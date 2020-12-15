Первый белорусский стритфуд. Давайте вспомним вкус златки в последнем из «Хутка Смачна»

Они никогда уже не грэйт эгэйн, а часть их точек навсегда захвачены шаурменным бизнесом. Никому неизвестно, по чьей команде их закрыли, и я почти уверен, что это последняя точка «Хутка Смачна» в Минске. Одно ясно наверняка – первый белорусский стритфуд навсегда для нас потерян! Сегодня мы окунёмся в далёкие 2000-е, вспомним те самые златки и хадуны под майонезом.

Меня читают не только старики, поэтому чутка поясню молодым. В те времена вечной стабильности это была единственная уличная еда, которую могли позволить себе студенты. Гамбургер из Мака только после стипендии. Киоски «Хутка Смачна» стояли практически везде, а т.к. Зыбицкой и развлечений особо не было, томными вечерами мы запивали Белым Золотом златку около Океана или на Академии наук рядом с БУИР. Работали они круглосуточно, поэтому все приходили накатить. Честно, редко когда обходилось без потасовки.

В последующие годы будки обновили, часть сократили, а потом и вовсе позакрывали. Непонятно, кому не угодила первая белорусская уличная еда, подозреваю, что дело в ночной продаже пива.

ЗАХОДИМ

Раньше мы ели стоя на улице, в современной версии появился предбанник. Устойчивый запах пролитого пива наполняет помещение лёгкой грустью, а маленький обогреватель генерирует душное тепло.

Меню слегка наполнили новинками. Через окошко по старой привычке заказываю маленькую златку сейчас она стоит 2,20р и большую (новинка) за 3,90р, два хадуна и кусочек бастурмы. В те безденежные времена мясо на закуску было деликатесом. Запиваю чёрным чаем и вкуснейшим борщом быстрого заваривания.

Пока тётечка смотрела что-то на YouTube, мы обсуждали молодость в попытке вспомнить тот самый вкус Златки. А помните, была ещё такая восхитительная квадратная пицца на дрожжевом тесте с колбасой под сеточкой из кетчинеза? Её подавали на бумажных салфетках и спрашивали: «Поливать всем или нет?»

Златка на таком же влажном тесте, напоминающим неудачную булочку бао, с сосисочной начинкой под расплавленным самым дешёвый сыром, масло с неё просто течёт. Как на вкус? Жирный жир с ароматом беззаботных студенческих лет. Вполне себе съедобный горячий бутерброд, ведь разогретый в микроволновке полуфабрикат сложно испортить. Теперь хоть понятно, почему они не выживут без ночной продажи пива.

Помню, как сейчас: один конец Златки всегда был холодным, а другой обжигающе горячим.

А вот хадун за 3,80р совершенно не такой. Рыхлая, разваливающаяся булка, под шестью слоями майонеза оказалась не магазинная отварная сосиска, а мясная пальцем пиханная. Захотелось водкой запить.

Тезисами и по делу: прискорбно такое писать, но будущего у «Хутка Смачна» – нет! Сейчас совершенно другие времена, а их образ жизни и рецептура разогревающихся полуфабрикатов морально устарели. Олды, зажимаем в кулачке по 2,20р и отправляемся ностальгировать, часики тикают, времени осталось мало.

Оценка еды в «Хутка Смачна»: 7 кокобаев

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