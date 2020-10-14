От души отрываю рецепт засолки супер сала и чуть-чуть волшебной пыли

Старый дедов способ, как сделать так, чтобы привычное сало заиграло ядрёными красками. Давайте чутка уйдём от традиционных чесночно-тминных заповедей наших бабушек, сегодня нам понадобится буквально пару ингредиентов, белое сало без прожилок мяса, тридцать минут свободного времени, острый нож и три дня, чтобы дать ему хорошенько пропитаться и не быть съеденным.

Пятница – первый долгожданный выходной, взял его за свой счёт. И это отличный повод что-нибудь приготовить, лично меня процесс готовки расслабляет. Захотелось бутербродов с салом, поэтому решил его засолить так, как никто обычно не делает. Гарантирую, будет смачно, ведь не первый раз экспериментирую.

Все продукты точно есть на Комаровском рынке, как вариант – любой гипер, но там без души. На рядах с мясом купил шмат домашнего солёного сала по 16р за кг, у узбеков – самодельную сладко-острую аджику на развес и попросил смешать микс для соления сала, – 5р за кулёчек. Заодно и опробую трофейный тесак Джейми Оливера, который завезли в «Green». На всё про всё зажал в кулачке 45 рублей, должно хватить.

Если делать это со свежим салом, то обильно оботрите его солью в конце. Я же буду его пропитывать.

ПОНАДОБИТСЯ:

Солёное сало

Аджика

Микс для сала

Петрушка

Красный лук

Головка чеснока

Соль

ЧТО ДАЛЬШЕ:

А дальше всё просто. Достаём все ингредиенты, включаем Верку Сердючку и начинаем резать.

При помощи острого ножа измельчаем практически в кашу петрушку с чесноком. Чутка солим, чтобы зелень дала сок. Нож Джейми оказался острым, чуть дотронулся до пальца и тут же получил бытовую травму. Лайфак: берём любой кухонный блендер и измельчаем это всё намного быстрее, чем ножом.

Срезаем шкурку и крайне аккуратно поперёк надрезаем нежное сало, не до конца, с одной стороны два надреза, с другой – три. Должна получиться этакая гармошка из сала.

После так же аккуратно наполняем надрезы при помощи чайной ложечки. Там, где три, – заполняем аджикой, следовательно, другая сторона – смесь из петрушки с чесноком. Хорошенько обтираем смесью для сала.

Финишная прямая. Нарезаем лук как удобно, высыпаем на пищевую плёнку. Сверху укладываем начинённое специями сало и плотно, очень плотно заворачиваем в несколько слоёв.

А дальше самое сложное – сало, лёжа в холодильнике, должно впитывать в себя ароматы пряностей минимум три дня. Перед подачей на стол его нужно слегка подморозить и тонко нарезать на манер строганины. Тонкие вены острой аджики и ароматного чеснока с петрушкой пронизывают сало, поверьте старику, это надо тестить! Не забываем про чёрный хлебушек, малосольный огурчик и рюмочку хреновухи.