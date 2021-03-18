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Импортозаместим? Будет ли плавиться первый кобринский швейцарский сыр раклет

Очередная попытка заменить дорогой импортный продукт. Как это было с гродненским хамоном, который, словно собака, порвал рынок, как грелку. Теперь и Кобринские учёные в своих лабораториях синтезировали из молока коровы первый белорусский швейцарский сыр раклет. Перед глазами всплывает картина, как Виктор Франкенштейн оживляет своего монстра, собранного из кусков тел.

Про успех набора хамона с хаманеро от «Гродненский мясокомбинат» почитайте чуть позже, а сейчас я расскажу про первый белорусский раклет. В Минске кобринской новинки не наблюдал, мне его читательница Наталья Инобай любезно доставила из Бреста прямо с производства. Цена в районе 50р за 1 килограмм.

Швейцарский Раклет – это такой сыр, который специально нагревают на огне, тогда он становится тягучим и буквально течёт. Жирный, с весьма специфическим запахом. Процесс приготовления погуглите. Я потерял девственность на раклет в рестобаре «Бобо», где теперь «Медмен». В далёком 2019 им обливали Эксклюзивный бургер, а сейчас здесь льют Моёт в глаза персоналу, чтобы избавить от конъюнктивита.

Судя по этикетке на вражеском, сыр «Кобринского маслодельно-сыродельного завода» пойдёт на экспорт. На русском только то, что он классический швейцарский раклет. Где-то в Швейцарии сейчас помрёт корова.

БОЛЬШОЙ КОКОБАЕВСКИ

Мы собрали большой семейный сэндвич на багете и попробовали оплавить на него сыр. Видеорецепт будет дальше. Не стал тратить 95р на покупку хоть и самой дешёвой раклетницы, на кухне и так мало места. Примитивно нагрею его на сковороде с тефлоновым покрытием и посмотрю, что произойдет дальше.

Взрываю вакуумную упаковку! На удивление нет того самого сладковатого, слегка цветочного запаха вызревшего сыра. Это настораживает. Точно вам скажу, не нагревайте на плите. А отрежьте толстый кусок сыра, положите на сковороду – и в духовку с верхним накаливанием. Дождитесь золотистой корочки, после соскребите ножом прямо на еду. Или же запекайте с едой под сыром сразу.

ВЫВОД: белорусский раклет лучше под вино. Но если очень хочется баловства, то растопите его на бутерброд, жареную картошку или тартар из говядины. У сыра приятный янтарный цвет, упругий на зуб, жирненький (на все 50%), но в Швейцарских Альпах про него лучше не знать. Если захантите – обязательно к тесту, белорусские новинки – это всегда весело. Ровно на 8 сырных кокобаев!

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Hoooligan
Hoooligan
4 часов назад

В Пятом Элементе есть раклетницы по 80 рублей вроде бы

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Tankist
Tankist
3 часов назад
Ответить на  Hoooligan

Видел и по 60 рублей

0
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Шура
Шура
1 час назад

кладёте кусок сулугуни на тарелку, ставим в микроволновку на 30-50 сек., сливаем сыр на любое блюдо.
не благодарите

0
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Светлана
Светлана
1 час назад

Я узнал, что у меня
Есть огромная семья
И тропинка и лесок
В поле каждый колосок
Речка, небо голубое —
Это все мое родное
Это Родина моя,
Всех люблю на свете я! ( с. )

Аппетитно, хочу, надо брать!)

0
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Tankist
Tankist
3 часов назад

Не стекает как должен стекать и запах у него не такой приторный, какой должен быть

0
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LadyMargo
LadyMargo
4 часов назад

Хамон этот прям взорвал!

0
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cheesecompanybel
cheesecompanybel
5 часов назад

Уже можно захантить в “Сырной карте”

0
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Tankist
Tankist
3 часов назад
Ответить на  cheesecompanybel

выезжаю к вам

0
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Hoooligan
Hoooligan
4 часов назад
Ответить на  cheesecompanybel

Адрес скажите

0
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cheesecompanybel
cheesecompanybel
3 часов назад
Ответить на  Hoooligan

Ул. Мстиславца, 18, Маяк Минска, вход с бульвара Пикассо

1
Ответить
LadyMargo
LadyMargo
4 часов назад
Ответить на  cheesecompanybel

Все, выезжаю! Много там его? На меня хватит?

0
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cheesecompanybel
cheesecompanybel
2 часов назад
Ответить на  LadyMargo

Пока есть). Нам поставили более выдержанный по сроку, с яркой оранжевой корочкой и характерным ароматом.

0
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Кокобай
Автор
Кокобай
5 часов назад
Ответить на  cheesecompanybel

Так точно!

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