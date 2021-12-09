Рецепт закуски «Мандарин как живой» для праздничного стола

Просто начистить мандарины на новогодний стол осилит каждый, я же предлагаю чуточку пошалить с несложным рецептом закуски. Поэтому отправился в ближайшее сельпо за всем необходимым, на листике базовый набор продуктов. Для приготовления закусочных мандаринок нам не нужна сковородка, духовка и даже нож. Сейчас покажу насколько это элементарно и 100% вкусно.

Фишка этого рецепта, что вы можете выбрать начинку по собственному желанию, как и пропорции. Главное – праздничное настроение и не жалеть майонез.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Морковь

Сыр

Яйцо

Ветчина

Майонез

Горчица

Петрушка

ДАВАЙТЕ ГОТОВИТЬ:

1. Я купил уже отваренную за меня морковь. Натёр её на самую мелкую тёрку.

2. То же самое сотворил с мягким сыром, отваренным яйцом куры и куриной колбасой. Хотел заменить на имитацию крабового мяса. Если что, вот это топовое.

3. Смешиваю начинку в пропорции 50 на 50, добавляю пару ложек майонеза и сладкую американскую горчицу абс на яйцах. Это для лёгкой пряности.

4. Пищевую плёнку лучше размотать на стол, тонким слоем размазываем морковку – это кожура мандарина. Аккуратно выкладываю начинку в середину и скручиваю в шарик размером с мандарин. Завершающий штрих – листик петрушки, типа веточка. Повторяю процесс. Не бойтесь, ничего сложного, всё получается интуитивно.

По ощущениям, как любимый салат, только со вкусом праздника. Таким образом можно скатать закусочные мандарины в стиле селёдка под шубой, оливье или крабовый салат.