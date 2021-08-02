В «экс-Кемпински» возле цирка строят большой ресторан
Сдать долгострой со штаб-квартирой «БПС-Сбербанка», апартаментами, банями, тренажерами, офисами и прочим сопутствующим, должны к концу 2022 года, что ещё ой как не скоро. А буквально пару дней назад мне под дверь просунули рендеры, как должен выглядеть новый ресторан на проспекте Независимости с возможным названием «Good People», что на нашем – Хорошие Люди.
Главным на кухне, опять же возможно, будет знаменитый шеф-повар Якутов Александр. А ресторан займёт 980 квадратных метров в строящемся «Группой Сбербанка» комплексе «Кемпински». Откроется до начало 2022 года.
ДЛя кого все это….Открывают одни обжираловки
уверен что получится очень круто
Конечно, такие бабки там зарыты
Дайте больше фото интерьера и меню
Хорошо, что в два этажа
На первом будет запах плесени из затопленных подвалов
Свислочь forever
А раньше там была первая Минская трансформаторная подстанция
Не знала что там будет ресторан, удивительно