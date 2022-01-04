Добыл путеводитель по ресторанам Минска 1980 года. Кто помнит хоть одно?

Как гид Мишлен, только Мингорисполкома. Его любезно передал в музей наш читатель, за что ему низкий поклон и набор мерча. Вчера оцифровал буклет, чтобы показать вам, на что охотились фудхантеры 44 года назад. Эпитеты, описания блюд, красивая подача простых на тот момент вещей. А ароматный шашлык и бульон можно было заказать прямо на баре в ресторане «Папараць-Кветка».

Страницы буклета пахнут временем, пылью и старой бумагой. В силу возраста я не помню большинства заведений, гайд старше меня на целых пять лет. С того время выжили только гос. ресторан «Минск», пивной бар «Шынок у Лявона» на Хоружей. Ресторан «Сосны» на Партизанском проспекте держался долго, но вроде уже закрыл глаза. Загородный ресторан «Раубичи », «Берёзка » тоже осталась.

Давайте вместе погрузимся в то время, почитав рецензии на заведения 1980 года.

Ресторан «Потсдам » с немецкой кухней, теперешнее «Гранд Кафе ». Рецензируют, что в то время были популярны семейные обеды, где учтены вкусы детей – на минуточку, сейчас такого нет. Во время трапезы просторный зал наполнялся весёлыми песнями под аккомпанемент аккордеона. Как сейчас в «Ронин » пятничными вечерами.

Вот умели же раньше чётко называть коктейли: Белая Ночь, Привет, Огненный шар, Чёрные глаза. Такой бармену: передай за соседний столик девушкам по привету.

В пивбар «Шынок у Лявона» пускали только с заранее купленными билетами. По современному – депозит, как сейчас в караоке. Смею заметить, интересное решение для бара, сразу отсекается публика, которая хочет просто посмотреть.

Чай, грузинский чай – тематическая чайная «Русский Чай » с пыхтящими самоварами, пряниками и джемами на красном вине. Сейчас бы такое не заработало.

Заметил, что буквально во всех заведениях в преимущества включена живая музыка.

Олды тут? Застали те времена, расскажите в комментариях, как оно было. Спасибо!