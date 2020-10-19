Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска

В небольших городах время кипит, словно десятилитровая кастрюля пельменей на маленькой газовой конфорке старого деревенского дома. И тем интереснее тестить стряпню местных кафетериев, в отличие от застрявшего в позаимствованных московских блюдах Минска. Ведь тут никогда не знаешь, что вынесут с кухни и особенно цен на какой-нибудь Цезарь с ошмянскими креветками.

Обожаю приезжать на пару дней в маленькие города. Это как вернуться в детство, где всё проще, душевнее и без гонки за богатством, популярностью или общим признанием. Каждый раз не покидает желание напроситься в первый попавшийся старый деревянный дом, чтобы посмотреть, как там обустроен быт.

ОСТРОВЕЦ

Небольшой город атомщиков численностью населения примерно 11 000. Заведений здесь по пальцам одной руки токаря с 10-летним стажем. Самый популярный у мужской части населения – паб «Пiуны Гетман», я даже заметил холодильник с крафтом от «Бир Кап». Прям вижу, как вечером тут ручьём льётся пиво.

В центре турки построили трёхзвёздочный отель. Но ресторан на тот момент кто-то снял на мероприятие. Местные сообщают, что строил его тот самый турок, что на Валерия Цепкало заявление писал.

Цены на номерной фонд «Сан Хотел» начинаются с 92р за скромный одноместный до 193р за Кинг Вип. По фото с их сайта, как съёмная квартира на сутки с зеркальным шкафом напротив кровати. Ну такое.

Под отелем в подвале сушарня. Цены – вот-вот и в Минске, только Филадельфия на 5,50р дешевле Ронина.

В поисках годного капучино обнаружили мини-торговый центр «ZAMI». В тесноте, да не в обиде уместились «Гиппо», «Пицца Темпо», кофейня «Маркони», «Кофе сауд», островок «Суши Шоп» и ещё пару магазинов. Средней руки Филадельфия стоит 9,70р. Неаккуратность лепки обусловлена традиционным способом приготовления суши в Японии. Конечно же, шутка, суши, как закуска, без конкуренции на 6 кокобаев.

ОШМЯНЫ

Плавно заезжаем в город пограничников на 16 000 жителей, в котором на пару заведений больше. Фраза «До литовского Вильнюса всего 52 километра» сейчас звучит крайне заманчиво. Теоретически предполагал, что в маленьких городах балом правит шаурма, но нет, только одна кебабная – называется «Изи Кебаб».

«ИЗИ КЕБАБ»

Опрятное, небольшое помещение с сидячей посадкой. У вертела трудятся девушки, слева отмечают детский праздник, а справа парни запивают пивом кебабы. По традиции плохо шучу про «будьте добры, 50 граммов водки», шаурму выбираю от шефа за 8р. Очередей не видно, но время приготовления рекордные 25 минут. Иногда перед сном люблю почитать всяческие региональные ресурсы с приставкой Вестник. И в поисках адреса наткнулся на статью, где журналист искренне считает, что главное в кебабной – это атмосфера.

Улица Советская, 61/А

А пока её крутят, через дорогу мы зашли в самый популярный бар-караоке, где атомщики сливают российские зарплаты – «Вишнёвый Секрет». Чувствую, как по вечерам здесь открывается портал в ад.

«ВИШНЁВЫЙ СЕКРЕТ»

Никогда в Минске – одна песня за 2р в кассу. Забавная табличка прибита в зале. Курить кальян можно 60 минут, потом или перезабить, или покинуть стул. Нельзя курить перегоревший кальян, это как они определят? Запрещаются резкие движения и раскачивания столика. В этом баре повидали многое.

Пока ждали наш заказ, поспела шаурма. Скручена хорошо, внутри традиционные овощи, жареное куриное филе, но сочность придаёт лишь знатная порция жирно-майонезного соуса. Уверенные 7 кокобаев.

Со второго этажа открывается успокаивающий вид на окруженный зеленью одноэтажный деревянный дом с белыми колонами. Где-то на приближающуюся зиму лают собаки. У меня в руке Космополитен за 12р – сплошная водяра, внутри для объема плавает лёд, рецептура сильно авторская. Еда – базовая, цены лайтовые, как для караоке-бара. Особенно хорош был куриный шницель под хрустящей корочкой в кисло-сладком соусе за 6р. В бургере за 7р настолько сухие котлеты, что просто жаль ту напрасно погибшую корову. Салат Цезарь с креветками за 9р, посыпанный сыром Джугас, весьма неплох. Максимум 7 кокобаев.

На выходе непривычная табличка, в которой-таки умудрились сделать ошибку в названии своего же бара.

Улица Советская, 63

Местные шепчутся, что однушки в Островце для работников из России уходят по 1000$ за месяц. Легенда интересная, но проверить сложно. Сайты по недвижимости предлагают комфортные двушки по 1400р.

РЕЗЮМИРУЮ

Напрашивается логический вывод: если мы отстаём по развитию культуры питания от Москвы лет на 6, то районные и областные города Беларуси на столько же от Минска. В этом есть своя прелесть, иногда просто необходимо взглянуть в прошлое, чтобы понять, насколько мы стали лучше.