Добавить

Первый белорусский стритфуд. Давайте вспомним вкус златки в последнем из «Хутка Смачна»

Они никогда уже не грэйт эгэйн, а часть их точек навсегда захвачены шаурменным бизнесом. Никому неизвестно, по чьей команде их закрыли, и я почти уверен, что это последняя точка «Хутка Смачна» в Минске. Одно ясно наверняка – первый белорусский стритфуд навсегда для нас потерян! Сегодня мы окунёмся в далёкие 2000-е, вспомним те самые златки и хадуны под майонезом.

Меня читают не только старики, поэтому чутка поясню молодым. В те времена вечной стабильности это была единственная уличная еда, которую могли позволить себе студенты. Гамбургер из Мака только после стипендии. Киоски «Хутка Смачна» стояли практически везде, а т.к. Зыбицкой и развлечений особо не было, томными вечерами мы запивали Белым Золотом златку около Океана или на Академии наук рядом с БУИР. Работали они круглосуточно, поэтому все приходили накатить. Честно, редко когда обходилось без потасовки.

В последующие годы будки обновили, часть сократили, а потом и вовсе позакрывали. Непонятно, кому не угодила первая белорусская уличная еда, подозреваю, что дело в ночной продаже пива.

ЗАХОДИМ

Раньше мы ели стоя на улице, в современной версии появился предбанник. Устойчивый запах пролитого пива наполняет помещение лёгкой грустью, а маленький обогреватель генерирует душное тепло.

Меню слегка наполнили новинками. Через окошко по старой привычке заказываю маленькую златку сейчас она стоит 2,20р и большую (новинка) за 3,90р, два хадуна и кусочек бастурмы. В те безденежные времена мясо на закуску было деликатесом. Запиваю чёрным чаем и вкуснейшим борщом быстрого заваривания.

Пока тётечка смотрела что-то на YouTube, мы обсуждали молодость в попытке вспомнить тот самый вкус Златки. А помните, была ещё такая восхитительная квадратная пицца на дрожжевом тесте с колбасой под сеточкой из кетчинеза? Её подавали на бумажных салфетках и спрашивали: «Поливать всем или нет?»

Златка на таком же влажном тесте, напоминающим неудачную булочку бао, с сосисочной начинкой под расплавленным самым дешёвый сыром, масло с неё просто течёт. Как на вкус? Жирный жир с ароматом беззаботных студенческих лет. Вполне себе съедобный горячий бутерброд, ведь разогретый в микроволновке полуфабрикат сложно испортить. Теперь хоть понятно, почему они не выживут без ночной продажи пива.

Помню, как сейчас: один конец Златки всегда был холодным, а другой обжигающе горячим.

А вот хадун за 3,80р совершенно не такой. Рыхлая, разваливающаяся булка, под шестью слоями майонеза оказалась не магазинная отварная сосиска, а мясная пальцем пиханная. Захотелось водкой запить.

Тезисами и по делу: прискорбно такое писать, но будущего у «Хутка Смачна» – нет! Сейчас совершенно другие времена, а их образ жизни и рецептура разогревающихся полуфабрикатов морально устарели. Олды, зажимаем в кулачке по 2,20р и отправляемся ностальгировать, часики тикают, времени осталось мало.

Оценка еды в «Хутка Смачна»: 7 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Немига, 28

Телефон: +375(00) 000-00-00

Время работы: круглосуточно

5 6 голоса
Рейтинг
Поделиться в vk
VK
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в odnoklassniki
OK
Поделиться в telegram
Telegram
Поделиться в pinterest
Pinterest

Читай Кокобай и смотри сторис, даже если сайт положили!

Подпишись на наш Instagram прямо сейчас
Подписаться

Что нового

Знаю, где заказать доставку Царского бургера на компанию весом 3,5 килограмма
В торговом центре «МОМО» откроется «Хинкальня» – та самая, где по рублю
Экономим! Каждый вторник в 8 заведениях Минска пицца или суши два по цене одного
По будням во всех «Хинкальнях» варят 2 хинкали по цене 1
Что наливают на фестивале кофе в 6 городах Беларуси, где сет из десерта и напитка стоит 7 рублей
Каждый понедельник в «La Scala» и «Langolo Italiano» 2 любые пиццы по цене 1

Читайте еще

Подписаться
Уведомление о
guest
15 Комментарий
Популярные
Новые Старые
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии
Yury
Yury
6 часов назад

Э!!!!! Пальцем пханая в хадунах была всегда!
С 2003 года точно была.
На Пушкинской возле Богатыря. Там иногда даже с сосиской не подавали, а только с колбасой. Помню, сначала было фе, а потом только с ней и брал – нажористее и вкуснее.

4
Ответить
Astery
Astery
5 часов назад
Ответить на  Yury

Никогда не травились там?)

0
Ответить
Кокобай
Автор
Кокобай
6 часов назад
Ответить на  Yury

Вполне возможно, значит по молодости ели исключительно хот-доги. Вот бы старое меню с ценами найти

1
Ответить
Mult
Mult
5 часов назад
Ответить на  Кокобай

https://www.the-village.me/village/food/food-react/266759-hutka – тут меню есть 2005 года

0
Ответить
Валера
Валера
6 часов назад

Как сейчас помню: весна, тебе 20лет, выходишь под утро с НЛО после жарких танцев, уже солнце начинает вставать и берешь, голодный как волк, златку в “Хутка Жутка” и этот майонезный кайф почище любой наркоты был))

3
Ответить
Astery
Astery
5 часов назад
Ответить на  Валера

Даааа, хутка-жутка. Мы тоже так говорили всегда)

0
Ответить
Кокобай
Автор
Кокобай
5 часов назад
Ответить на  Валера

Молодые не поймут! Ещё пиво, если оставались деньги))

0
Ответить
Переживший стрит-фуд 90-х
Переживший стрит-фуд 90-х
6 часов назад

Шпане из этих ваших Бургер Кингов не понять!
Вот так мы и вышли из Хутка-Смачна, а пришли в Инстраграмно-“Па-багатаму”.

2
Ответить
Astery
Astery
5 часов назад
Ответить на  Переживший стрит-фуд 90-х

Да, это точно. Тогда даже МакДональдса не было)

0
Ответить
Кокобай
Автор
Кокобай
6 часов назад
Ответить на  Переживший стрит-фуд 90-х

Раньше и соц сетей не было, пытаюсь найти хоть какие-то фото с архивом Сименса)))

0
Ответить
Gnomik
Gnomik
7 часов назад

Сейчас прям расплачусь от воспоминаний(

2
Ответить
Astery
Astery
5 часов назад
Ответить на  Gnomik

Аналогично((((

0
Ответить
Oleg
Oleg
6 часов назад

Кроме Хутка-Смачна в начале 90-х были киоски Эберт Нарпит, в которых продавался вкусный кебаб на палочке.

1
Ответить
Astery
Astery
5 часов назад
Ответить на  Oleg

Блин, это было так давно, что я даже не помню такого в Минске

0
Ответить
Astery
Astery
5 часов назад

Спасибо за шикарную статью, с пиццей своей первой познакомился именно в Хутка Смачна

0
Ответить
Яндекс.Метрика