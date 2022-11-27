Ресторан «Макдональдс» поменял название домена, удалось подглядеть новое меню

И тут же доступ к сайту ksbv.by закрылся под логин и пароль, но мне удалось сохранить пару скринов. В воскресенье 27 ноября с ресторанов бывшего «Макдональдс» поснимали последние логотипы с буквой «М», а значит на днях мы узнаем новое название. Что изменилось: в меню Биг Тейсти стал Биг Бургером, а Роял теперь Грандом зовётся, пропал Биг Мак, никогда не понимал в чём его успех. В завтраках мой фаворит теперь просто двойной Маффин с яйцом и говядиной.

Не вижу поводов для паники, лишь бы вкус не изменился, а это покажет время. Было бы чудесно вернуть Брекфаст ролл, но если нет, то я показывал, как элементарно он готовится дома!

Владельцы франшизы «Макдональдс» в Беларуси — «КСБ Виктори Рестораны», поэтому ksbv.by.