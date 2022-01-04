Добыл путеводитель по ресторанам Минска 1980 года. Кто помнит хоть одно?

Как гид Мишлен, только Мингорисполкома. Его любезно передал в музей наш читатель, за что ему низкий поклон и набор мерча. Вчера оцифровал буклет, чтобы показать вам, на что охотились фудхантеры 44 года назад. Эпитеты, описания блюд, красивая подача простых на тот момент вещей. А ароматный шашлык и бульон можно было заказать прямо на баре в ресторане «Папараць-Кветка».
Страницы буклета пахнут временем, пылью и старой бумагой. В силу возраста я не помню большинства заведений, гайд старше меня на целых пять лет. С того время выжили только гос. ресторан «Минск», пивной бар «Шынок у Лявона» на Хоружей. Ресторан «Сосны» на Партизанском проспекте держался долго, но вроде уже закрыл глаза. Загородный ресторан «Раубичи», «Берёзка» тоже осталась.
Давайте вместе погрузимся в то время, почитав рецензии на заведения 1980 года.
Ресторан «Потсдам» с немецкой кухней, теперешнее «Гранд Кафе». Рецензируют, что в то время были популярны семейные обеды, где учтены вкусы детей – на минуточку, сейчас такого нет. Во время трапезы просторный зал наполнялся весёлыми песнями под аккомпанемент аккордеона. Как сейчас в «Ронин» пятничными вечерами.
Вот умели же раньше чётко называть коктейли: Белая Ночь, Привет, Огненный шар, Чёрные глаза. Такой бармену: передай за соседний столик девушкам по привету.
В пивбар «Шынок у Лявона» пускали только с заранее купленными билетами. По современному – депозит, как сейчас в караоке. Смею заметить, интересное решение для бара, сразу отсекается публика, которая хочет просто посмотреть.
Чай, грузинский чай – тематическая чайная «Русский Чай» с пыхтящими самоварами, пряниками и джемами на красном вине. Сейчас бы такое не заработало.
Заметил, что буквально во всех заведениях в преимущества включена живая музыка.
Олды тут? Застали те времена, расскажите в комментариях, как оно было. Спасибо!
Вспомнила ресторан «Каменный цветок» на Толбухина. Большой просторный круглый зал, много посадочных мест), место для танцев и единственное в Минске варьете
Зайдите в любую гос.гостиницу из разряда Беларусь,Юбилейная или Спутник и там ещё можно застать людей,работавших в 90-х в общепите…Большинство предпенсионного возраста…Зарабатывали тогда столько,что теперешняя средняя з.п.ИТ шников просто ничто…Да и покупательская способность доллара была другой…Я за 11 месяцев работы в клубе купил себе квартиру….Причем я пришел туда без стажа и знаний…
Так они везде есть)
Афигенная статья
Я тут!
Помню как пришёл работать официантом в «Папараць-Кветка», будучи 17-и летним щеглом, в далеком 2003-м году. Там работали колоритные тетки официантами в возрасте 50-60 лет, с золотыми зубами и химией на голове))) во времена были! Помню как слушал байки официанта который работал на поезде дальнего следования в вагоне ресторане, и думал: «вот это даааа! Жизнь удалась у чувака!» А он такой важно заказывал 300 молдавского коня «Белый Аист» и фирменный салат… угадайте название)) правильно – «Папараць-Кветка»!))) Куча баек с тех времен! Проработал там девять месяцев, а опыта как девять лет! Тогда пределом мечтаний было попасть на работу в Журавинку – там,… Подробнее »
Интересные были времена!
Дааа, шафран было хорошее заведение! Славна там поработали Евгений)))
Помню как пришёл работать официантом в «Папараць-Кветка», будучи 17-и летним щеглом, в далеком 2003. Там работали колоритные тетки официантами в возрасте 50-60 лет, с золотыми зубами и химией на голове))) во времена были! Помню как слушал байки официанта который работал на поезде дальнего следования в вагоне ресторане, и думал: «вот это даааа! Жизнь удалась у чувака!» А он такой важно заказывал 300 молдавского коня «Белый Аист» и фирменный салат… угадайте название – правильно, это «Папараць-Кветка»!)))
А реально была популярная живая музыка?)
Пффф! ООчень! Причем, музыканты в кабаках были очень уважаемыми людьми и хорошо зарабатывали.
Классная статья и классная книга. Прям как будто погрузилась в то время))
Полностью согласен )
Вчера читал с удовольствием, жаль тоненькая))
Так Арбат же тоже ещё жив и, вроде бы, “Спутник”