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Проверяем, какая из замороженных пицц из магазина самая вкусная?

Для контрольной закупки были приобретены из разных сетей пять совершенно разных видов пицц, исключительно в закрытых коробках. Все с фотографиями, как должно получиться, и одна без картинки из-за спортивного интереса, по мотивам «Черепашек-ниндзя». Чтобы посмотреть, как по мнению белорусского производства выглядела их любимая пицца. Риск – жесточайший!

Самый большой выбор заморозки оказался в «Короне» при Замке. Собственно, там всё и закупили. Вышло 40р за шесть лепёшек с начинкой, и это ни хрена не дёшево! Самый скудный, практически никакой ассортимент в «Виталюре» на Мястровской. Логично, зачем держать бездушную полуфабрикантую пиццу, когда есть своя ручками пиццайоло с пылу с жару. Средний выбор в «Грине» на «Арена-Сити».

ЦЕНЫ: самая дешёвая – 4,43р за пепперони, до самая царская за 9,32р по рецепту турецкой кебабной.

Давайте же вместе посмотрим, что скрывается в коробках и насколько похожа размороженная пицца на то, что нарисовано на коробке. Из шести зол я выбрал одного победителя и выжил, но гастрит волновался.

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17 Комментарий
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Машка Vip
Машка Vip
2 часов назад

Знатно поохотился, от пуза так сказать

4
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Хохол
Хохол
2 часов назад
Ответить на  Машка Vip

Гастал принял перед обзором?

0
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Ян Борцуха
Ян Борцуха
2 часов назад

Лучше уже самому приготовить пиццу, да будет чуть дороже, но намного вкуснее

4
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Шнек
Шнек
2 часов назад
Ответить на  Ян Борцуха

Если руки из правильных мест растут!

1
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Анастасия
Анастасия
4 минут назад
Ответить на  Шнек

даже если замороженную основу купить и просто порубить начинку лучше и вкуснее будет, тут я думаю и криворукий справится)

0
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Hater
Hater
2 часов назад

Честно спизжено у Обломова. Только у обломова как то веселее получаестся…

3
Ответить
Кокобай
Администратор
Кокобай
2 часов назад
Ответить на  Hater

Честно, не смотрю Обломова и даже не подписан

2
Ответить
Драник
Драник
2 часов назад

Шикарное видео, спасибо!

2
Ответить
Машка Vip
Машка Vip
2 часов назад
Ответить на  Драник

Видео 27 минут, просмотрела на одном дыхании

0
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Шнек
Шнек
2 часов назад

Спасибо за хорошее видео, лайкнул, подписался

1
Ответить
Дональд Трамп
Дональд Трамп
2 часов назад

По моему он не все пиццы купил, их гораздо, гораздо больше чем в обзоре!

1
Ответить
Хохол
Хохол
2 часов назад
Ответить на  Дональд Трамп

Вроде поставщик везде один и тот же, поэтому и выбор во всех крупных сетях в принципе одинаковый

1
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Кокобай
Администратор
Кокобай
2 часов назад
Ответить на  Хохол

Правильно говорите, во всех крупных торговых сетях ассортимент замороженных пицц, плюс-минус везде одинаковый!

1
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Анастасия
Анастасия
5 минут назад

Спасибо, повеселили)) эстонские пиццы огонь)))

0
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Молодой Пацан
Молодой Пацан
2 часов назад

6 пицц всего? Почему не больше?

0
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Анастасия
Анастасия
3 минут назад
Ответить на  Молодой Пацан

пожалейте ребят))))))))

0
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Хохол
Хохол
2 часов назад

Угарное превью вы сделали к статье, залип на пару минут блин)

0
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