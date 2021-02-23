Проверяем, какая из замороженных пицц из магазина самая вкусная?

Для контрольной закупки были приобретены из разных сетей пять совершенно разных видов пицц, исключительно в закрытых коробках. Все с фотографиями, как должно получиться, и одна без картинки из-за спортивного интереса, по мотивам «Черепашек-ниндзя». Чтобы посмотреть, как по мнению белорусского производства выглядела их любимая пицца. Риск – жесточайший!
Самый большой выбор заморозки оказался в «Короне» при Замке. Собственно, там всё и закупили. Вышло 40р за шесть лепёшек с начинкой, и это ни хрена не дёшево! Самый скудный, практически никакой ассортимент в «Виталюре» на Мястровской. Логично, зачем держать бездушную полуфабрикантую пиццу, когда есть своя ручками пиццайоло с пылу с жару. Средний выбор в «Грине» на «Арена-Сити».
ЦЕНЫ: самая дешёвая – 4,43р за пепперони, до самая царская за 9,32р по рецепту турецкой кебабной.
Давайте же вместе посмотрим, что скрывается в коробках и насколько похожа размороженная пицца на то, что нарисовано на коробке. Из шести зол я выбрал одного победителя и выжил, но гастрит волновался.
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Знатно поохотился, от пуза так сказать
Гастал принял перед обзором?
Лучше уже самому приготовить пиццу, да будет чуть дороже, но намного вкуснее
Если руки из правильных мест растут!
даже если замороженную основу купить и просто порубить начинку лучше и вкуснее будет, тут я думаю и криворукий справится)
Честно спизжено у Обломова. Только у обломова как то веселее получаестся…
Честно, не смотрю Обломова и даже не подписан
Шикарное видео, спасибо!
Видео 27 минут, просмотрела на одном дыхании
Спасибо за хорошее видео, лайкнул, подписался
По моему он не все пиццы купил, их гораздо, гораздо больше чем в обзоре!
Вроде поставщик везде один и тот же, поэтому и выбор во всех крупных сетях в принципе одинаковый
Правильно говорите, во всех крупных торговых сетях ассортимент замороженных пицц, плюс-минус везде одинаковый!
Спасибо, повеселили)) эстонские пиццы огонь)))
6 пицц всего? Почему не больше?
пожалейте ребят))))))))
Угарное превью вы сделали к статье, залип на пару минут блин)