Побывали на производстве самых популярных игрушек из Беларуси. Показываю изнутри фабрику «Полесье»

Стоило заехать в солнечный Кобрин, как нас тут же пригласили посмотреть на производство тех самых игрушек. А если пропустили цель визита, то в прошлом обзоре найдёте тест кобринского мягкого мороженого и разнос самых популярных заведений. Итак, фабрике детских игрушек «Полесье» минимум 24 года, находится она в Кобрине. Магазины, если я не ошибаюсь, есть в 70 странах земного шара. Ради интереса, спросите ваших друзей и знакомых заграницей.

Только те, у кого есть дети, сейчас меня поймут. Эти игрушки действительно качественные, и раза в три-четыре дешевле импортных аналогов. А ещё они практически неубиваемые.

Игрушечная фабрика находится на улице Советская, 141. А рядом ими же построен торговый центр «Полесье», где на 3-ем этаже выставлены игрушки. Ассортимент куда больше, чем в Минске.

ФАБРИКА

Естественно, нас завели в самый красивый и современный цех, куда совсем недавно переехало производство. Визуально видно, что на работах задействованы только мужчины, а самые ответственные задачи выполняют роботы. Идеальная чистота под механический шум движущихся роботов, как тот момент из Терминатора, когда его плющит пресс. Смотрим фотоотчёт.

Игрушки склеиваются ультразвуком, а не клеем, ведь дети берут их в рот. Чтобы использовать узнаваемые бренды, им пришлось купить лицензии. Вижу персонажей из: «Три Кота», «Смешарики», «Disney», «Смурфики», «Marvel». Технику «Mammoet», «Volvo» и «БелАЗ».

В постоянном ассортименте фабрики более 4000 наименований игрушек под разный возраст.

Детская электрическая машина в интернете стоит около 800byn, легко катает взрослого мужика.

Вот так выглядит самый первый выдувной ручной станок с которого всё началось в 1998 году.

ВЫВОД: посещая такие производства понимаешь, что белорусы ещё как могут делать хорошо! Не знаю, есть ли у них свободные экскурсии, поэтому предлагаю набрать и уточнить.