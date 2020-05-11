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Как выглядит, сколько стоит и когда откроется новый автокинотеатр

Автокинотеатр находится за Футбольным Манежем на проспекте Победителей, 20/2, и уже завтра 12 мая в 19:00 будет тестовый сеанс. Под открытым небом покажут трогательный фильм «Невероятная жизнь Уолтера Митти».

Как выглядит, сколько стоит и когда откроется новый автокинотеатр

Здоровенный экран, безопасная, бесконтактная среда, 6 рядов до 90 автомобилей, за сеанс с машины берут по 15р. Будет ли какая-то еда и напитки — пока неизвестно. Завтра запустят официальный сайт с онлайн бронированием мест и я сразу залью ссылку в наш Телеграм-канал Мерзкий Кокобай — подписывайтесь! И завтра я дам обзор.

Как выглядит, сколько стоит и когда откроется новый автокинотеатр

Адрес: г. Минск, пр. Победителей, 20/2

Телефон: +375(33) 634-88-48

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Как выглядит, сколько стоит и когда откроется новый автокинотеатр
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Как выглядит, сколько стоит и когда откроется новый автокинотеатр

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Как выглядит, сколько стоит и когда откроется новый автокинотеатр
Как выглядит, сколько стоит и когда откроется новый автокинотеатр