В Минск пришёл популярный испанский ювелирный магазин с медведями «Тоус (Tous)». Посмотрели на цены

Первое, что я увидел на витринах, это перебор с кулонами медведей с пятым размером. Оказалось, что у него такие лапы, как теперь развидеть – не знаю. Кроме серёжек, талисманов, колец и браслетов, на полках сумки, кошельки и часы. Буду честен, я впервые услышал про популярную испанскую марку «Tous», звучит как туз. Поэтому, не зажимая в кулачке денег, сходил посмотреть на цены.

Место они забрали на первом этаже, через островок от «Кравта». Помещение магазина небольшое, часть украшений спрятано в неудобные выдвижные витрины, большинство цен не видно. Т.е. каждый раз нужно дёргать консультантов от других гостей, чтобы они посмотрели, сколько вот это стоит. Не люблю такое, чувствуешь себя, как на базаре. Магазину на заметку, в срочнейшем порядке вывести цены так, чтобы было видно.

Точно недёшево, я бы даже сказал дорого. Цены, плюс-минус, как в уже забытой всеми «Пандоре». Есть украшения из серебра и золота, более бюджетные с драгоценным покрытием. Надев на шею позолоченного мишку, появилось желание зачитать рэпчик или же сыграть на гитаре и увести чужого коня. Это всё молодёжное, имхо.

К примеру, вот рандомное кольцо с бриллиантом стоит 3985р. Конечно, есть и дешевле.

Будьте внимательны, нашейные украшения идут в две цены, за кулон и за цепочку.

С десяток сумок в странном исполнении, вот эта из кожи понравилась, стоит 428р.

ВЫВОД: я слишком стар для таких украшений, но медведи с бюстом понравились. Что касается качества, сложно сказать, как по мне, всё это дорогая бижутерия!