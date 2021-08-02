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Недвижимость

В «экс-Кемпински» возле цирка строят большой ресторан

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Сдать долгострой со штаб-квартирой «БПС-Сбербанка», апартаментами, банями, тренажерами, офисами и прочим сопутствующим, должны к концу 2022 года, что ещё ой как не скоро. А буквально пару дней назад мне под дверь просунули рендеры, как должен выглядеть новый ресторан на проспекте Независимости с возможным названием «Good People», что на нашем – Хорошие Люди.

Главным на кухне, опять же возможно, будет знаменитый шеф-повар Якутов Александр. А ресторан займёт 980 квадратных метров в строящемся «Группой Сбербанка» комплексе «Кемпински». Откроется до начало 2022 года.

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7 Комментарий
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игнат
игнат
12 часов назад

ДЛя кого все это….Открывают одни обжираловки

2
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MrKot
MrKot
14 часов назад

уверен что получится очень круто

1
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Идя Рабинович
Идя Рабинович
13 часов назад
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Конечно, такие бабки там зарыты

0
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Саня
Саня
12 часов назад

Дайте больше фото интерьера и меню

0
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Stan
Stan
12 часов назад

Хорошо, что в два этажа
На первом будет запах плесени из затопленных подвалов
Свислочь forever

0
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Идя Рабинович
Идя Рабинович
13 часов назад

А раньше там была первая Минская трансформаторная подстанция

0
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Малышка
Малышка
13 часов назад

Не знала что там будет ресторан, удивительно

0
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