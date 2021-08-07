В Солигорске 11 августа откроют «Бургер Кинг» и «Додо Пицца»

Сетевой фастфуд плавно переходит в неразбалованные импортными франшизами регионы. Мы с Тамарой открываемся парой – «Бургер Кинг» и «Додо Пицца» с 10 на 11 августа заработают в «Грин» на улице Железнодорожная, 21а. Точно неизвестно, будет ли сопровождаться всё это дело акциями. И в Минске ещё один Кинг на улице Кирова, 2, почти уверен, на месте бывшего «Голден Кофе».

А вчера затестил на доставке через «Яндекс.Еда» их сырную новинку – Чеддер Кинг за 7,90р. Не маленький, всё понимаю, что реклама для привлечения – это одно, а по факту – чутка другое. Но если назвали сырным, так дайте его так, чтобы по рукам текло. Котлета у них всегда зачёт, а булка всё ещё полежавший батон, простите!