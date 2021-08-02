В «экс-Кемпински» возле цирка строят большой ресторан

Сдать долгострой со штаб-квартирой «БПС-Сбербанка», апартаментами, банями, тренажерами, офисами и прочим сопутствующим, должны к концу 2022 года, что ещё ой как не скоро. А буквально пару дней назад мне под дверь просунули рендеры, как должен выглядеть новый ресторан на проспекте Независимости с возможным названием «Good People», что на нашем – Хорошие Люди.

Главным на кухне, опять же возможно, будет знаменитый шеф-повар Якутов Александр. А ресторан займёт 980 квадратных метров в строящемся «Группой Сбербанка» комплексе «Кемпински». Откроется до начало 2022 года.