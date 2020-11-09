Как выглядит вторая кофейня «Инклюзивный бариста открывшаяся в гнезде А1

За год парни и девушки во главе с активистом-колясочником Александром Авдевичем поспели открыть второе заведение-матрёшку. Это когда проект находится внутри какого-то предприятия, первый поместился в «Белагропромбанке», я писал про него. Новая же кофейня развернулась в центре продаж Айфонов 12 по 3418р компании А1 на улице Интернациональная, 36.

Идея всего проекта – доказать, что люди с ограниченными возможностями могут и, главное, хотят трудиться наравне со всеми. Правда, они не любят слово «ограниченные». Поэтому называют себя с неограниченными или особенными возможностями! Сложный путь выбрали активисты инклюзивного движения в Беларуси, но тем слаще будет победа. Европа начинается не с дешевого порошка, а условий работы каждого гражданина.

Мне, как человеку из недвижимости, всегда интересна месячная аренда. Представитель А1 сообщил, что для кофейни не будет превышать стоимости чашки кофе. Молодцы, социальная ответственность.

На новой площадке места побольше будет, естественно, соблюдены все инновационные нормы для тех, кто будет каждое утро варить нам кофе. А ещё они завели кофеварку-принтер, которая сможет нанести любое съедобное изображение на пенку вашего кофе. Помните, с американо и эспрессо не прокатит.

На мотивирующих стаканчиках для слабовидящих текст нанесён шрифтом Брайля. Капучино за 3,5р хорош по насыщенности, плотная, слегка пузырчатая пенка, но эспрессо чутка перегрели. Цены справедливые.

А ДАВАЙТЕ? Неистово предлагаю поддержать. Нет, не ребят, они сами справятся, а их добрую инициативу. Вход в кофейню ищите со стороны больших ступенек за криповым мавзолеем Дана Холдинг.

Тезисами и по делу: локальная кофейня как показательный проект, реализующий права людей с особенными возможностями. А так, вполне себе качественный кофе, свежая выпечка и позитивное настроение с верой в будущее. Уезжать слишком рано!

Оценка кофейни «Инклюзивный бариста»: 8 кокобаев