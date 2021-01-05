В А-100 запустили новое меню быстрой еды с крафтовыми бургерами до 8 рублей

Несмотря на пандемию, сеть АЗС А-100 решила сделать ещё один шаг к европейским стандартам и создали новое меню с плотными закусками. Теперь кроме хот-догов на «перекусить» можно взять круассаны с начинками, бейглы за 5,50р и большие сэндвичи. Или приготовленный при вас бургер с мощной котлетой за 7,99р. Цены комфортные, так давайте же посмотрим, как выглядят новинки.
Основа – булочки и бейглы – закупается в пекарни «Bro bakery», поэтому о качестве выпечки можно вообще не беспокоиться. Булочки для реально больших сэндвичей, как в Европе выпекают своими силами.
Дальше выбираете, с чем хотите: куриная ветчина, салями, сёмга, прошутто, острые колбаски чоризо. Или вегетарианский вариант с шариками сыра Моцарелла и вялеными томатами. Удобно есть, если не спешить.
В линейке также появились три крафтовых бургера на самодельной булке. Первый с сочной 100% говяжьей котлетой и сыром Чеддер на бриош под медовым соусом барбекю от Джек Дэниэлс.
Второй с такой же котлетой, но только уже на зерновой булочке с соусом Биг Тейсти, как в Маке.
Третий с рваной курицей с вертела в пикантном соусе Ранч. Честно, очень хорошо получилось за эти деньги.
АКЦИЯ
Ближе к вечеру, с 20:00 до 06:00, скидка 30% на всё выпечку и до 8 утра – на всю еду, что есть на витрине.
Ну, и с 1 января 2021 все активно перестают пользоваться пластиком и переходят на биоматериалы. Больше вы не увидите в общепите пластиковых вилок, ножей и трубочек.
Партнерский текст, созданный совместно с компанией ОДО «Астотрейдинг» / УНП 690362737
Очень хорошее предложение, главное ценник не поднимать!
тут уже от доллара все будет зависеть мой дорогой друже
Мне кажется что тут цена уже пограничная!
Куда уж выше! Бургер за 8 рублей можно и рядом в Бургер Кинге купить на раз, два!
Рядом на Боровой есть точка Бургер Кинг – и это действительно большая проблема для А100
Вечеров вроде как у них -30%! Так вообще хорошо по цене выходит
Только пали скидки уже можно к ним ехать! Без скидки не поеду друзья мои хорошие
Так вечером самый шлак сливают, что не могут продать. Так что не радуйтесь такой заливе
Думаю, что подымать еще выше уже не имеет смысла, итак цены высокие
Вадим Астери, ты посмотри лучше за собой, цены на твою еду, якобы из под ножа ты видел?
Лучшие заправки и лучшие дома у них!!!
Спасибо!
Заправки согласен, а дома и квартиры очень дорогие
Долго ждали и наконец дождались)
Уже успел попробовать их крафтовые бургеры на Боровой, и скажу что очень даже ничего!
Хочу тоже!
Валим ты что ли? Братан!
Уж лучше, чем у тебя))))
Попробовал уже, мой топ это круассаны!
Села в машину и специально поехала попробовала на Пушкинскую, там А-100 небольшое есть. Выглядит как у Кокобая, по вкусу вопросов не имею
Заправка хорошая, а вот по еде у них есть вопросы!
Добрый день. А с чем возникли вопросы? На все вопросы мы готовы ответить по почте [email protected].
Шикарная новость, новый уровень в фуд-культуре заправок. Скоро будет как в загнивающей Яуроппе!
согласен, такого ещё никто не делал!
Чутка ещё и будет как на обычных заправках в Германии, только чуть ценник поднять и сделать платный вход в туалет по рублю!
Приглашаем за новинками!
Очередной продажный обзор. За такую цену пусть сами ими давятся. А вообще, на заправке есть – себя не уважать. Хз что после такой “трапезы” подцепить можно
Не есть, а перекусывать…вся Европа так живёт. Может, нужно чуть-чуть меньше желчи?
За приставку на АЗС отдельный респект, а бургеры еще не пробовал
Приезжайте дегустировать, приглашаем!
срочно Выезжаю на тест бургеров с соусом Джэк Дэниелс!
Не самый лучший соус, очень приторно сладкий! Он для мяса только хорошо сгодится и все
Где кстати его можно купить? В Минских магазинах не видел