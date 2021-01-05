В А-100 запустили новое меню быстрой еды с крафтовыми бургерами до 8 рублей

Несмотря на пандемию, сеть АЗС А-100 решила сделать ещё один шаг к европейским стандартам и создали новое меню с плотными закусками. Теперь кроме хот-догов на «перекусить» можно взять круассаны с начинками, бейглы за 5,50р и большие сэндвичи. Или приготовленный при вас бургер с мощной котлетой за 7,99р. Цены комфортные, так давайте же посмотрим, как выглядят новинки.

Основа – булочки и бейглы – закупается в пекарни «Bro bakery», поэтому о качестве выпечки можно вообще не беспокоиться. Булочки для реально больших сэндвичей, как в Европе выпекают своими силами.

Дальше выбираете, с чем хотите: куриная ветчина, салями, сёмга, прошутто, острые колбаски чоризо. Или вегетарианский вариант с шариками сыра Моцарелла и вялеными томатами. Удобно есть, если не спешить.

В линейке также появились три крафтовых бургера на самодельной булке. Первый с сочной 100% говяжьей котлетой и сыром Чеддер на бриош под медовым соусом барбекю от Джек Дэниэлс.

Второй с такой же котлетой, но только уже на зерновой булочке с соусом Биг Тейсти, как в Маке.

Третий с рваной курицей с вертела в пикантном соусе Ранч. Честно, очень хорошо получилось за эти деньги.

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Ближе к вечеру, с 20:00 до 06:00, скидка 30% на всё выпечку и до 8 утра – на всю еду, что есть на витрине.

Ну, и с 1 января 2021 все активно перестают пользоваться пластиком и переходят на биоматериалы. Больше вы не увидите в общепите пластиковых вилок, ножей и трубочек.

Партнерский текст, созданный совместно с компанией ОДО «Астотрейдинг» / УНП 690362737