Кофе по подписке: 31 чашка кофе любого объёма и вида за 60р в месяц

Кофейный бизнес не сдаётся. Так в сети «Took Coffee» появилась подписка на кофе. За 60р в месяц, это 31 день, вы можете пить один любой кофе, любых размеров. Идея — топчик, но количество именных карт ограничено.

У них три кофейни: проспект Дзержинского, 80, улица Московская, 7 и улица Макаёнка, 12В. Если под домом, то есть смысл оформить подписку. Эту идею скоро подхватят и другие заведения, если не затупят.