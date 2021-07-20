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Недвижимость

Новый алкошоп на скидках «Семь Пятниц» откроется в самом центре

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Это сеть магазинов сильно низких оптовых цен от «Евроопта». Как и снилось, в правой части универмага, от которого осталось только название «Столичный», где как бы должен быть «KFC». Но откроется алко-продуктовый дискаунтер «Семь Пятниц». Скауты докладывают об открытии в этот четверг 22 июля, ближе к обеду, как бы намекая, что завтра уже и пятница.

Кто не знает, к чему готовиться, могут ознакомиться с моим обзором. Там есть на что глазу упасть. Из опыта скажу, что самое выгодное – тариться пивком, честным просекко и Моётом на большие даты.

Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 52

Режим: 09:00 – 23:00

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Бульбаш
Бульбаш
3 часов назад

Весь район будет теперь ходить сюда

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Ахмед
Ахмед
4 часов назад

Еврик захватит весь мир! 100%

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Бульбаш
Бульбаш
3 часов назад
Ответить на  Ахмед

Да, мощнейшая сеть магазинов

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