Совместно с Альфа-Банком выпустили Карту фудхантера со скидкой в популярные заведения Минска

Теперь при походе в любимые заведения у вас будет персональная скидка 10%. Для этого вы должны быть с Альфа-Банком и в Пакете решений выбрать жёлтую обложку Карты фудхантера. А дальше посещаете любые заведения и до расчёта по чеку информируете официанта о наличии карты. Теперь я расскажу, в каких заведениях будет скидка. Дальше – больше!

Карта фудхантера – это бесплатная цифровая обложка любой основной карты в Пакете решений от Альфа-Банка, а это значит, что её не нужно носить с собой или искать в кошельке среди десятка других карт.

Как её заполучить? Для этого вы должны быть клиентом Альфа-Банка и подключить себе Пакет решений. Далее выбираете, на какую карту поставить жёлтую обложку, – и всё: посещаете заведения и до расчёта по чеку информируете официанта о наличии Карты фудхантера. Как говорил дед: копейка – рубль бережёт! Самая выгода, когда счёт общий на компанию. Наша карта даёт скидку 10% в:

«Умами»

«Пена Дней»

«Ла Скала»

«Лангола»

«Клевер Паб»

«Чайный Пьяница»

«Sea»

«Пики Блайндерс»

«Нефть»

«Fish & Food»

«Papa Doner»

«Доминос Пицца» (во всех заведениях сети и навынос)

А по этой ссылке можно бесплатно подключить Пакет решений Альфа-Банка и потом уже заполучить обложку фудхантера. За картой не нужно куда-то ехать, вам ещё пришлют по почте. Удачной охоты!

Наша скидка не распространяется на кальяны, табачную и алкогольную продукцию.