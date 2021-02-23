Проверяем, какая из замороженных пицц из магазина самая вкусная?

Для контрольной закупки были приобретены из разных сетей пять совершенно разных видов пицц, исключительно в закрытых коробках. Все с фотографиями, как должно получиться, и одна без картинки из-за спортивного интереса, по мотивам «Черепашек-ниндзя». Чтобы посмотреть, как по мнению белорусского производства выглядела их любимая пицца. Риск – жесточайший!

Самый большой выбор заморозки оказался в «Короне» при Замке. Собственно, там всё и закупили. Вышло 40р за шесть лепёшек с начинкой, и это ни хрена не дёшево! Самый скудный, практически никакой ассортимент в «Виталюре» на Мястровской. Логично, зачем держать бездушную полуфабрикантую пиццу, когда есть своя ручками пиццайоло с пылу с жару. Средний выбор в «Грине» на «Арена-Сити».

ЦЕНЫ: самая дешёвая – 4,43р за пепперони, до самая царская за 9,32р по рецепту турецкой кебабной.

Давайте же вместе посмотрим, что скрывается в коробках и насколько похожа размороженная пицца на то, что нарисовано на коробке. Из шести зол я выбрал одного победителя и выжил, но гастрит волновался.

Приятного просмотра! И не забудьте подписаться на наш YouTube канал и поставить Лайк этому видео.