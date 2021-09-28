Новая сеть алко-продуктовых магазинов «Невинный» от «Виталюр»

Первый магазин-спойлер откроется в этот четверг 30 сентября далеко на проезде Голодеда, 13. В «Невинном» акцент на крепкий алкоголь, сыры, колбасы, чипсы, просекко, тихие и громкие вина, бутылочное пиво. Как только отворят ворота, пройдёмся по списку в сравнении с островом «Три Лося», «Семь Пятниц» Евроопта и «Остров Чистоты», вкуса и плодородия.

В первом магазине 100 квадратных метров, плюс-минус 1500 позиций на полках. Где 60% — это алкогольные напитки собственного импорта, примерно 300 наименований. Винный эксклюзив из Франции, Испании, Италии, Чили, Грузии, Великобритании. Придётся пригласить опытного сомелье, чтобы во всём разобраться.

Обещают, что каждые две недели будут устраивать акции, но об этом потом в обзоре. Если магазин получит одобрение людей, то по Минску появится много «Невинных», так и хочется дописать «Виталюров».