёнку. На противне создаём сплошную чашу, кончики лап связываем и обматываем фольгой, после закручиваем индейку уже плёнкой для запекания. Пытайтесь максимально плотно, чтобы она хорошенько там протушилась.

5. Если бы не поместилась в духовку, то беда. Влезла, но впритык ногами. Выставляем 200 градусов, гриль сверху и снизу, таймер на 3 часа 30 минут. Наливаю себе сок.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Аромат на всю квартиру, в противне два литра мясного сока, индейка получилась с золотистой хрустящей корочкой и идеально сочная внутри. Считаю, это удача, а она любит подготовленных. Для начала запеките маленькую индюшку, мой вам совет.

Подавать можно с любимым соусом. А у нас Стоунхэндж из маринованных огурцов, и 100%, без сахара яблочный сок «Сочный» – можно смело брать!

Партнерский текст, созданный совместно с СOOO «ОАЗИС ГРУП» / УНП 690655159

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8 Комментарий
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Игнат
Игнат
5 часов назад

Всем вообще похуй что ты там готовишь…Давай все о своем жореве начнут писать….Кому этот магазин интересен,ботами просмотры набил….Иди про Фикс Прайс напиши

5
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4lub
4lub
30 минут назад
Ответить на  Игнат

За ругань можешь получить бан!

1
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Людовик не 14
Людовик не 14
35 минут назад
Ответить на  Игнат

чего?

0
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Людовик не 14
Людовик не 14
36 минут назад

Великолепный рецепт, как сохранить?

1
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Наталья
Наталья
10 часов назад

В далёком доковидном 2018г как раз накануне Дня благодарения была в США, все гастрономы были завалены индейковыми тушками: и приправленными, и «голыми», но все такие толстенькие, аппетитные! И да, стандарт плит у них другой, ваша индейка вошла бы как родная, ещё и место для противня с гарниром осталось бы

1
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4lub
4lub
29 минут назад
Ответить на  Наталья

США и Беларусь – разные страны вообще!

1
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Людовик не 14
Людовик не 14
35 минут назад
Ответить на  Наталья

Хорошая же индейка!

1
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4lub
4lub
30 минут назад

Рекламу сока ты грамотно впихнул в статью, я сразу и не понял)

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