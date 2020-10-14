От души отрываю рецепт засолки супер сала и чуть-чуть волшебной пыли

Старый дедов способ, как сделать так, чтобы привычное сало заиграло ядрёными красками. Давайте чутка уйдём от традиционных чесночно-тминных заповедей наших бабушек, сегодня нам понадобится буквально пару ингредиентов, белое сало без прожилок мяса, тридцать минут свободного времени, острый нож и три дня, чтобы дать ему хорошенько пропитаться и не быть съеденным.
Пятница – первый долгожданный выходной, взял его за свой счёт. И это отличный повод что-нибудь приготовить, лично меня процесс готовки расслабляет. Захотелось бутербродов с салом, поэтому решил его засолить так, как никто обычно не делает. Гарантирую, будет смачно, ведь не первый раз экспериментирую.
Все продукты точно есть на Комаровском рынке, как вариант – любой гипер, но там без души. На рядах с мясом купил шмат домашнего солёного сала по 16р за кг, у узбеков – самодельную сладко-острую аджику на развес и попросил смешать микс для соления сала, – 5р за кулёчек. Заодно и опробую трофейный тесак Джейми Оливера, который завезли в «Green». На всё про всё зажал в кулачке 45 рублей, должно хватить.
Если делать это со свежим салом, то обильно оботрите его солью в конце. Я же буду его пропитывать.
ПОНАДОБИТСЯ:
- Солёное сало
- Аджика
- Микс для сала
- Петрушка
- Красный лук
- Головка чеснока
- Соль
ЧТО ДАЛЬШЕ:
А дальше всё просто. Достаём все ингредиенты, включаем Верку Сердючку и начинаем резать.
При помощи острого ножа измельчаем практически в кашу петрушку с чесноком. Чутка солим, чтобы зелень дала сок. Нож Джейми оказался острым, чуть дотронулся до пальца и тут же получил бытовую травму. Лайфак: берём любой кухонный блендер и измельчаем это всё намного быстрее, чем ножом.
Срезаем шкурку и крайне аккуратно поперёк надрезаем нежное сало, не до конца, с одной стороны два надреза, с другой – три. Должна получиться этакая гармошка из сала.
После так же аккуратно наполняем надрезы при помощи чайной ложечки. Там, где три, – заполняем аджикой, следовательно, другая сторона – смесь из петрушки с чесноком. Хорошенько обтираем смесью для сала.
Финишная прямая. Нарезаем лук как удобно, высыпаем на пищевую плёнку. Сверху укладываем начинённое специями сало и плотно, очень плотно заворачиваем в несколько слоёв.
А дальше самое сложное – сало, лёжа в холодильнике, должно впитывать в себя ароматы пряностей минимум три дня. Перед подачей на стол его нужно слегка подморозить и тонко нарезать на манер строганины. Тонкие вены острой аджики и ароматного чеснока с петрушкой пронизывают сало, поверьте старику, это надо тестить! Не забываем про чёрный хлебушек, малосольный огурчик и рюмочку хреновухи.
Давай больше таких рецептов
Обзоры на кафе где ужин стоит как 2 кг. сало никому не нужны
зы: прости
За ужин дорогой я скажу можно купить 10 кг сала)))
Тоже голосую двумя руками за годные рецепты еды!
давно пора пилить годные рецепты с едой!
Согласен полностью, обзоры кафе сейчас уже не актуальны, у людей просто нет денег на хотьбу по заведениям. Просто пишите про годные рецепты и ситуацию в стране (новости)
Или актуальные политические новости или рецепты, обзоры ресторанов уже не канают!
Подскажите Кокобай, где в Минске купить нормальное, хорошее сало?
Очень хорошее сало покупаю в крутом рынке на Ждановичах у колхозников!
На том же Комаровском рынке большой выбор сала, только нужно тщательно выбирать и обязательно торговаться
Не будет слишком острым?
Будет острым с этой аджикой. Можно заменить на аджику из Короны или Грина например
Аджика у этих узбеков реально острая, я думаю что ее можно заменить чем-то менее острым
Кажется, что много аджики, но когда нарежете тонко сало её будет совсем мало…посмотрите на фото. Как что купите менее острую аджику))
ну, менее острая аджику нужна или можно ее развести с водой!
А чем можно заменить аджику? Или ни чем
Спс ! мужа отослала на Комаровский рынок за всем
с Богом)))
Комаровка реально топ, много чего покупаю там. Главное хорошо искать!
Вторая хорошая статья за шекели грина
а первая какая была за шекели Грина?
А первая какая была, напомните?
А можно вместо пленки использовать фольгу?
Тут сама фишка именно в пленке, а фольга именно для запекания и сохранения тепла подходит. Не ленитесь, сходите в Остров чистоты и купите несколько метров этой пищевой пленки!
Как сохранить этот рецепт в закладки???
никак!
Нет такой возможности на сайте Кокобай
Такого тут точно пока нет, но было бы хорошо, если админы этот функционал введут
Постоянно покупаю у этих узбеков разные специи, лучший выбор специй только там! Красавчики!
я покупаю специи в Корона Замок, там хороший выбор. Но специи по проще и миксовать нельзя их
Совсем не у Бирварии рецепт недельной давности позаимствовали))
А если я не люблю лук, можно сало без луковой подушки сделать?