Импортозаместим? Будет ли плавиться первый кобринский швейцарский сыр раклет

Очередная попытка заменить дорогой импортный продукт. Как это было с гродненским хамоном, который, словно собака, порвал рынок, как грелку. Теперь и Кобринские учёные в своих лабораториях синтезировали из молока коровы первый белорусский швейцарский сыр раклет. Перед глазами всплывает картина, как Виктор Франкенштейн оживляет своего монстра, собранного из кусков тел.

Про успех набора хамона с хаманеро от «Гродненский мясокомбинат» почитайте чуть позже, а сейчас я расскажу про первый белорусский раклет. В Минске кобринской новинки не наблюдал, мне его читательница Наталья Инобай любезно доставила из Бреста прямо с производства. Цена в районе 50р за 1 килограмм.

Швейцарский Раклет – это такой сыр, который специально нагревают на огне, тогда он становится тягучим и буквально течёт. Жирный, с весьма специфическим запахом. Процесс приготовления погуглите. Я потерял девственность на раклет в рестобаре «Бобо», где теперь «Медмен». В далёком 2019 им обливали Эксклюзивный бургер, а сейчас здесь льют Моёт в глаза персоналу, чтобы избавить от конъюнктивита.

Судя по этикетке на вражеском, сыр «Кобринского маслодельно-сыродельного завода» пойдёт на экспорт. На русском только то, что он классический швейцарский раклет. Где-то в Швейцарии сейчас помрёт корова.

БОЛЬШОЙ КОКОБАЕВСКИ

Мы собрали большой семейный сэндвич на багете и попробовали оплавить на него сыр. Видеорецепт будет дальше. Не стал тратить 95р на покупку хоть и самой дешёвой раклетницы, на кухне и так мало места. Примитивно нагрею его на сковороде с тефлоновым покрытием и посмотрю, что произойдет дальше.

Взрываю вакуумную упаковку! На удивление нет того самого сладковатого, слегка цветочного запаха вызревшего сыра. Это настораживает. Точно вам скажу, не нагревайте на плите. А отрежьте толстый кусок сыра, положите на сковороду – и в духовку с верхним накаливанием. Дождитесь золотистой корочки, после соскребите ножом прямо на еду. Или же запекайте с едой под сыром сразу.

ВЫВОД: белорусский раклет лучше под вино. Но если очень хочется баловства, то растопите его на бутерброд, жареную картошку или тартар из говядины. У сыра приятный янтарный цвет, упругий на зуб, жирненький (на все 50%), но в Швейцарских Альпах про него лучше не знать. Если захантите – обязательно к тесту, белорусские новинки – это всегда весело. Ровно на 8 сырных кокобаев!

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