Куда сходить вечером? Прошлись по новогодним ярмаркам, посмотрели цены, попили глинтвейн

С утра пораньше пробежались прыткой рысью по площадкам, где томными зимними вечерами обещают новогоднюю магию с пряным глинтвейном, сочным шашлыком и представлениями. Ясен-прекрасен, при свете дня не так атмосферно, как после захода солнца за горизонт в свете тысяч разноцветных гирлянд, когда под ёлкой собираются люди. В городе старому следопыту известно две традиционные гослокации, одна новая в уютном дворике и две частные для молодёжи.

Сразу отвечу на популярный вопрос: «Где самый вкусный глинтвейн»?! Самый вкусный — дома и там, где недорого, ибо варить его из вина за 60byn бутылка, лютейшая дичь! Хороший глинтвейн должен быть празднично-пряным, крепким, горячим и недорогим, в идеале до 7byn за 300мл.

1. Локация на Раковской

Самую компактную рождественскую локацию инициировала «Спадчына» в Раковском предместье во дворе итальянского бистро «Клаус» и пекарни «Лён». Работать будет по 8 января с 14:00 до 23:00 по будням и с 12:00 по выходным. Тематика — приключения Чебурашки. Из еды колбаски гриль, пицца, пироги, глинтвейн льют по 7byn. Из развлечений — театрализованные представления, показы фильмов, плюс сувенирные лавки с продажей новогодних товаров. В заложниках меня не держат.

ГЛИНТВЕЙН: 5 — 9byn

2. Локация у «Дворца спорта»

Самый большой фудкорт с различными кухнями мира, шашлычная станция, оупен-бар на морозе, ёлочный базар, обещают развлекательную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Традиционное место для гуляний кому за тридцать пять. Ярмарка продлится по 15 января, в будние дни она работает с 14:00 до 22:00, по выходным с 11:00 до 23:00, в Новый год с 11:00 и до 04:00.

ГЛИНТВЕЙН: 5 — 8byn

3. Локация у «Дворца Республики»

Самый скромный фудкорт из сосисок в тесте и беляшей, но самая инстаграмная и главная ёлка страны. Есть смысл приходить после 16:00. По будням с 14:00 до 21:00, по выходным с 12:00 до 23:00.

ГЛИНТВЕЙН: 4byn

4. Локация «Песочница»

На Куйбышева, 45 ещё не чистили от сугробов дороги и отстают от календаря, работать будут всего девять дней с 22 по 30 декабря с 16:00. Как всегда много разной уличной еды, два хот-дога или два трдельника за 12byn, музыкально-танцевальные вечера, ледяной бар, шатры и самовары.

ГЛИНТВЕЙН: ? — ?byn

5. Локация «Лидбир Двор»

Площадка на Кульман, 1 работает с уже и по 15 января 2023 года, проверил лично, еда есть, гирлянды горят, не хватает движа и активити. Ёпт вашу мать, это что за палка? Поставьте вы нормальную ёлку, или людям на неё скинуться? На всякий, со стороны Кульман парковка по 1byn за час стояния.

Из еды рекомендую треугольные блинцы из «Блинблински», пиццу на огне, можно ещё супом в стакане побаловаться, глинтвейн в среднем стоит 6byn за 200мл. Каждый день с 15:00 до 22:00 — кроссинг (обмен) подарками, всякие активити, гуляния, ищите план мероприятий в их Инстаграме.