Готовим за 20 минут гаспачо – самый простой и вкусный летний суп в мире!

Традиционный испанский томатный суп можно приготовить дома, и для этого не нужно иметь чёрный пояс по кулинарии. В адскую жару гаспачо один из моих любимых холодных овощных супов, находится между окрошкой на квасе – она на первом месте – и литовским холодником на кефире. Помню, в июне 2019 года бабушкин рецепт ленивого холодника был хитом.

Гаспачо – практически диетический томатный суп родом из Испании. Не нужно ничего варить или нажаривать. Готовится он из 5 видов овощей с добавлением оливкового масла и соуса Табаско.

Рецепт до безобразия простой, поэтому мы готовим его с тремя видами начинок. А ещё его удобно брать в офис, для этого дела купил надёжную стеклянную банку с плотно закручивающейся крышкой.

НА 6 ПОРЦИЙ:

Помидоры – 1000г

Красный лук – 1 головка

Чеснок – 4 зубчика

Перец зеленый – 2 штуки

Огурец – 2 штуки

Базилик

Винный уксус

Томатный сок

Оливковое масло

Этот скромный список продуктов необходим нам, чтобы собрать гаспачо. Большую часть пустим под погружной блендер, а остатки овощей превратим в сальсу, чтобы суп был не совсем в пюре. Люблю, когда овощи хрустят на зубах. Про начинки расскажу отдельно, с ними можно экспериментировать.

ГОТОВИМ

Можно сжульничать и добавить консервированные итальянские помидоры в собственном соку, но тогда гаспачо будет сильно приторным и ярко красным. Сезонные, мясистые помидоры – это ключ к победе! Ошпариваем кипятком и очищаем от кожуры. Нашли в Грине розовые белорусские по 4,77р/1кг.

В «Электросиле. Palazzo» на акции выхватил погружной блендер 750 Вт со всякими насадками за 69,90р. Свою задачу он выполнил на отлично. Мощный, стильный, бюджетный, не жалко, если упадёт.

Крупно режем 2 огурца, 1 зеленый перец, головку лука, чеснок и базилик – они пойдут под блендер. Хотите, чтобы гаспачо был насыщенно красным, берите красный сладкий перец.

Отдельно готовим сальсу. Половинку сладкого лука, один огурец пупырышками и целый перец рубим самыми мелкими кубиками. Перекладываем по тарелкам.

В большой миске блендером превращаем овощи в пюре. Интуитивно солим, заливаем оливковое масло (2 столовых ложки), винный уксус (2 чайных ложки) и сладкий томатный сок (стакан). По устоявшейся традиции я всё делаю на глаз, снимаю пробу, а после довожу до баланса. Можно закинуть кубики льда, но я предпочитаю охладить суп в холодильнике. Лёд даёт ненужную воду.

Закидываем сальсу – и летний суп готов! Пришло время баловаться с топпингами.

Первый вариант гаспачо – средиземноморский с жареными креветками в остром соусе Шрирача и крабовым сурими. Купить его можно в китайской лавке. Креветки порубить в тартар.

Второй вариант – вегетарианский с хрустящими сухариками в душистом песто. Рубим хлеб, закидываем в пакет, добавляем песто, нарубленный чеснок, трясем и на противень. Сушим в духовке минут двадцать.

Третий вариант – сытный с густым йогуртом, кинзой и сладкой консервированной кукурузой. Тут всё просто: порубили, смешали и добавили одну столовую ложку в гаспачо перед едой.

Так как по традиционной рецептуре суп холодный, его удобно брать на обед в офис. Просто перелейте в стеклянную банку с широким горлышком, плотно закрутите и оставьте в холодильнике. Если без сухариков, то комфортно пить через толстую трубочку. Их я захантил в JYSK. Затестите – и вы точно не обломаетесь, за такой суп в заведении просят минимум 10 рублей. Удачной готовки!