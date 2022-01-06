Что было на открытии первого «Макдональдс» в декабре далёкого 1996 года

Редчайшее видео от нашего давнего читателя, его он обнаружил на запыленных антресолях на старой видеокассете. И, как это было с бумажным путеводителем по ресторанам Минска 1980 года, её мы тоже оцифровали. На видео уникальные кадры Минска 26 лет назад, Максим снимал его сам, поэтому такое больше нигде не увидите. Обратите внимание, как раньше одевались белорусы.

Присаживайтесь поудобнее, включите звук, время погружения 16 минут.