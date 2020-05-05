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Кофе по подписке: 31 чашка кофе любого объёма и вида за 60р в месяц

Кофейный бизнес не сдаётся. Так в сети «Took Coffee» появилась подписка на кофе. За 60р в месяц, это 31 день, вы можете пить один любой кофе, любых размеров. Идея — топчик, но количество именных карт ограничено.

У них три кофейни: проспект Дзержинского, 80, улица Московская, 7 и улица Макаёнка, 12В. Если под домом, то есть смысл оформить подписку. Эту идею скоро подхватят и другие заведения, если не затупят.

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Кофе по подписке: 31 чашка кофе любого объёма и вида за 60р в месяц
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Dom
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Dom

количество карточек ограничено (а в голове звучат слова преподавателя бизнес-школы «сделайте предложение неэластичным и к вам сразу выстроится очередь» Красавцы!

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1 час назад