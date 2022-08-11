Хотите посмотреть, как появляется на свет медовик «Кусочек счастья»? Пойдём со мной, я всё покажу

Сложно найти того, кто не слышал о фирменном медовике из того, что дала природа Беларуси. Помню пекарей с 2017 года, когда у них ничего не было, кроме точки на «Комаровском рынке». После случайного случая «Кусочек Счастья» стал резко узнаваем, чуть позже появилось много точек по городу, а линейка выпускаемой продукции стала в разы шире, сохранив исконную рецептуру. По сей день они балансируют между ценой и качеством не в ущерб тортам.

Уважаю всякого рода экскурсии, особенно на производство еды, поэтому сразу согласился посмотреть, откуда вылупляется медовик, и что у них нового. Не так давно мы увидели, как собирают популярные детские игрушки «Полесье». А ещё позже мы навестили «Красный Пищевик». Итак, фабрика по сборке медовых тортов и Наполеонов оказалась в торговом доме Азербайджана.

Производство небольшое, но всё на своих местах, как у взрослых дядь. Вот тут хранится добытый у фермеров мёд, говорят, что к нему особое требование. Ведь не каждая пчела одинаково полезна.

Не брать! Видимо, кто-то уже домой брал. Шутка, этот мёд ждёт своей очереди, чтобы не спешили.

Проходим мимо складов с мукой в сторону цеха, где она превращается в коржи. Пекари делают из неё торт Наполеон и медовики разных стилей. Из последних новинок — ПП медовик, где вообще нет сахара, только мёд и коржи из цельнозерновой муки. ПП не значит диетический, скажу я вам.

В классический, кроме натурного пчелиного мёда, для пущей сладости чутка досыпают сахар.

Муку смешали со сливочным маслом, раскатали, нарезали, и в печь. Практически 100% ручное производство, если бы не большой миксер и конвейер, делающий тесто плоским.

После перемещают в кремовый цех, где их будут хорошенько промазывать. После упаковывать.

СОСТАВ: сливки пастеризованные из коровьего молока, мука пшеничная высший сорт, сахар-песок, молоко питьевое пастеризованное, мёд пчелиный натуральный, масло сливочное высший сорт (сливки пастеризованные), меланж яичный сухой (яйца куриные пищевые), сода пищевая (натрий двууглекислый), соль поваренная пищевая. Заявляют, что состав, как бабуля дома делает.

Таким же способом, только чуть из другого, собирают в семь слоёв торт сочный Наполеон.

ЦЕНЫ: считаю их максимально приближенными к реальности за качественный продукт. Килограмм Медовика стоит 26,80byn, Наполеона — 32byn. Когда иду на традиционные завтраки в родительское гнездо, беру кусочек на 12byn, нам хватает на троих. Будьте аккуратны, возможна зависимость.

Медовик ПП за 29,50byn, более рыхлый, крошится, т.к. мука цельнозерновая, но по ощущениям, как классика. Кстати, если его слегка подморозить, то будет ещё вкуснее, точно вам говорю.

ГДЕ КУПИТЬ

Тринадцать точек самовывоза, поэтому проще загуглить, найти официальный сайт, а дальше выбирайте, где вам ближе. Для лентяев в помощь «Е-доставка» и «Ямигом». Сладкой охоты!