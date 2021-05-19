Совместно с Альфа-Банком выпустили Карту фудхантера со скидкой в популярные заведения Минска

Теперь при походе в любимые заведения у вас будет персональная скидка 10%. Для этого вы должны быть с Альфа-Банком и в Пакете решений выбрать жёлтую обложку Карты фудхантера. А дальше посещаете любые заведения и до расчёта по чеку информируете официанта о наличии карты. Теперь я расскажу, в каких заведениях будет скидка. Дальше – больше!
Карта фудхантера – это бесплатная цифровая обложка любой основной карты в Пакете решений от Альфа-Банка, а это значит, что её не нужно носить с собой или искать в кошельке среди десятка других карт.
Как её заполучить? Для этого вы должны быть клиентом Альфа-Банка и подключить себе Пакет решений. Далее выбираете, на какую карту поставить жёлтую обложку, – и всё: посещаете заведения и до расчёта по чеку информируете официанта о наличии Карты фудхантера. Как говорил дед: копейка – рубль бережёт! Самая выгода, когда счёт общий на компанию. Наша карта даёт скидку 10% в:
- «Умами»
- «Пена Дней»
- «Ла Скала»
- «Лангола»
- «Клевер Паб»
- «Чайный Пьяница»
- «Sea»
- «Пики Блайндерс»
- «Нефть»
- «Fish & Food»
- «Papa Doner»
- «Доминос Пицца» (во всех заведениях сети и навынос)
А по этой ссылке можно бесплатно подключить Пакет решений Альфа-Банка и потом уже заполучить обложку фудхантера. За картой не нужно куда-то ехать, вам ещё пришлют по почте. Удачной охоты!
Наша скидка не распространяется на кальяны, табачную и алкогольную продукцию.
Классная задумка Кокобай! Пошла устанавливать скин. Только попрошу расширить список годных по вашему мнению заведений
я тоже побежал
Если это как скидка идет, с доминос акцией вторника 2 по цене 1 – скорее всего не сработает.
было бы вообще жирно!
на акциях не работает
Прикольно, обложку получилось поменять) Хотелось бы только где-то на постоянной основе под рукой иметь список заведений, искать каждый раз эту статью будет немного неудобно)
Просто красавчики, очень крутая карта и полезная!
Абалдеть как круто, побежал ставить скин
пишет что изменение обложки на данный момент недоступно
сейчас разберемся, отпишусь
Минус конечно что надо предупреждать заранее что будешь желтой картой платить. А так лайк
Если все будет четко, тогда будет автоматически подтягиваться. Но это в дальнейшем, с этим все сложно
А если пакет решений уже оформлен, ведь не достаточно просто поменять обложку?нужно заказать перевыпуск?иначе как в заведении при оплате картой поймут, что она фудхантерская))
Просто поменяйте обложку и пользуйтесь скидкой. Все очень просто
Скидка автоматом? Или нужно предупредить при заказе ?
Обязательно предупредите официанта или администратора
Карту со всеми заведениями и нтегрируйте на сайт пожалуйста, что бы понимать где какое находится, чтобы на Гугл лишний раз не лезть
Сделаем! Проблем никаких не вижу
Кстати да, было бы очень удобно
Будет, продумаем этот момент
Что за мощная карта такая???
моцная карта по версии Кокобай)))))
Только намного лучше, скоро охватим все самые лучшие заведения страны. А потом еще кое-что будет интересненькое
Обложка в приложение Кошелек не изменилась
Странно, проверил у себя – работает, сейчас свяжусь с тех. поддержкой
Удалил карту из приложения Кошелек и снова добавил, ничего не изменилось. В пакете решений стоит все норм.