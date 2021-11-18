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С 15 ноября в «Евроопте» стартовала акция для детей. Рассказываем

отКокобай
18 ноября, 2021
9 комментариев
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Звучит она так: «Лесная Семейка 2: Зов Джунглей!». По 16 января 2022 года, во всех супермаркетах и гипермаркетах «Евроопт» будет продаваться новогодняя коллекция из семи плюшевых игрушек. Можно повесить на ёлку, если успеете до 31, или использовать в качестве брелока на ключи, сумки, рюкзаки – универсальная штука.

Полная стоимость одной игрушки – 14,99р, но если собрать 7 электронных фишек, то она обойдётся всего в 5,99р. Дежавю: для этого совершаете повседневные покупки (кроме алкоголя и табака) с картой «Е-плюс» и собираете эти вот фишки. За каждые 15р в чеке выдадут одну электронную фишку, которая тут же упадёт в личный кабинет на сайте e-plus и мобильном приложении «Евроопт». Баланс можно посмотреть на сайте E-plus.by.

Как всегда, за покупку специальных товаров-партнёров можно получить ещё фишки.

Где: «Евроопт» форматов SUPER и HYPER

Когда: с 15.11.2022 по 16.01.2022

Партнерский текст, созданный совместно с компанией OOO «Евроторг» / УНП 101168731

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Маня Маша
Маня Маша
5 минут назад

Классные Игрушечки

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Игнат
Игнат
41 минут назад

Кому это дерьмо интересно.В наше то время.Такие уродцы и без фишек в Галамарте по 5 рублей стоят…Но Еврооптовские дауны будут всякую шнягу покупать.И на трухлявые свои рюкзаки вешать

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Маня Маша
Маня Маша
4 минут назад
Ответить на  Игнат

Очень грубо и невоспитанно

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Папа Дэн
Папа Дэн
5 минут назад
Ответить на  Игнат

Почему ты такой злой?

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Алинка
Алинка
1 час назад

А можно мне такую коробочку в подарок?

0
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Маня Маша
Маня Маша
4 минут назад
Ответить на  Алинка

ну и мне тогда тоже можно подвезти!

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Папа Дэн
Папа Дэн
1 час назад

ээээ, стопэээ, я еще от ваших Бонстиков не отошел!

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Санек
Санек
6 часов назад

Это типо Бонстиков?

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MrKot
MrKot
7 часов назад

Прям подарок судьбы!

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