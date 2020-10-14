Добавить

От души отрываю рецепт засолки супер сала и чуть-чуть волшебной пыли

Старый дедов способ, как сделать так, чтобы привычное сало заиграло ядрёными красками. Давайте чутка уйдём от традиционных чесночно-тминных заповедей наших бабушек, сегодня нам понадобится буквально пару ингредиентов, белое сало без прожилок мяса, тридцать минут свободного времени, острый нож и три дня, чтобы дать ему хорошенько пропитаться и не быть съеденным.

Пятница – первый долгожданный выходной, взял его за свой счёт. И это отличный повод что-нибудь приготовить, лично меня процесс готовки расслабляет. Захотелось бутербродов с салом, поэтому решил его засолить так, как никто обычно не делает. Гарантирую, будет смачно, ведь не первый раз экспериментирую.

Все продукты точно есть на Комаровском рынке, как вариант – любой гипер, но там без души. На рядах с мясом купил шмат домашнего солёного сала по 16р за кг, у узбеков – самодельную сладко-острую аджику на развес и попросил смешать микс для соления сала, – 5р за кулёчек. Заодно и опробую трофейный тесак Джейми Оливера, который завезли в «Green». На всё про всё зажал в кулачке 45 рублей, должно хватить.

Если делать это со свежим салом, то обильно оботрите его солью в конце. Я же буду его пропитывать.

ПОНАДОБИТСЯ:

  • Солёное сало
  • Аджика
  • Микс для сала
  • Петрушка
  • Красный лук
  • Головка чеснока
  • Соль

ЧТО ДАЛЬШЕ:

А дальше всё просто. Достаём все ингредиенты, включаем Верку Сердючку и начинаем резать.

При помощи острого ножа измельчаем практически в кашу петрушку с чесноком. Чутка солим, чтобы зелень дала сок. Нож Джейми оказался острым, чуть дотронулся до пальца и тут же получил бытовую травму. Лайфак: берём любой кухонный блендер и измельчаем это всё намного быстрее, чем ножом.

Срезаем шкурку и крайне аккуратно поперёк надрезаем нежное сало, не до конца, с одной стороны два надреза, с другой – три. Должна получиться этакая гармошка из сала.

После так же аккуратно наполняем надрезы при помощи чайной ложечки. Там, где три, – заполняем аджикой, следовательно, другая сторона – смесь из петрушки с чесноком. Хорошенько обтираем смесью для сала.

Финишная прямая. Нарезаем лук как удобно, высыпаем на пищевую плёнку. Сверху укладываем начинённое специями сало и плотно, очень плотно заворачиваем в несколько слоёв.

А дальше самое сложное – сало, лёжа в холодильнике, должно впитывать в себя ароматы пряностей минимум три дня. Перед подачей на стол его нужно слегка подморозить и тонко нарезать на манер строганины. Тонкие вены острой аджики и ароматного чеснока с петрушкой пронизывают сало, поверьте старику, это надо тестить! Не забываем про чёрный хлебушек, малосольный огурчик и рюмочку хреновухи.

Поделиться в vk
VK
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в odnoklassniki
OK
Поделиться в telegram
Telegram
Поделиться в pinterest
Pinterest

Читай Кокобай и смотри сторис, даже если сайт положили!

Подпишись на наш Instagram прямо сейчас
Подписаться

Что нового

По будням во всех «Хинкальнях» варят 2 хинкали по цене 1
Что наливают на фестивале кофе в 6 городах Беларуси, где сет из десерта и напитка стоит 7 рублей
Каждый понедельник в «La Scala» и «Langolo Italiano» 2 любые пиццы по цене 1
С Лидского завода утекла энергетическая новинка специального назначения
Даю наводку на самый вкусный тартар из говядины
Вместо легендарного детского магазина «Матрёшка» построят пиццерию!

Читайте еще

Подписаться
Уведомление о
guest
31 Комментарий
Популярные
Новые Старые
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии
Merc
11 часов назад

Давай больше таких рецептов
Обзоры на кафе где ужин стоит как 2 кг. сало никому не нужны

зы: прости

7
Ответить
Piroga
10 часов назад
Ответить на  Merc

За ужин дорогой я скажу можно купить 10 кг сала)))

0
Ответить
Pizo
10 часов назад
Ответить на  Merc

Тоже голосую двумя руками за годные рецепты еды!

2
Ответить
Kittt
11 часов назад
Ответить на  Merc

давно пора пилить годные рецепты с едой!

3
Ответить
Bomja
11 часов назад
Ответить на  Merc

Согласен полностью, обзоры кафе сейчас уже не актуальны, у людей просто нет денег на хотьбу по заведениям. Просто пишите про годные рецепты и ситуацию в стране (новости)

4
Ответить
Piroga
10 часов назад
Ответить на  Bomja

Или актуальные политические новости или рецепты, обзоры ресторанов уже не канают!

0
Ответить
Bomja
11 часов назад

Подскажите Кокобай, где в Минске купить нормальное, хорошее сало?

3
Ответить
Piroga
10 часов назад
Ответить на  Bomja

Очень хорошее сало покупаю в крутом рынке на Ждановичах у колхозников!

0
Ответить
Pizo
10 часов назад
Ответить на  Bomja

На том же Комаровском рынке большой выбор сала, только нужно тщательно выбирать и обязательно торговаться

1
Ответить
LiliaM
11 часов назад

Не будет слишком острым?

3
Ответить
Pizo
10 часов назад
Ответить на  LiliaM

Будет острым с этой аджикой. Можно заменить на аджику из Короны или Грина например

1
Ответить
Kittt
11 часов назад
Ответить на  LiliaM

Аджика у этих узбеков реально острая, я думаю что ее можно заменить чем-то менее острым

2
Ответить
Автор
Кокобай
11 часов назад
Ответить на  LiliaM

Кажется, что много аджики, но когда нарежете тонко сало её будет совсем мало…посмотрите на фото. Как что купите менее острую аджику))

3
Ответить
Piroga
10 часов назад
Ответить на  Кокобай

ну, менее острая аджику нужна или можно ее развести с водой!

0
Ответить
Kittt
11 часов назад
Ответить на  Кокобай

А чем можно заменить аджику? Или ни чем

1
Ответить
LiliaM
11 часов назад
Ответить на  Кокобай

Спс ! мужа отослала на Комаровский рынок за всем

3
Ответить
Pizo
10 часов назад
Ответить на  LiliaM

с Богом)))

1
Ответить
Kittt
11 часов назад
Ответить на  LiliaM

Комаровка реально топ, много чего покупаю там. Главное хорошо искать!

2
Ответить
Bolun
11 часов назад

Вторая хорошая статья за шекели грина

2
Ответить
Piroga
10 часов назад
Ответить на  Bolun

а первая какая была за шекели Грина?

0
Ответить
Pizo
10 часов назад
Ответить на  Bolun

А первая какая была, напомните?

0
Ответить
Kittt
11 часов назад

А можно вместо пленки использовать фольгу?

2
Ответить
Pizo
10 часов назад
Ответить на  Kittt

Тут сама фишка именно в пленке, а фольга именно для запекания и сохранения тепла подходит. Не ленитесь, сходите в Остров чистоты и купите несколько метров этой пищевой пленки!

1
Ответить
Bartrender
11 часов назад

Как сохранить этот рецепт в закладки???

2
Ответить
Piroga
10 часов назад
Ответить на  Bartrender

никак!

0
Ответить
Kittt
11 часов назад
Ответить на  Bartrender

Нет такой возможности на сайте Кокобай

2
Ответить
Bomja
11 часов назад
Ответить на  Bartrender

Такого тут точно пока нет, но было бы хорошо, если админы этот функционал введут

3
Ответить
Pizo
10 часов назад

Постоянно покупаю у этих узбеков разные специи, лучший выбор специй только там! Красавчики!

1
Ответить
Piroga
10 часов назад
Ответить на  Pizo

я покупаю специи в Корона Замок, там хороший выбор. Но специи по проще и миксовать нельзя их

0
Ответить
Кирилл
Кирилл
6 часов назад

Совсем не у Бирварии рецепт недельной давности позаимствовали))

0
Ответить
Piroga
10 часов назад

А если я не люблю лук, можно сало без луковой подушки сделать?

0
Ответить
Яндекс.Метрика