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Совместно с Альфа-Банком выпустили Карту фудхантера со скидкой в популярные заведения Минска

Теперь при походе в любимые заведения у вас будет персональная скидка 10%. Для этого вы должны быть с Альфа-Банком и в Пакете решений выбрать жёлтую обложку Карты фудхантера. А дальше посещаете любые заведения и до расчёта по чеку информируете официанта о наличии карты. Теперь я расскажу, в каких заведениях будет скидка. Дальше – больше!

Карта фудхантера – это бесплатная цифровая обложка любой основной карты в Пакете решений от Альфа-Банка, а это значит, что её не нужно носить с собой или искать в кошельке среди десятка других карт.

Как её заполучить? Для этого вы должны быть клиентом Альфа-Банка и подключить себе Пакет решений. Далее выбираете, на какую карту поставить жёлтую обложку, – и всё: посещаете заведения и до расчёта по чеку информируете официанта о наличии Карты фудхантера. Как говорил дед: копейка – рубль бережёт! Самая выгода, когда счёт общий на компанию. Наша карта даёт скидку 10% в:

  • «Умами»
  • «Пена Дней»
  • «Ла Скала»
  • «Лангола»
  • «Клевер Паб»
  • «Чайный Пьяница»
  • «Sea»
  • «Пики Блайндерс»
  • «Нефть»
  • «Fish & Food»
  • «Papa Doner»
  • «Доминос Пицца» (во всех заведениях сети и навынос)

А по этой ссылке можно бесплатно подключить Пакет решений Альфа-Банка и потом уже заполучить обложку фудхантера. За картой не нужно куда-то ехать, вам ещё пришлют по почте. Удачной охоты!

Наша скидка не распространяется на кальяны, табачную и алкогольную продукцию.

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26 Комментарий
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Малинка
Малинка
3 часов назад

Классная задумка Кокобай! Пошла устанавливать скин. Только попрошу расширить список годных по вашему мнению заведений

3
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Piston
Piston
2 часов назад
Ответить на  Малинка

я тоже побежал

2
Ответить
Дмитрий
Дмитрий
2 часов назад

Если это как скидка идет, с доминос акцией вторника 2 по цене 1 – скорее всего не сработает.

1
Ответить
Piston
Piston
2 часов назад
Ответить на  Дмитрий

было бы вообще жирно!

1
Ответить
Кокобай
Администратор
Кокобай
2 часов назад
Ответить на  Дмитрий

на акциях не работает

0
Ответить
Анастасия
Анастасия
1 час назад

Прикольно, обложку получилось поменять) Хотелось бы только где-то на постоянной основе под рукой иметь список заведений, искать каждый раз эту статью будет немного неудобно)

0
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Botanika
Botanika
1 час назад

Просто красавчики, очень крутая карта и полезная!

0
Ответить
Piston
Piston
2 часов назад

Абалдеть как круто, побежал ставить скин

0
Ответить
Julia Smirnova
Julia Smirnova
2 часов назад

пишет что изменение обложки на данный момент недоступно

0
Ответить
Кокобай
Администратор
Кокобай
2 часов назад
Ответить на  Julia Smirnova

сейчас разберемся, отпишусь

0
Ответить
Дмитрий
Дмитрий
2 часов назад

Минус конечно что надо предупреждать заранее что будешь желтой картой платить. А так лайк

0
Ответить
Кокобай
Администратор
Кокобай
2 часов назад
Ответить на  Дмитрий

Если все будет четко, тогда будет автоматически подтягиваться. Но это в дальнейшем, с этим все сложно

0
Ответить
Ольга
Ольга
3 часов назад

А если пакет решений уже оформлен, ведь не достаточно просто поменять обложку?нужно заказать перевыпуск?иначе как в заведении при оплате картой поймут, что она фудхантерская))

0
Ответить
Кокобай
Администратор
Кокобай
3 часов назад
Ответить на  Ольга

Просто поменяйте обложку и пользуйтесь скидкой. Все очень просто

0
Ответить
Екатерина
Екатерина
3 часов назад

Скидка автоматом? Или нужно предупредить при заказе ?

0
Ответить
Кокобай
Администратор
Кокобай
3 часов назад
Ответить на  Екатерина

Обязательно предупредите официанта или администратора

0
Ответить
Golopop
Golopop
3 часов назад

Карту со всеми заведениями и нтегрируйте на сайт пожалуйста, что бы понимать где какое находится, чтобы на Гугл лишний раз не лезть

0
Ответить
Кокобай
Администратор
Кокобай
3 часов назад
Ответить на  Golopop

Сделаем! Проблем никаких не вижу

0
Ответить
Малинка
Малинка
3 часов назад
Ответить на  Golopop

Кстати да, было бы очень удобно

0
Ответить
Кокобай
Администратор
Кокобай
3 часов назад
Ответить на  Малинка

Будет, продумаем этот момент

0
Ответить
Ivann
Ivann
3 часов назад

Что за мощная карта такая???

0
Ответить
Малинка
Малинка
3 часов назад
Ответить на  Ivann

моцная карта по версии Кокобай)))))

0
Ответить
Кокобай
Администратор
Кокобай
3 часов назад
Ответить на  Малинка

Только намного лучше, скоро охватим все самые лучшие заведения страны. А потом еще кое-что будет интересненькое

0
Ответить
Андрей
Андрей
2 часов назад
Ответить на  Кокобай

Обложка в приложение Кошелек не изменилась

inbound7724768965309438393.jpg
2
Ответить
Кокобай
Администратор
Кокобай
2 часов назад
Ответить на  Андрей

Странно, проверил у себя – работает, сейчас свяжусь с тех. поддержкой

0
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Андрей
Андрей
2 часов назад
Ответить на  Кокобай

Удалил карту из приложения Кошелек и снова добавил, ничего не изменилось. В пакете решений стоит все норм.

inbound8612851527692293517.jpg
0
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