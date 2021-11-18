С 15 ноября в «Евроопте» стартовала акция для детей. Рассказываем

Звучит она так: «Лесная Семейка 2: Зов Джунглей!». По 16 января 2022 года, во всех супермаркетах и гипермаркетах «Евроопт » будет продаваться новогодняя коллекция из семи плюшевых игрушек. Можно повесить на ёлку, если успеете до 31, или использовать в качестве брелока на ключи, сумки, рюкзаки – универсальная штука.

Полная стоимость одной игрушки – 14,99р, но если собрать 7 электронных фишек, то она обойдётся всего в 5,99р. Дежавю: для этого совершаете повседневные покупки (кроме алкоголя и табака) с картой «Е-плюс » и собираете эти вот фишки. За каждые 15р в чеке выдадут одну электронную фишку, которая тут же упадёт в личный кабинет на сайте e-plus и мобильном приложении «Евроопт ». Баланс можно посмотреть на сайте E-plus.by.

Как всегда, за покупку специальных товаров-партнёров можно получить ещё фишки.

Где: «Евроопт » форматов SUPER и HYPER Когда: с 15.11.2022 по 16.01.2022

Партнерский текст, созданный совместно с компанией OOO «Евроторг» / УНП 101168731