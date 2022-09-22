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Недвижимость

Как выглядит новая, большая и круглосуточная кибер-арена «CyberX». Пойдём, покажу!

Кокобай
1 день назад
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И опять, под видом управляющего кланом «Мокрые носы» по зарубам в CS GO, мне удалось посмотреть на всё добро до официального открытия дверей. Знаю, вам же нравятся такие новинки, а заработают для всех 25 сентября с 09:00. Находится арена на проспекте Победителей в бизнес-центр «Royal Plaza», вход как в спортзал. На площади 700 квадратных метров играть можно 24 часа, 7 дней в неделю, кальянов нет, но зато «CyberX» вэйп и айкос френдли.

Видел несколько залов, есть закрытые випки на команду, общие залы, комната отдыха с пятой плойкой и здоровенным экраном. Из еды пока только сладости и быстрые сэндвичи.

Для себя отметил стриминговую комнату с двумя компами за что-то около 20byn в час. Топ вариант, чтобы проводить выбор победителя Активити. Скоро у нас в Инсте новый Айфон 14 разыграем.

КОМПЫ

У каждого компа своя дополнительная розетка, чтобы не бегать к админу зарядиться, для удобства прорезиненный держатель стакана. Слушайте, получилось достойно, осталось еду придумать.

  • Более 100 мощных игровых ПК (RTX 3080, 3080ti и даже 3090ti);
  • Просторные VIP с личными ключ-картами, игровые автосимуляторы;
  • Лаунж зона с большим мультимедийным экраном для просмотра турниров;
  • Отдельное пространство с PS5, большим диваном и 4К телевизорами диагональю 75 дюймов;

Обещают устраивать еженедельные турниры с крупными денежными призами, а так же возможность стать частью киберспортивной команды за деньги. В нашем Тик Ток живой рум тур по арене.

Адрес: г. Минск, пр. Победителей, 7А

Телефон: +375(44) 513-99-99

Время: круглосуточно

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Артур 6 / 16
Артур 6 / 16
11 часов назад

Очень крутая киберарена, давно не хватало такого заведения.
Компы, столы — локация, везде наивысший бал.
Был во всех комп. клубах, но этот фаворит. Наконец то в центре открыли компы, и я рад что это CyberX.

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Аноним
Аноним
7 часов назад
Ответить на  Артур 6 / 16

А как же мета?)

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