После этого блюда меня позвали жениться. Показываю, как приготовить дико вкусные спринг-роллы

Многие видели в азиатских ресторанах такие большие белые непорезанные рулеты. Так вот, это и есть спринг-ролл, и сегодня я покажу, как, играючи, приготовить его на своей кухне минут за тридцать пять. Начинка – любая, блюдо нетяжёлое во всех смыслах, поэтому это шикарная закуска под пиво. Из магазина на стол – мягкий безалкогольный Хайнекен, на вкус как доброе пиво, только прицел не сбивает.

Для спринг-роллов нужна рисовая бумага за 9р (её хватит надолго). Продаётся в любой китайской лавке, там же можно купить лапшу Фунчоза – это основа. Начинка может быть любой, главное не забыть про соус. К ним хорошо подходит манго-чили, кисло-сладкий или любой другой соус, который вам нравится. Кроме майонеза, хотя!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Рисовая бумага

Лапша Фунчоза

Креветки

Грибы Эноки

Огурец

Сладкий перец

Авокадо

Пекинская капуста

Арахис в перцах

Кинза

Кунжут

Соус к роллам

ГОТОВИМ:

1. Никаких граммовок, всё кладётся интуитивно по вкусу, но есть правила, про них дальше. Первым делом отвариваем креветки. На их месте может быть курица, крабовые палочки, сыр тофу, да хоть Докторская колбаса.

2. Все овощи моем и стругаем в соломку. У грибов Эноки, кинзы и пекинской капусты отрезаем «попки». От пекинки нам нужен только мягкий, сочный лист без кочерыжки. Чтобы нарезанный авокадо не почернел, сбрызгиваем его соком половинки лайма. Кстати, белые грибы Эноки очень полезные, а ещё у них нулевой уровень холестерина.

3. В кипятке замачиваем ровно на 5 минут две порции стеклянной лапши Фунчоза. После сливаем, хорошо промываем под ледяной водой и на дуршлаг. Она из крахмала, поэтому должна получиться эластичной.

4. У меня на все эти манипуляции в одни руки ушло не больше 20 минут. А теперь самое увлекательное, нужно скрутить все компоненты в один большой фреш ролл – это просто, только запомните пару правил.

5. Рисовую бумагу полностью погружаем в плоскую тарелку с тёплой водой. Не насильно, а бережно. В уме отсчитываем примерно 25 секунд, она должна стать мягкой и податливой к скручиванию. В руках рисовый блин.

6. Выкладываем блинчик на сухую поверхность, дальше лист капусты, а на него в хаотичном порядке любую начинку. Тревожно, делаю глоток Хайнекен. Так как бумага эластичная, ролл легко скручивается. Какова красота!

Чтобы овощи не оставались, покупайте мало или крутите много. За раз я могу легко освоить три ролла.

Готово! Выкладываем так, чтобы роллы не касались друг друга, посыпаем жареным кунжутом и сочно макаем в соус. Идеально сочетается с мягким безалкогольным Heineken 0.0, а после и за руль можно. Удачных экспериментов!

Партнерский текст, созданный совместно с компанией ЗАО «Бобруйский Бровар» / УНП 790224401