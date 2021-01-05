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В А-100 запустили новое меню быстрой еды с крафтовыми бургерами до 8 рублей

Несмотря на пандемию, сеть АЗС А-100 решила сделать ещё один шаг к европейским стандартам и создали новое меню с плотными закусками. Теперь кроме хот-догов на «перекусить» можно взять круассаны с начинками, бейглы за 5,50р и большие сэндвичи. Или приготовленный при вас бургер с мощной котлетой за 7,99р. Цены комфортные, так давайте же посмотрим, как выглядят новинки.

Основа – булочки и бейглы – закупается в пекарни «Bro bakery», поэтому о качестве выпечки можно вообще не беспокоиться. Булочки для реально больших сэндвичей, как в Европе выпекают своими силами.

Дальше выбираете, с чем хотите: куриная ветчина, салями, сёмга, прошутто, острые колбаски чоризо. Или вегетарианский вариант с шариками сыра Моцарелла и вялеными томатами. Удобно есть, если не спешить.

В линейке также появились три крафтовых бургера на самодельной булке. Первый с сочной 100% говяжьей котлетой и сыром Чеддер на бриош под медовым соусом барбекю от Джек Дэниэлс.

Второй с такой же котлетой, но только уже на зерновой булочке с соусом Биг Тейсти, как в Маке.

Третий с рваной курицей с вертела в пикантном соусе Ранч. Честно, очень хорошо получилось за эти деньги.

АКЦИЯ

Ближе к вечеру, с 20:00 до 06:00, скидка 30% на всё выпечку и до 8 утра – на всю еду, что есть на витрине.

Ну, и с 1 января 2021 все активно перестают пользоваться пластиком и переходят на биоматериалы. Больше вы не увидите в общепите пластиковых вилок, ножей и трубочек.

Партнерский текст, созданный совместно с компанией ОДО «Астотрейдинг» / УНП 690362737

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33 Комментарий
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Драник
Драник
1 день назад

Очень хорошее предложение, главное ценник не поднимать!

5
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Изи Вассерман
Изи Вассерман
19 часов назад
Ответить на  Драник

тут уже от доллара все будет зависеть мой дорогой друже

1
Ответить
Мистер Кто?
Мистер Кто?
20 часов назад
Ответить на  Драник

Мне кажется что тут цена уже пограничная!

1
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Алексей United
Алексей United
22 часов назад
Ответить на  Драник

Куда уж выше! Бургер за 8 рублей можно и рядом в Бургер Кинге купить на раз, два!

1
Ответить
Мистер Кто?
Мистер Кто?
20 часов назад
Ответить на  Алексей United

Рядом на Боровой есть точка Бургер Кинг – и это действительно большая проблема для А100

1
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Вася
Вася
23 часов назад
Ответить на  Драник

Вечеров вроде как у них -30%! Так вообще хорошо по цене выходит

0
Ответить
Мистер Кто?
Мистер Кто?
20 часов назад
Ответить на  Вася

Только пали скидки уже можно к ним ехать! Без скидки не поеду друзья мои хорошие

0
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Алексей United
Алексей United
22 часов назад
Ответить на  Вася

Так вечером самый шлак сливают, что не могут продать. Так что не радуйтесь такой заливе

1
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Astery
Astery
1 день назад
Ответить на  Драник

Думаю, что подымать еще выше уже не имеет смысла, итак цены высокие

0
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Алексей United
Алексей United
22 часов назад
Ответить на  Astery

Вадим Астери, ты посмотри лучше за собой, цены на твою еду, якобы из под ножа ты видел?

0
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Изи Вассерман
Изи Вассерман
19 часов назад

Лучшие заправки и лучшие дома у них!!!

2
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АЗС А-100
АЗС А-100
2 часов назад
Ответить на  Изи Вассерман

Спасибо!

0
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Гиви
Гиви
19 часов назад
Ответить на  Изи Вассерман

Заправки согласен, а дома и квартиры очень дорогие

1
Ответить
Мистер Кто?
Мистер Кто?
20 часов назад

Долго ждали и наконец дождались)

2
Ответить
Astery
Astery
1 день назад

Уже успел попробовать их крафтовые бургеры на Боровой, и скажу что очень даже ничего!

2
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Изи Вассерман
Изи Вассерман
19 часов назад
Ответить на  Astery

Хочу тоже!

0
Ответить
Мистер Кто?
Мистер Кто?
20 часов назад
Ответить на  Astery

Валим ты что ли? Братан!

0
Ответить
Алексей United
Алексей United
22 часов назад
Ответить на  Astery

Уж лучше, чем у тебя))))

0
Ответить
Илья Мент
Илья Мент
19 часов назад

Попробовал уже, мой топ это круассаны!

1
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Taissia
Taissia
19 часов назад

Села в машину и специально поехала попробовала на Пушкинскую, там А-100 небольшое есть. Выглядит как у Кокобая, по вкусу вопросов не имею

1
Ответить
Алексей United
Алексей United
22 часов назад

Заправка хорошая, а вот по еде у них есть вопросы!

1
Ответить
АЗС А-100
АЗС А-100
2 часов назад
Ответить на  Алексей United

Добрый день. А с чем возникли вопросы? На все вопросы мы готовы ответить по почте [email protected].

0
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Rony
Rony
1 день назад

Шикарная новость, новый уровень в фуд-культуре заправок. Скоро будет как в загнивающей Яуроппе!

1
Ответить
Мистер Кто?
Мистер Кто?
20 часов назад
Ответить на  Rony

согласен, такого ещё никто не делал!

0
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Алексей United
Алексей United
22 часов назад
Ответить на  Rony

Чутка ещё и будет как на обычных заправках в Германии, только чуть ценник поднять и сделать платный вход в туалет по рублю!

0
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АЗС А-100
АЗС А-100
2 часов назад

Приглашаем за новинками!

0
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Твой Батя
Твой Батя
14 часов назад

Очередной продажный обзор. За такую цену пусть сами ими давятся. А вообще, на заправке есть – себя не уважать. Хз что после такой “трапезы” подцепить можно

0
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Кокобай
Автор
Кокобай
2 часов назад
Ответить на  Твой Батя

Не есть, а перекусывать…вся Европа так живёт. Может, нужно чуть-чуть меньше желчи?

0
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Гиви
Гиви
19 часов назад

За приставку на АЗС отдельный респект, а бургеры еще не пробовал

0
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АЗС А-100
АЗС А-100
2 часов назад
Ответить на  Гиви

Приезжайте дегустировать, приглашаем!

0
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Вася
Вася
23 часов назад

срочно Выезжаю на тест бургеров с соусом Джэк Дэниелс!

0
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Мистер Кто?
Мистер Кто?
20 часов назад
Ответить на  Вася

Не самый лучший соус, очень приторно сладкий! Он для мяса только хорошо сгодится и все

1
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Гиви
Гиви
19 часов назад
Ответить на  Мистер Кто?

Где кстати его можно купить? В Минских магазинах не видел

0
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