Новый алкошоп на скидках «Семь Пятниц» откроется в самом центре

Это сеть магазинов сильно низких оптовых цен от «Евроопта». Как и снилось, в правой части универмага, от которого осталось только название «Столичный», где как бы должен быть «KFC». Но откроется алко-продуктовый дискаунтер «Семь Пятниц». Скауты докладывают об открытии в этот четверг 22 июля, ближе к обеду, как бы намекая, что завтра уже и пятница.

Кто не знает, к чему готовиться, могут ознакомиться с моим обзором. Там есть на что глазу упасть. Из опыта скажу, что самое выгодное – тариться пивком, честным просекко и Моётом на большие даты.