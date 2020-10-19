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Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска

В небольших городах время кипит, словно десятилитровая кастрюля пельменей на маленькой газовой конфорке старого деревенского дома. И тем интереснее тестить стряпню местных кафетериев, в отличие от застрявшего в позаимствованных московских блюдах Минска. Ведь тут никогда не знаешь, что вынесут с кухни и особенно цен на какой-нибудь Цезарь с ошмянскими креветками.

Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска

Обожаю приезжать на пару дней в маленькие города. Это как вернуться в детство, где всё проще, душевнее и без гонки за богатством, популярностью или общим признанием. Каждый раз не покидает желание напроситься в первый попавшийся старый деревянный дом, чтобы посмотреть, как там обустроен быт.

ОСТРОВЕЦ

Небольшой город атомщиков численностью населения примерно 11 000. Заведений здесь по пальцам одной руки токаря с 10-летним стажем. Самый популярный у мужской части населения – паб «Пiуны Гетман», я даже заметил холодильник с крафтом от «Бир Кап». Прям вижу, как вечером тут ручьём льётся пиво.

Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска

В центре турки построили трёхзвёздочный отель. Но ресторан на тот момент кто-то снял на мероприятие. Местные сообщают, что строил его тот самый турок, что на Валерия Цепкало заявление писал.

Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска

Цены на номерной фонд «Сан Хотел» начинаются с 92р за скромный одноместный до 193р за Кинг Вип. По фото с их сайта, как съёмная квартира на сутки с зеркальным шкафом напротив кровати. Ну такое.

Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска

Под отелем в подвале сушарня. Цены – вот-вот и в Минске, только Филадельфия на 5,50р дешевле Ронина.

Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска

В поисках годного капучино обнаружили мини-торговый центр «ZAMI». В тесноте, да не в обиде уместились «Гиппо», «Пицца Темпо», кофейня «Маркони», «Кофе сауд», островок «Суши Шоп» и ещё пару магазинов. Средней руки Филадельфия стоит 9,70р. Неаккуратность лепки обусловлена традиционным способом приготовления суши в Японии. Конечно же, шутка, суши, как закуска, без конкуренции на 6 кокобаев.

Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска

ОШМЯНЫ

Плавно заезжаем в город пограничников на 16 000 жителей, в котором на пару заведений больше. Фраза «До литовского Вильнюса всего 52 километра» сейчас звучит крайне заманчиво. Теоретически предполагал, что в маленьких городах балом правит шаурма, но нет, только одна кебабная – называется «Изи Кебаб».

Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
«ИЗИ КЕБАБ»

Опрятное, небольшое помещение с сидячей посадкой. У вертела трудятся девушки, слева отмечают детский праздник, а справа парни запивают пивом кебабы. По традиции плохо шучу про «будьте добры, 50 граммов водки», шаурму выбираю от шефа за 8р. Очередей не видно, но время приготовления рекордные 25 минут. Иногда перед сном люблю почитать всяческие региональные ресурсы с приставкой Вестник. И в поисках адреса наткнулся на статью, где журналист искренне считает, что главное в кебабной – это атмосфера.

Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска

Улица Советская, 61/А

А пока её крутят, через дорогу мы зашли в самый популярный бар-караоке, где атомщики сливают российские зарплаты – «Вишнёвый Секрет». Чувствую, как по вечерам здесь открывается портал в ад.

«ВИШНЁВЫЙ СЕКРЕТ»

Никогда в Минске – одна песня за 2р в кассу. Забавная табличка прибита в зале. Курить кальян можно 60 минут, потом или перезабить, или покинуть стул. Нельзя курить перегоревший кальян, это как они определят? Запрещаются резкие движения и раскачивания столика. В этом баре повидали многое.

Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска

Пока ждали наш заказ, поспела шаурма. Скручена хорошо, внутри традиционные овощи, жареное куриное филе, но сочность придаёт лишь знатная порция жирно-майонезного соуса. Уверенные 7 кокобаев.

Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска

Со второго этажа открывается успокаивающий вид на окруженный зеленью одноэтажный деревянный дом с белыми колонами. Где-то на приближающуюся зиму лают собаки. У меня в руке Космополитен за 12р – сплошная водяра, внутри для объема плавает лёд, рецептура сильно авторская. Еда – базовая, цены лайтовые, как для караоке-бара. Особенно хорош был куриный шницель под хрустящей корочкой в кисло-сладком соусе за 6р. В бургере за 7р настолько сухие котлеты, что просто жаль ту напрасно погибшую корову. Салат Цезарь с креветками за 9р, посыпанный сыром Джугас, весьма неплох. Максимум 7 кокобаев.

Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска

На выходе непривычная табличка, в которой-таки умудрились сделать ошибку в названии своего же бара.

Улица Советская, 63

Местные шепчутся, что однушки в Островце для работников из России уходят по 1000$ за месяц. Легенда интересная, но проверить сложно. Сайты по недвижимости предлагают комфортные двушки по 1400р.

Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска

РЕЗЮМИРУЮ

Напрашивается логический вывод: если мы отстаём по развитию культуры питания от Москвы лет на 6, то районные и областные города Беларуси на столько же от Минска. В этом есть своя прелесть, иногда просто необходимо взглянуть в прошлое, чтобы понять, насколько мы стали лучше.

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Алина 69
Алина 69
3 часов назад

Я поняла одно, что в регионах сейчас очень грустно!

2
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Зинаида
Зинаида
3 часов назад
Ответить на  Алина 69

А откуда такие цены на жилье?

0
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Алёна
Алёна
1 час назад
Ответить на  Зинаида

Наживаются на гостарбайтерах из соседней восточной страны, строящих тут АЭС

0
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Зинаида
Зинаида
3 часов назад

Бабушкин дома за 1000 баксов в месяц? Вы совсем там с ума по сходили!

1
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Иван Иваныч
Иван Иваныч
2 часов назад
Ответить на  Зинаида

Ну там же багатые россияне работают на АЭС, которые готовы платить бабки

0
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Геша
Геша
8 секунд назад

Исходя из статьи понял, что кормят там херово)

0
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Иван Иваныч
Иван Иваныч
2 часов назад

Эти номера не стоят своих денег, да и ловить там нечего

0
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BoBer
BoBer
2 часов назад

Вы что на Мустанге ездили туда?

0
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